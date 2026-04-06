Vincent Kompany menegaskan bahwa tidak ada strategi yang sempurna untuk mengalahkan Real Madrid, sementara pelatih Bayern yakin Harry Kane belum 'kehilangan ritmenya' di tengah masalah cedera yang dialaminya
Menunggu persetujuan medis
Bayern telah bertolak ke ibu kota Spanyol dengan membawa Kane dalam skuadnya, yang memberikan dorongan besar menjelang leg pertama babak perempat final pada 7 April. Namun, Kompany masih menunggu persetujuan akhir dari tim medis sebelum mengumumkan susunan pemain inti untuk menghadapi raksasa La Liga tersebut. “Jika kami mendapat lampu hijau, kami akan melanjutkannya tanpa ragu-ragu,” jelas sang pelatih kepala dalam konferensi pers prapertandingan, sambil menekankan bahwa semua orang di klub memahami betapa istimewanya pertandingan mendatang ini bagi penyerang asal Inggris tersebut.
Menilai ritme dan kebugaran sang penyerang
Meskipun pemain berusia 31 tahun itu menghabiskan beberapa pekan terakhir di bangku cadangan akibat cedera, manajernya menepis segala kekhawatiran terkait kurangnya ketajaman dalam pertandingan. Staf pelatih telah memantau proses rehabilitasinya dengan cermat, memastikan ia tetap menjaga kondisi fisiknya. Memberikan penjelasan lengkap mengenai situasi tersebut, Kompany menyatakan secara lengkap: "Bagi kami, penting baginya untuk tetap berlatih selama periode ini ketika ia tidak banyak bermain. Itulah mengapa saya tidak berpikir ada penurunan ritme. Kami akan menunggu hingga besok. Saat kami mendapatkan informasi terakhir, kami akan mengambil keputusan."
Menyambut kekacauan saat menghadapi para spesialis Eropa
Bertanding melawan Madrid di kandang mereka sendiri tetap menjadi salah satu tantangan terberat dalam dunia sepak bola. Meskipun baru saja menelan kekalahan 2-1 dari Mallorca yang membuat mereka tertinggal tujuh poin dari Barcelona di La Liga, raksasa Spanyol ini dianggap sebagai raja Liga Champions, karena telah meraih gelar juara Eropa lebih banyak daripada tim mana pun. Manajer tidak memiliki ilusi mengenai kesulitan tugas ini, dan mengakui bahwa mencoba untuk sepenuhnya menetralkan juara Eropa saat ini adalah tugas yang mustahil.
Namun, Bayern juga merupakan salah satu tim paling dalam performa terbaik di Eropa musim ini. Mereka hanya kalah dua kali di semua kompetisi - melawan Arsenal di Liga Champions dan di kandang melawan Augsburg di Bundesliga - serta meraih 11 kemenangan dan dua hasil imbang dari 13 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.
Menyikapi tantangan bertanding di babak-babak akhir kompetisi, Kompany mengatakan: "Di level ini, setiap tim berbahaya. Ya, kami bisa kebobolan gol, tapi kami juga bisa mencetak gol. Anda tidak pernah bisa memiliki rencana permainan melawan tim seperti Real yang menghilangkan semua ancaman. Itulah mengapa orang-orang datang ke pertandingan seperti ini."
Belajar dari kegagalan-kegagalan di masa lalu
Merenungkan kekecewaan-kekecewaan sebelumnya di Liga Champions, termasuk kekalahan yang sulit melawan Inter musim lalu, Kompany menegaskan bahwa Bayern memiliki fondasi yang jauh lebih kuat kali ini. Pemain berusia 40 tahun itu menyoroti bahwa ia kehilangan sembilan pemain saat kekalahan tersebut, sehingga mudah untuk menjelaskan apa yang salah. Menjelang laga besar di Spanyol, ia menyatakan keyakinan penuh pada skuad yang dibawa dalam tur kali ini. “Ketika saya melihat pemain-pemain yang ada di pesawat hari ini, saya akan mengatakan bahwa kami berada dalam posisi yang baik untuk memulai pertandingan ini. Kami memiliki pemain-pemain terbaik kami di sini dan kami harus percaya pada diri sendiri,” pungkasnya.