Vincent Kompany menunggu lampu hijau dari Harry Kane untuk memasukkan striker yang sedang cedera itu kembali ke starting XI Bayern Munich
Kane siap kembali ke Leverkusen setelah menjalani sesi latihan penuh selama seminggu
Hal yang paling menggembirakan bagi Bayern menjelang laga Bundesliga hari Sabtu melawan Bayer Leverkusen adalah kembalinya Kane ke kondisi prima. Penyerang tersebut telah menyelesaikan satu pekan penuh latihan tanpa kendala setelah absen beberapa waktu. Kembalinya dia terjadi pada saat yang krusial bagi Kompany, yang ingin mempertahankan momentum tim. Meskipun Bayern telah mencetak gol dengan leluasa—10 gol dalam dua pertandingan yang dia lewatkan—kembalinya penyerang andalan bernomor punggung sembilan ini memberikan dimensi baru pada lini serang yang saat ini kehilangan beberapa pemain kunci lainnya akibat cedera baru.
Kompany soal ‘isyarat’ Kane dan hambatan akibat cedera
Dalam konferensi pers prapertandingan, Kompany menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai partisipasi Kane ada di tangan sang pemain sendiri. "Jika Harry memberi sinyal bahwa dia bisa bermain, maka dia akan bermain," kata pelatih Bayern itu.
Mantan bek Manchester City itu juga membahas masalah kebugaran tim secara keseluruhan, karena Alphonso Davies, Jamal Musiala, dan Jonas Urbig semuanya mengalami cedera pada pertandingan sebelumnya. Dia berkomentar, "Bisa saja lebih parah. Ini bukan cedera jangka panjang; hanya saja hal ini membuat para pemain frustrasi karena mereka sangat ingin bermain. Kamu bisa bersikap seprofesional mungkin, tapi kamu juga harus menghormati kenyataan bahwa tubuh tidak selalu bereaksi sesuai keinginanmu."
Dampak fisik dari dominasi di Liga Champions
Dengan kiper Urbig yang mengalami gegar otak dan dipastikan absen, Manuel Neuer yang masih dalam proses pemulihan dari cedera betis, serta Hiroki Ito yang absen akibat robekan serat otot, skuad saat ini dalam kondisi kekurangan pemain. Kompany menegaskan bahwa Urbig diperkirakan akan kembali berlatih "semoga pada minggu depan", yang berarti kiper cadangan ketiga, Sven Ulreich, akan menjadi starter untuk pertama kalinya musim ini. Sementara itu, Musiala "mungkin bisa kembali pada awal minggu depan". Mengenai Davies, Kompany mengatakan: "Minggu jeda internasional akan membantu kami dalam hal Phonzy."
Menghadapi masa-masa sulit menjelang jeda
Ulreich akan menjadi sorotan dalam salah satu pertandingan terpenting musim ini saat Bayern bertandang ke Leverkusen pada Sabtu nanti. Dengan jeda internasional yang semakin dekat, prioritas Kompany adalah melewati masa sulit ini tanpa menimbulkan dampak negatif lebih lanjut terhadap moral tim atau posisi mereka di klasemen liga. Setelah pertandingan melawan Leverkusen, Ulreich mungkin akan tetap menjadi kiper pada leg kedua melawan Atalanta jika Urbig dianggap belum cukup fit untuk bermain. Tim medis kemudian akan memanfaatkan jeda internasional selama dua minggu untuk memastikan Neuer siap menghadapi jadwal padat klub pada bulan April.
