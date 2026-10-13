Kompany tak mau mengambil risiko saat Bayern bersiap menghadapi tantangan yang tidak biasa di Norwegia. Tim Jerman itu biasanya menggelar sesi latihan terakhir di Sabener Strase sebelum terbang untuk laga tandang, tetapi lapangan sintetis di Stavanger membuat mereka harus mengubah kebiasaan tersebut. Agar para pemainnya terbiasa dengan pantulan bola dan karakter permukaan lapangan, Kompany menjadwalkan penerbangan lebih awal pada Senin sehingga mereka bisa berlatih di lapangan yang akan digunakan untuk pertandingan.

Pelatih asal Belgia itu menjelaskan alasan perubahan tersebut, seraya mengakui bahwa dirinya belum berpengalaman bermain di permukaan seperti itu. "Selama 20 tahun berkarier, saya belum pernah bermain di lapangan sintetis. Jika para pemain harus melakukannya untuk pertama kali, mungkin lebih baik kami berlatih di sana sekali agar bisa merasakan permukaannya, misalnya untuk mengetahui jenis sepatu yang harus dipakai. Saya sendiri tidak tahu jawabannya. Saya ingin mengetahuinya sehari sebelum pertandingan, bukan pada hari pertandingan. Saya rasa itu keputusan yang tepat agar kami mendapat sedikit lebih banyak informasi sebelum laga," katanya, seperti dikutip Bild.