Vincent Kompany menjelaskan mengapa ia memilih untuk tidak merayakan ulang tahun ke-40-nya, sementara para pemain Bayern Munich menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk pelatihnya
Tak ada waktu untuk berpesta karena Bayern sedang dalam 'mode prioritas'
Meskipun banyak orang mungkin merencanakan perayaan mewah untuk usia yang begitu bersejarah, mantan kapten Manchester City itu menegaskan bahwa pesta adalah hal terakhir yang ada di pikirannya, mengingat laga Bundesliga melawan St. Pauli yang akan digelar pada Sabtu mendatang.
Ketika ditanya apakah ia memiliki rencana perayaan, Kompany menjawab saat menghadapi media di hari besarnya: "Jawaban singkatnya, tidak. Jika ini kejutan, maka saya tidak bisa disalahkan..." Ia kemudian bercanda tentang keinginannya untuk tetap bersikap sederhana meskipun ini adalah momen spesial. Ia berkata: "Saya berusaha sebisa mungkin menghindari segala hal yang mungkin muncul terkait ulang tahun saya. Saat ini kami sedang dalam mode prioritas. Tentu saja, saya menikmatinya dan merasa muda, dan itu menyenangkan saat ini, tapi sudah cukup banyak emosi yang harus dihadapi minggu ini."
Meskipun enggan mengadakan pesta mewah, Kompany mengakui bahwa ia mungkin akan menyempatkan diri untuk sedikit bersenang-senang setelah latihan hari ini selesai. "Mungkin segelas anggur merah malam ini. Tapi pertama-tama, kami punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," tambah sang pelatih.
Dihibur dengan nyanyian oleh para anggota tim
Namun, klub tidak membiarkan hari itu berlalu begitu saja tanpa perayaan. Setelah konferensi pers pagi, Bayern menyelenggarakan sarapan tradisional Weisswurst di kantin pemain sebagai kejutan. Para pemain berkumpul pada pukul 11 pagi untuk menyanyikan "Selamat Ulang Tahun" kepada manajer mereka, diiringi tepuk tangan meriah dan sorakan dari para pemain.
Kompany, yang selalu profesional, menyampaikan pidato singkat ucapan terima kasih kepada skuadnya, tetapi dengan cepat mengalihkan pembicaraan kembali ke persiapan taktis mereka. Dia mencatat bahwa dia sudah terbiasa dengan ulang tahunnya yang jatuh pada masa-masa krusial kalender sepak bola, dengan menyatakan: "Saya sudah terbiasa dengan hal ini, saya telah menghabiskan seluruh hidup saya merayakan ulang tahun pada momen-momen seperti ini ketika kami bermain di semifinal, perempat final, baik itu di Inggris maupun di sini."
Pujian tinggi dari petinggi
Pencapaian ini terjadi di tengah masa kejayaan karier Kompany, yang dengan cepat berhasil memenangkan hati jajaran direksi Bayern. Usai kemenangan telak atas Real Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions, CEO Bayern Jan-Christian Dreesen memuji sang manajer dengan mengatakan: “Vincent, kami semua berhutang budi yang sangat besar kepadamu. Kamu telah mempersiapkan tim dengan sempurna untuk menghadapi lawan, pertandingan, dan stadion ini.”
Mengejar rekor bersejarah
Hadiah terbaik bagi Kompany bisa saja datang pada Sabtu sore dalam bentuk rekor Bundesliga. Jika Bayern mencetak satu gol melawan St. Pauli, mereka akan menyamai rekor 101 gol dalam satu musim pada musim 1971-72, sementara dua gol akan membuat mereka mencetak rekor baru yang bersejarah. Namun, Kompany menolak untuk terlena oleh pujian individu atau tim.
"Tiga poin adalah hal terpenting. Saya sangat menghormati St. Pauli. Itulah mengapa saya selalu berpikir bahwa tidak perlu membicarakan rekor gol. Mereka bertahan dengan sangat baik. Jika melihat pertandingan-pertandingan kami baru-baru ini melawan St. Pauli, itu selalu sangat sulit bagi kami. Mereka bertahan dengan sangat baik, terkadang sulit dipahami mengapa mereka berada di posisi bawah klasemen. Tidak ada banyak perbedaan antara St. Pauli dan tim-tim yang berada lima atau enam peringkat di atas mereka," pungkasnya.
Setelah laga domestik melawan St. Pauli, fokus Bayern akan segera beralih kembali ke kompetisi Eropa, saat mereka menjamu Real Madrid di kandang sendiri untuk leg kedua perempat final Liga Champions pada 15 April.