FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Vincent Kompany menyatakan bahwa Bayern Munich siap 'berjuang habis-habisan' untuk lolos ke final Liga Champions setelah merasa 'tidak menikmati' pertandingan yang diwarnai sembilan gol melawan PSG

Vincent Kompany melontarkan seruan perang yang penuh tekad setelah Bayern Munich menelan kekalahan dramatis 5-4 pada leg pertama semifinal melawan Paris Saint-Germain, sambil menegaskan bahwa para pemainnya siap "berjuang habis-habisan" demi lolos ke final Liga Champions. Meskipun tertinggal setelah laga seru yang menghasilkan sembilan gol di ibu kota Prancis, pelatih asal Belgia itu tetap yakin bahwa pertandingan ini belum berakhir saat laga dilanjutkan di Bavaria.

  • Leg pertama yang kacau di Paris

    Pertandingan itu sendiri berlangsung seru dengan hujan gol dan perubahan taktik yang dinamis. Harry Kane dan Michael Olise mencetak gol untuk tim tamu, namun PSG memanfaatkan kelengahan pertahanan Bayern melalui Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves, dan Ousmane Dembele untuk memimpin 3-2 saat jeda.

    Setelah jeda, juara Prancis itu tampaknya telah mengakhiri pertandingan setelah Kvaratskhelia dan Dembele masing-masing mencetak gol kedua mereka malam itu untuk mengubah skor menjadi 5-2. Namun, sundulan Dayot Upamecano dari tendangan bebas dan tendangan menakjubkan dari Luis Diaz memperkecil ketertinggalan menjadi satu gol, memastikan leg kedua di Allianz Arena akan menjadi pertandingan yang sangat menegangkan.

    Kompany kecewa karena dilarang berada di pinggir lapangan

    Leg pertama di Parc des Princes merupakan pertandingan klasik sepanjang masa, namun itu menjadi pengalaman yang menyiksa bagi Kompany, yang terpaksa menonton dari tribun penonton akibat hukuman skorsing. Pelatih Bayern itu dilarang berada di pinggir lapangan setelah mengumpulkan tiga kartu kuning, sehingga asistennya, Aaron Danks, harus memimpin tim dari bangku cadangan.

    Merenungkan pengalamannya terpisah dari para pemainnya selama pertandingan yang begitu penting, Kompany mengakui bahwa situasinya jauh dari ideal. "Itu tidak menyenangkan," kata Kompany kepada Prime Video. "Jika hal itu tidak pernah terjadi lagi, saya akan puas. Saya tidak bisa mengambil keputusan dari jarak 80 meter. Namun, saya menghargai cara para pemain merespons, dari atas tribun."

    Suasana memanas di Allianz Arena

    Setelah menjalani hukuman skorsingnya, Kompany sangat menantikan kesempatan untuk memimpin timnya dari lini depan dalam laga leg kedua Rabu depan. Ia mengajak para pendukung Bayern untuk kembali menciptakan atmosfer yang menakutkan seperti yang membantu mereka mengalahkan Real Madrid di babak sebelumnya, sambil berjanji bahwa para pemainnya akan berjuang habis-habisan di lapangan.

    “Suasana minggu depan di Allianz Arena akan gila. Kami tahu kami harus menang. Kami akan memberikan segalanya, benar-benar segalanya yang kami miliki, bahkan jika kami harus mati di lapangan. Kami percaya,” kata Kompany. “Ada semangat yang luar biasa saat melawan Madrid. Kami membutuhkan semangat yang tidak kalah dari itu, bahkan lebih dari itu, dan hanya itu yang bisa saya minta. Saya akan pergi ke stadion untuk menonton pertandingan seperti itu, tapi bukan untuk diam saja.”

  • Mentalitas adalah kunci bagi tim Bavaria

    Ketangguhan Bayern telah menjadi ciri khas Kompany di Munich, dengan tim yang menolak menyerah meski dihadapkan pada tekanan besar. Kemampuan untuk bangkit dari ketertinggalan tiga gol jelas telah memberi keyakinan kepada skuad bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas di Allianz Arena. Kompany menyoroti sifat hasil yang tidak biasa tersebut sambil tetap memandang optimis leg kedua. “Biasanya, jika Anda kebobolan lima gol di semifinal, Anda tersingkir. Tapi kami mencetak 4 gol dan bisa saja menambah lebih banyak. Jika skor 5-2, itu akan sulit, tapi sekarang pada dasarnya 1-0,” kata Kompany.

