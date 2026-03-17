Vincent Kompany mengungkap rencana Bayern Munich terkait penjaga gawang, dengan kemungkinan debut mengejutkan di Liga Champions bagi penjaga gawang berusia 16 tahun di tengah krisis cedera

Jika Urbig gagal membuktikan kebugarannya tepat waktu menjelang kick-off pada Rabu nanti, Kompany telah menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut akan jatuh ke pundak remaja Leonard Prescott. Kiper kelahiran New York ini telah menorehkan karier yang cemerlang di jajaran tim muda dan sudah duduk di bangku cadangan sebagai pemain pengganti saat melawan Leverkusen akhir pekan lalu. Dengan usia hanya 16 tahun dan 176 hari, Prescott akan menjadi kiper termuda dalam sejarah Liga Champions.

“Dia cukup tenang,” kata Kompany saat ditanya tentang temperamen sang pemain muda. “Tapi saya harus katakan, ketika saya melihat pemain muda seperti dia, dia berada di ujung yang berlawanan dari skala dibandingkan Sven Ulreich. Namun, kami adalah staf yang sangat tenang secara keseluruhan. Jika dia harus bermain, dia akan mendapat dukungan penuh dan kepercayaan dari kami. Kami memiliki banyak pemain bagus yang akan membantunya. Tidak akan pernah ada pemain muda di sini yang diberi peran utama. Terlepas dari apa yang terjadi, kami memiliki keyakinan penuh.”