Vincent Kompany mendapat 'utang budi yang sangat besar' dari Bayern Munich, sementara CEO klub memuji Manuel Neuer sebagai 'faktor penentu' dalam kemenangan atas Real Madrid

Setelah kemenangan yang diraih dengan susah payah di ibu kota Spanyol, petinggi Bayern dengan cepat memberikan pujian atas persiapan taktis yang dilakukan pelatih kepala mereka. Dalam sambutannya kepada tim saat jamuan makan malam pasca-pertandingan, Dreesen secara khusus menyebut nama Kompany atas perannya dalam kemenangan tersebut. Kata-kata CEO tersebut mencerminkan kepercayaan yang semakin besar terhadap sang manajer, yang telah berhasil melewati salah satu jadwal pertandingan paling menantang di sepak bola Eropa.

“Vincent, kami semua berhutang budi besar kepadamu. Kamu telah mempersiapkan tim dengan sempurna untuk menghadapi lawan, pertandingan, dan stadion ini,” kata Dreesen dalam pidatonya. Ia melanjutkan dengan memuji upaya keseluruhan skuad, sambil menambahkan: “Kalian menunjukkan penampilan yang fantastis. Itu adalah penampilan tim yang luar biasa.”

Kemenangan ini menempatkan Bayern pada posisi yang menguntungkan saat mereka berusaha mengamankan tempat di semifinal melawan Paris Saint-Germain atau Liverpool.



