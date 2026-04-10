AFP
Diterjemahkan oleh
Vincent Kompany menjadi 'pusat perhatian' saat CEO Bayern Munich menyebut sang pelatih 'membuat setiap pemain menjadi lebih baik'
Petinggi Bayern memuji kontribusi Kompany yang langsung terasa
Kompany telah membuktikan dirinya sebagai sosok kunci di Bayern, dan mendapat dukungan kuat dari petinggi klub atas transformasi yang telah ia pimpin di Allianz Arena. Manajer asal Belgia ini, yang kini memasuki musim keduanya bersama raksasa Bundesliga tersebut, telah diakui berhasil menghidupkan kembali gaya permainan tim serta atmosfer di dalam skuad. CEO Bayern, Dreesen, menggambarkan Kompany sebagai sosok yang memberikan stabilitas di dalam klub, sambil menyoroti bagaimana kepemimpinannya telah membantu membimbing tim melewati tekanan kompetisi tingkat elit. Menurut Dreesen, kepribadian dan otoritas sang manajer telah mendapatkan penghormatan luas di dunia sepak bola Eropa.
- AFP
‘Mata badai’
Dalam wawancara dengan Absolut Bayern, Dreesen menggunakan perumpamaan yang gamblang untuk menggambarkan pengaruh sang manajer terhadap tim.
“Dengan kepribadiannya, keahlian profesionalnya, dan otoritas alaminya, ia dengan cepat mendapatkan rasa hormat yang besar di seluruh Eropa,” jelasnya. “Vincent menekankan bahwa ia menginginkan tim yang memiliki kekuatan badai – bagi saya, ia adalah mata badai itu. Ketenangan yang ia pancarkan juga membantu tim dalam fase-fase yang lebih sulit.”
“Kompany adalah aset besar bagi FC Bayern – baik sebagai pelatih maupun sebagai pribadi. Ia telah mengembalikan kesenangan dan kegembiraan bermain, ia membuat setiap pemain menjadi lebih baik, dan para pemain kami mempercayainya.”
Bayern memburu kesuksesan di tiga ajang
Pengaruh Kompany muncul pada tahap krusial musim ini, di mana Bayern sedang bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi di berbagai kompetisi. Die Roten saat ini memuncaki klasemen Bundesliga dengan 73 poin dari 28 pertandingan, unggul sembilan poin dari Borussia Dortmund yang berada di posisi kedua.
Di Eropa, Bayern memperkuat peluang mereka untuk mencapai semifinal Liga Champions setelah memastikan kemenangan tandang 2–1 atas Real Madrid pada leg pertama babak perempat final. Gol dari Luis Diaz dan Harry Kane memberi tim asal Jerman itu keunggulan berharga menjelang leg kedua di Munich. Mereka juga tetap bertahan di DFB-Pokal, menjaga harapan untuk meraih treble bersejarah jika performa impresif mereka terus berlanjut.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Perhatian Bayern kini kembali tertuju pada kompetisi domestik saat mereka bersiap menghadapi St. Pauli di Bundesliga akhir pekan ini, sebelum kembali memusatkan perhatian ke ajang Eropa. Leg kedua yang menentukan pada perempat final Liga Champions melawan Real Madrid dijadwalkan pada 15 April di Allianz Arena, di mana tim asuhan Kompany akan berusaha mempertahankan keunggulan yang mereka raih pada leg pertama dan memastikan tempat di semifinal.
Dengan perebutan gelar Bundesliga yang hampir berakhir dan pertandingan sistem gugur di Liga Champions serta DFB-Pokal yang semakin dekat, beberapa pekan mendatang akan menjadi periode penentu bagi Kompany dan skuad Bayern-nya.