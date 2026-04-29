Vincent Kompany menyatakan bahwa Bayern Munich siap 'berjuang habis-habisan' untuk lolos ke final Liga Champions setelah merasa 'tidak menikmati' pertandingan yang diwarnai sembilan gol melawan PSG

Setelah menjalani hukuman skorsingnya, Kompany sangat menantikan kesempatan untuk memimpin timnya dari lini depan dalam laga leg kedua Rabu depan. Ia mengajak para pendukung Bayern untuk kembali menciptakan atmosfer yang menakutkan seperti yang membantu mereka mengalahkan Real Madrid di babak sebelumnya, sambil berjanji bahwa para pemainnya akan berjuang habis-habisan di lapangan.

“Suasana minggu depan di Allianz Arena akan gila. Kami tahu kami harus menang. Kami akan memberikan segalanya, benar-benar segalanya yang kami miliki, bahkan jika kami harus mati di lapangan. Kami percaya,” kata Kompany. “Ada semangat yang luar biasa saat melawan Madrid. Kami membutuhkan semangat yang tidak kalah dari itu, bahkan lebih dari itu, dan hanya itu yang bisa saya minta. Saya akan pergi ke stadion untuk menonton pertandingan seperti itu, tapi bukan untuk diam saja.”