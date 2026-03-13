Vincent Kompany menunggu lampu hijau dari Harry Kane untuk memasukkan striker yang sedang cedera itu kembali ke starting XI Bayern Munich

Dalam konferensi pers prapertandingan, Kompany menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai partisipasi Kane ada di tangan sang pemain sendiri. "Jika Harry memberi sinyal bahwa dia bisa bermain, maka dia akan bermain," kata pelatih Bayern itu.

Mantan bek Manchester City itu juga membahas masalah kebugaran tim secara keseluruhan, karena Alphonso Davies, Jamal Musiala, dan Jonas Urbig semuanya mengalami cedera pada pertandingan sebelumnya. Dia berkomentar, "Bisa saja lebih parah. Ini bukan cedera jangka panjang; hanya saja hal ini membuat para pemain frustrasi karena mereka sangat ingin bermain. Kamu bisa bersikap seprofesional mungkin, tapi kamu juga harus menghormati kenyataan bahwa tubuh tidak selalu bereaksi sesuai keinginanmu."