Vincent Kompany mengungkap rencana Bayern Munich terkait penjaga gawang, dengan kemungkinan debut mengejutkan di Liga Champions bagi penjaga gawang berusia 16 tahun di tengah krisis cedera
Bayern menghadapi krisis cedera kiper
Klub asal Bavaria ini saat ini tengah menghadapi masalah kebugaran yang rumit di posisi penjaga gawang. Legenda klub Manuel Neuer masih dalam proses pemulihan dari cedera robekan serat otot, sementara penjaga gawang cadangan Jonas Urbig, yang tampil mengesankan dalam kemenangan leg pertama di Italia, sedang memulihkan diri dari gegar otak. Pilihan ketiga, Sven Ulreich (37), juga tidak bisa diturunkan setelah mengalami cedera saat imbang 1-1 melawan Bayer Leverkusen baru-baru ini. Leon Klanac biasanya akan menjadi pilihan keempat untuk posisi starting XI, namun pemain berusia 19 tahun itu juga absen.
Kompany optimis soal pilihan kiper Bayern
Saat berbicara kepada media pada hari Selasa, Kompany tetap bersikap hati-hati namun optimis terkait pilihan pemainnya. “Saya tidak terkejut bahwa Manuel Neuer sudah kembali [berlatih], tapi saya senang: dia sudah kembali, dan Jonas Urbig juga sudah berlatih lagi. Namun, keputusan ini sepenuhnya akan didasarkan pada pertimbangan medis. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Urbig akan menjadi kiper utama. Dan jika tidak, kami akan mencari solusi lain,” kata pelatih asal Belgia itu.
Kesempatan Leonard Prescott untuk mencatat sejarah
Jika Urbig gagal membuktikan kebugarannya tepat waktu menjelang kick-off pada Rabu nanti, Kompany telah menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut akan jatuh ke pundak remaja Leonard Prescott. Kiper kelahiran New York ini telah menorehkan karier yang cemerlang di jajaran tim muda dan sudah duduk di bangku cadangan sebagai pemain pengganti saat melawan Leverkusen akhir pekan lalu. Dengan usia hanya 16 tahun dan 176 hari, Prescott akan menjadi kiper termuda dalam sejarah Liga Champions.
“Dia cukup tenang,” kata Kompany saat ditanya tentang temperamen sang pemain muda. “Tapi saya harus katakan, ketika saya melihat pemain muda seperti dia, dia berada di ujung yang berlawanan dari skala dibandingkan Sven Ulreich. Namun, kami adalah staf yang sangat tenang secara keseluruhan. Jika dia harus bermain, dia akan mendapat dukungan penuh dan kepercayaan dari kami. Kami memiliki banyak pemain bagus yang akan membantunya. Tidak akan pernah ada pemain muda di sini yang diberi peran utama. Terlepas dari apa yang terjadi, kami memiliki keyakinan penuh.”
Latar belakang pemain muda berbakat terbaru Bayern
Dengan tinggi badan yang mengesankan, yakni 1,96 meter, Prescott adalah talenta muda berbakat secara fisik yang bergabung dengan akademi Bayern dari Union Berlin pada tahun 2023. Meskipun usianya masih sangat muda, ia telah melompati tim U-17 untuk bermain bersama tim U-19 musim ini. Meskipun catatan statistiknya di level junior masih beragam, penampilannya dalam sesi latihan jelas telah menarik perhatian staf pelatih tim utama.
Pemain berusia 16 tahun ini juga memiliki kewarganegaraan ganda, dengan paspor Jerman dan Amerika Serikat, yang membuatnya menjadi pemain yang sangat diminati oleh kedua tim nasional tersebut. Ia telah mewakili Jerman di level U16 dan U17, namun debut potensialnya di panggung klub terbesar Eropa akan mengangkat profilnya ke level yang sama sekali baru, melampaui usia debut legenda seperti Neuer, yang baru memulai karier profesionalnya pada usia 20 tahun.
