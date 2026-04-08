Vincent Kompany mengejutkan banyak orang dengan pujiannya yang tinggi untuk Vinicius Junior setelah kemenangan Bayern Munich atas Real Madrid di Liga Champions
Kompany memberi hormat kepada ikon Madrid
Bayern berhasil mengamankan keunggulan tipis pada leg pertama perempat final Liga Champions berkat penampilan yang tajam di ibu kota Spanyol. Tim asuhan Kompany langsung unggul dua gol lewat Luis Diaz dan Harry Kane yang baru kembali dari cedera, sebelum gol Kylian Mbappe di menit-menit akhir memperkecil ketertinggalan tuan rumah. Usai pertandingan, Kompany memberikan penghormatan yang tak terduga kepada Vinicius, yang ia temui untuk pertama kalinya saat berpelukan di pinggir lapangan sebelum babak kedua dimulai.
Kemanusiaan lebih penting daripada hasil pertandingan
Dalam wawancara pasca-pertandingan yang jujur dengan Amazon Prime, Kompany menekankan bahwa rasa hormatnya terhadap penyerang Madrid itu melampaui batas-batas lapangan.
Merenungkan pertemuannya di pinggir lapangan dengan sang pemain sayap dan pentingnya kehadirannya dalam pertandingan, Kompany menyatakan: “Itu adalah pertama kalinya saya bertemu dengannya. Vini harus tetap seperti dirinya sekarang. Dia mendapat dukungan penuh dari saya - terlepas dari apakah dia pemain lawan atau bukan. Anda membutuhkan pemain yang berbeda. Kita menikmati kesuksesan para pemain ini. Hal yang sama terjadi dengan Franck Ribery di Bayern. Anda boleh memiliki pendapat, tetapi Anda tidak boleh melampaui batas.”
Sikap menentang pelecehan rasial
Komentar-komentar dukungan Kompany berakar pada perjuangannya yang telah lama dilakukan untuk melindungi para pemain, terutama setelah insiden dugaan rasisme yang melibatkan Vinicius dan Gianluca Prestianni dari Benfica pada bulan Februari. Pelatih asal Belgia itu sebelumnya menyampaikan monolog yang sangat mengena selama hampir 12 menit mengenai topik tersebut, dengan mengacu pada latar belakang etnisnya sendiri untuk membahas masalah-masalah sistemik.
Memperkuat keyakinannya bahwa martabat pemain lebih penting daripada hasil pertandingan, bos Bayern itu menyimpulkan: “Itulah mengapa saya sangat menghormati Vini. Tentu saja, saya tidak ingin dia bermain terlalu bagus melawan kami, tetapi rasa hormat ini akan selalu lebih penting daripada hasil pertandingan.”
Tekanan kini beralih ke Munich
Kedua raksasa Eropa itu akan kembali bertanding pada Rabu depan di Allianz Arena, di mana Bayern harus mempertahankan keunggulan satu gol mereka untuk lolos ke semifinal. Sebelum leg kedua, Madrid akan menghadapi ujian domestik melawan Girona untuk mengembalikan ketajaman mereka, sementara Bayern bertandang ke St Pauli untuk mempertahankan momentum mereka di Bundesliga. Tim asuhan Kompany akan waspada terhadap serangan balik Madrid, terutama dengan Vinicius dan kawan-kawan yang bertekad membalikkan defisit dalam pertandingan yang diprediksi akan berlangsung seru.