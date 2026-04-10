Vincent Kompany menjelaskan mengapa ia memilih untuk tidak merayakan ulang tahun ke-40-nya, sementara para pemain Bayern Munich menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk pelatihnya

Meskipun banyak orang mungkin merencanakan perayaan mewah untuk usia yang begitu bersejarah, mantan kapten Manchester City itu menegaskan bahwa pesta adalah hal terakhir yang ada di pikirannya, mengingat laga Bundesliga melawan St. Pauli yang akan digelar pada Sabtu mendatang.

Ketika ditanya apakah ia memiliki rencana perayaan, Kompany menjawab saat menghadapi media di hari besarnya: "Jawaban singkatnya, tidak. Jika ini kejutan, maka saya tidak bisa disalahkan..." Ia kemudian bercanda tentang keinginannya untuk tetap bersikap sederhana meskipun ini adalah momen spesial. Ia berkata: "Saya berusaha sebisa mungkin menghindari segala hal yang mungkin muncul terkait ulang tahun saya. Saat ini kami sedang dalam mode prioritas. Tentu saja, saya menikmatinya dan merasa muda, dan itu menyenangkan saat ini, tapi sudah cukup banyak emosi yang harus dihadapi minggu ini."

Meskipun enggan mengadakan pesta mewah, Kompany mengakui bahwa ia mungkin akan menyempatkan diri untuk sedikit bersenang-senang setelah latihan hari ini selesai. "Mungkin segelas anggur merah malam ini. Tapi pertama-tama, kami punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," tambah sang pelatih.