Vincent Kompany menegaskan bahwa tidak ada strategi yang sempurna untuk mengalahkan Real Madrid, sementara pelatih Bayern yakin Harry Kane belum 'kehilangan ritmenya' di tengah masalah cedera yang dialaminya

Bertanding melawan Madrid di kandang mereka sendiri tetap menjadi salah satu tantangan terberat dalam dunia sepak bola. Meskipun baru saja menelan kekalahan 2-1 dari Mallorca yang membuat mereka tertinggal tujuh poin dari Barcelona di La Liga, raksasa Spanyol ini dianggap sebagai raja Liga Champions, karena telah meraih gelar juara Eropa lebih banyak daripada tim mana pun. Manajer tidak memiliki ilusi mengenai kesulitan tugas ini, dan mengakui bahwa mencoba untuk sepenuhnya menetralkan juara Eropa saat ini adalah tugas yang mustahil.

Namun, Bayern juga merupakan salah satu tim paling dalam performa terbaik di Eropa musim ini. Mereka hanya kalah dua kali di semua kompetisi - melawan Arsenal di Liga Champions dan di kandang melawan Augsburg di Bundesliga - serta meraih 11 kemenangan dan dua hasil imbang dari 13 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Menyikapi tantangan bertanding di babak-babak akhir kompetisi, Kompany mengatakan: "Di level ini, setiap tim berbahaya. Ya, kami bisa kebobolan gol, tapi kami juga bisa mencetak gol. Anda tidak pernah bisa memiliki rencana permainan melawan tim seperti Real yang menghilangkan semua ancaman. Itulah mengapa orang-orang datang ke pertandingan seperti ini."