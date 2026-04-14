Vincent Kompany mengkritik kesombongan Real Madrid dan membantah mitos tentang kebangkitan di Liga Champions
Menjelang leg kedua yang sangat krusial di Allianz Arena, Kompany berupaya membongkar "mitos" yang sering melingkupi Real Madrid dalam kompetisi Eropa. Meskipun Los Blancos bangga dengan kemampuan mereka menciptakan keajaiban di menit-menit akhir, manajer Bayern itu meyakini bahwa kisah-kisah semacam itu sama sekali bukan hal yang eksklusif bagi raksasa Spanyol tersebut.
Berbicara kepada media dalam konferensi pers prapertandingan yang memanas, Kompany menyatakan bahwa "kisah-kisah tersebut tidak nyata" ketika ditanya mengenai dominasi historis Madrid dalam kompetisi tersebut.
Dia melanjutkan: "Saya yakin mereka sedang dalam fase perkembangan, dan mereka masih termasuk yang terbaik di Eropa. Saya tidak melihat 'kisah-kisah remontada' sebagai hal yang unik. Itu adalah kisah klub-klub lain, seperti Barcelona, Liverpool, dan Bayern Munich. Setiap klub bisa menceritakan kisah-kisah ini ketika mereka mencapai prestasi luar biasa. Saya percaya pada Real Madrid ketika mereka yakin bisa melakukan comeback, tapi saya ingin menang. Tidak ada yang akan memengaruhi saya sebelum pertandingan."
Arbeloa semakin memperparah kesombongan
Ketegangan antara dua raksasa Eropa ini semakin memanas akibat pernyataan yang dilontarkan pelatih Madrid, Alvaro Arbeloa. Mantan bek tersebut sangat menekankan "DNA" klub saat tampil di hadapan media, dengan menyatakan bahwa membalikkan defisit 2-1 pada leg pertama di Jerman bukanlah hal yang luar biasa bagi klub yang telah 15 kali menjuarai kompetisi tersebut.
Pelatih Madrid itu secara khusus menekankan arti penting lambang klub dan sejarahnya, dengan menyatakan: "Kami adalah tim yang tidak pernah menyerah dan pemegang 15 gelar Piala Eropa".
Arbeloa bahkan menegaskan bahwa timnya tidak perlu melakukan "keajaiban" untuk lolos, sebuah pernyataan yang oleh sebagian orang dianggap sebagai kurangnya rasa hormat terhadap tantangan yang dihadirkan tim Bavaria di kandang mereka sendiri.
Lebih memusatkan perhatian pada masa kini daripada masa lalu
Bayern berhasil unggul dua gol pada leg pertama di Bernabeu pekan lalu, dengan Luis Diaz membuka skor di babak pertama sebelum Harry Kane mencetak gol di awal babak kedua. Madrid memiliki banyak peluang selain upaya Kylian Mbappe pada menit ke-74, sehingga memicu anggapan bahwa Bayern sedikit beruntung bisa pulang dengan keunggulan.
Namun, Kompany berpendapat lain, dengan mengatakan: "Kami bisa saja mencetak lebih banyak gol di leg pertama, bukan hanya Real Madrid. Memang benar mereka meningkat di babak kedua, dan 45 menit itu mungkin memberi mereka kepercayaan diri. Tapi di babak pertama, kami merasa sangat baik, dan saya pikir kami masih bisa tampil lebih baik lagi. Menang di Bernabéu memberi Anda kepercayaan diri itu, tapi sekarang Anda harus membuktikannya di Allianz Arena. Dan dengan kualitas mereka, kecepatan mereka... mereka bisa sangat berbahaya. Tapi saya pikir kami perlu fokus pada diri kami sendiri, pada bagaimana kami bisa menemukan solusi."
Berita tim memberi semangat bagi Bayern
Meskipun perang psikologis mendominasi persiapan menjelang pertandingan, Kompany memberikan kabar baik terkait kondisi kebugaran para pemain Bayern. Pelatih tersebut memastikan bahwa Serge Gnabry dan Jamal Musiala sama-sama berpeluang untuk turun bermain pada leg kedua, yang tentu saja menjadi dorongan besar mengingat ancaman serangan yang mereka miliki.
Mengenai Musiala, Kompany mencatat bahwa bintang muda tersebut sedang menuju ke arah yang benar dan "hampir 100% pulih" setelah kekhawatiran cedera baru-baru ini.