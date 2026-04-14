Vincent Kompany mengkritik kesombongan Real Madrid dan membantah mitos tentang kebangkitan di Liga Champions

Menjelang leg kedua yang sangat krusial di Allianz Arena, Kompany berupaya membongkar "mitos" yang sering melingkupi Real Madrid dalam kompetisi Eropa. Meskipun Los Blancos bangga dengan kemampuan mereka menciptakan keajaiban di menit-menit akhir, manajer Bayern itu meyakini bahwa kisah-kisah semacam itu sama sekali bukan hal yang eksklusif bagi raksasa Spanyol tersebut.

Berbicara kepada media dalam konferensi pers prapertandingan yang memanas, Kompany menyatakan bahwa "kisah-kisah tersebut tidak nyata" ketika ditanya mengenai dominasi historis Madrid dalam kompetisi tersebut.

Dia melanjutkan: "Saya yakin mereka sedang dalam fase perkembangan, dan mereka masih termasuk yang terbaik di Eropa. Saya tidak melihat 'kisah-kisah remontada' sebagai hal yang unik. Itu adalah kisah klub-klub lain, seperti Barcelona, Liverpool, dan Bayern Munich. Setiap klub bisa menceritakan kisah-kisah ini ketika mereka mencapai prestasi luar biasa. Saya percaya pada Real Madrid ketika mereka yakin bisa melakukan comeback, tapi saya ingin menang. Tidak ada yang akan memengaruhi saya sebelum pertandingan."