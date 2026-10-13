Getty Images Sport
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Vincent Kompany menolak menjadikan lapangan rumput sintetis sebagai alasan jelang laga sulit Liga Champions melawan Viking
Kompany bersiap menghadapi situasi yang asing baginya
Kompany tak mau mengambil risiko saat Bayern bersiap menghadapi tantangan yang tidak biasa di Norwegia. Tim Jerman itu biasanya menggelar sesi latihan terakhir di Sabener Strase sebelum terbang untuk laga tandang, tetapi lapangan sintetis di Stavanger membuat mereka harus mengubah kebiasaan tersebut. Agar para pemainnya terbiasa dengan pantulan bola dan karakter permukaan lapangan, Kompany menjadwalkan penerbangan lebih awal pada Senin sehingga mereka bisa berlatih di lapangan yang akan digunakan untuk pertandingan.
Pelatih asal Belgia itu menjelaskan alasan perubahan tersebut, seraya mengakui bahwa dirinya belum berpengalaman bermain di permukaan seperti itu. "Selama 20 tahun berkarier, saya belum pernah bermain di lapangan sintetis. Jika para pemain harus melakukannya untuk pertama kali, mungkin lebih baik kami berlatih di sana sekali agar bisa merasakan permukaannya, misalnya untuk mengetahui jenis sepatu yang harus dipakai. Saya sendiri tidak tahu jawabannya. Saya ingin mengetahuinya sehari sebelum pertandingan, bukan pada hari pertandingan. Saya rasa itu keputusan yang tepat agar kami mendapat sedikit lebih banyak informasi sebelum laga," katanya, seperti dikutip Bild.
- Getty Images Sport
Kesulitan di masa lalu dan ketangguhan mental
Pengalaman Bayern bermain di permukaan sintetis menjadi peringatan bagi skuad saat ini. Pada 2006, klub tersebut menghadapi Spartak Moscow di lapangan serupa dalam pertandingan yang membuat pelatih saat itu, Felix Magath, marah besar. Magath menyebut kondisi tersebut sebagai "distorsi kompetisi" setelah timnya hanya mampu bermain imbang 2:2 di Rusia. Kompany bertekad memastikan para pemainnya tidak menjadikan kondisi lapangan sebagai alasan jika keadaan tidak berjalan sesuai harapan.
Pelatih itu menuntut mentalitas tangguh terlepas dari faktor-faktor di luar kendali mereka di Norwegia. "Sikap kami penting: entah berangin, hujan, atau cerah, entah di Amerika, di Carolina dengan suhu 45 derajat, atau di markas Viking dengan suhu minus 5 derajat di atas rumput sintetis, bagi saya semuanya sama saja. Saya ingin kami tetap menjadi Bayern di mana pun kami berada, ke mana pun kami terbang!" tegas Kompany.
Kimmich tetap optimistis meski permukaan lapangan berubah
Bagi banyak anggota skuad Bayern, ini akan menjadi pengalaman pertama mereka bertanding di permukaan nonalami pada level profesional. Gelandang bertahan Joshua Kimmich mengakui bahwa sudah lama ia tidak bermain di lapangan seperti itu. Sebagian besar pengalamannya bermain di permukaan tersebut terjadi pada masa pembinaan. Namun, ia yakin teknologi modern memungkinkan pertandingan sepakbola tetap berlangsung dengan kualitas tinggi.
"Sejujurnya, saya sudah lama tidak bermain di rumput sintetis. Rasanya berbeda. Saya percaya lapangan rumput sintetis telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Kondisinya tidak lagi seperti saat saya masih muda, setidaknya saya berharap begitu. Dulu, rumput sintetisnya sangat pendek, seperti lapangan hoki. Jadi, saya akan menunggu dan melihat seperti apa lapangan yang akan kami hadapi. Namun, saya rasa sepakbola berkualitas tinggi juga bisa dimainkan di rumput sintetis," ujar Kimmich.
- AFP
Gangguan larut malam di hotel tim
Persiapan tim mendapat gangguan yang tidak diinginkan pada malam hari ketika suporter setempat berusaha mengusik istirahat para pemain. Menurut Bild, sejumlah laporan menyebutkan bahwa kembang api dinyalakan di dekat hotel Radisson Blu Atlantic, tempat tim menginap. Aksi tersebut dilaporkan berlangsung sekitar dua menit pada dini hari Selasa. Taktik seperti ini kerap digunakan suporter tuan rumah untuk membuat tim tamu kelelahan menjelang pertandingan besar di kompetisi Eropa.
Ini bukan kali pertama Bayern menghadapi ulah semacam itu. Mereka pernah mengalami gangguan kembang api serupa dalam lawatan-lawatan sebelumnya ke Rotterdam. Kini, skuad Bayern harus membuktikan bahwa mereka mampu mengatasi permukaan lapangan yang tidak biasa serta tidur yang terganggu demi meraih tiga poin penting dalam kiprah mereka di Eropa.
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