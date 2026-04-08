Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Vincent Kompany mendapat 'utang budi yang sangat besar' dari Bayern Munich, sementara CEO klub memuji Manuel Neuer sebagai 'faktor penentu' dalam kemenangan atas Real Madrid
Kelas master yang dipimpin Kompany menuai pujian dari para petinggi
Setelah kemenangan yang diraih dengan susah payah di ibu kota Spanyol, petinggi Bayern dengan cepat memberikan pujian atas persiapan taktis yang dilakukan pelatih kepala mereka. Dalam sambutannya kepada tim saat jamuan makan malam pasca-pertandingan, Dreesen secara khusus menyebut nama Kompany atas perannya dalam kemenangan tersebut. Kata-kata CEO tersebut mencerminkan kepercayaan yang semakin besar terhadap sang manajer, yang telah berhasil melewati salah satu jadwal pertandingan paling menantang di sepak bola Eropa.
“Vincent, kami semua berhutang budi besar kepadamu. Kamu telah mempersiapkan tim dengan sempurna untuk menghadapi lawan, pertandingan, dan stadion ini,” kata Dreesen dalam pidatonya. Ia melanjutkan dengan memuji upaya keseluruhan skuad, sambil menambahkan: “Kalian menunjukkan penampilan yang fantastis. Itu adalah penampilan tim yang luar biasa.”
Kemenangan ini menempatkan Bayern pada posisi yang menguntungkan saat mereka berusaha mengamankan tempat di semifinal melawan Paris Saint-Germain atau Liverpool.
- Getty Images Sport
Neuer tetap menjadi faktor penentu kelas dunia
Meskipun Kompany mendapat pujian atas taktiknya, penampilan Neuer di bawah mistar gawang justru menjadi topik utama pembicaraan pasca pertandingan. Di usia 40 tahun, kiper veteran ini membuktikan bahwa ia masih termasuk dalam jajaran kiper elit, dengan melakukan beberapa penyelamatan krusial untuk mempertahankan keunggulan Bayern dan meraih gelar pemain terbaik pertandingan. Kemampuannya dalam menggagalkan serangan Real Madrid yang dipenuhi bintang-bintang menjadi penentu kemenangan sepanjang 90 menit pertandingan.
Dreesen sangat memuji kapten klub tersebut, menyoroti perbedaan kualitas penjaga gawang pada malam itu. “Kami memiliki sesuatu dalam permainan kami hari ini yang tidak dimiliki Real: faktor X kami, pemain berusia 40 tahun kami, penjaga gawang kelas dunia kami. Manuel, kamu luar biasa hari ini,” kata CEO tersebut.
Meskipun distribusi bolanya terkadang goyah, Neuer dikenal karena kepercayaan dirinya yang memancar di dalam area penalti saat menggagalkan upaya pemain seperti Kylian Mbappe dan Vinicius Jr.
Mengatasi bayang-bayang masa lalu di Bernabeu
Kemenangan di Madrid merupakan prestasi langka bagi raksasa Bavaria ini, yang selama beberapa tahun terakhir mengalami kesulitan di Bernabeu. Suasana yang tidak bersahabat serta kehebatan individu para pemain sekelas Mbappé dan Vinícius sering kali menjadi hambatan di masa lalu, namun skema taktis Kompany memungkinkan Bayern mendominasi sebagian besar pertandingan. Gol-gol dari Luis Díaz dan Harry Kane memberi tim tamu landasan yang mereka butuhkan untuk mengamankan hasil yang bersejarah.
Intensitas pertandingan terasa jelas, dengan Real Madrid terus menekan di menit-menit akhir untuk mencari gol penyeimbang setelah Mbappe memperkecil ketertinggalan. Namun, disiplin tim Jerman tetap terjaga. Ini merupakan perubahan signifikan bagi tim yang sering kali gagal di stadion ini, akhirnya mengakhiri rentetan hasil negatif yang menghantui sejarah klub dalam beberapa tahun terakhir saat menghadapi juara 15 kali dan penguasa abadi kompetisi ini, sekaligus merayakan kemenangan pertama tim Jerman atas Real Madrid dalam 14 tahun.
- Getty Images Sport
Pekerjaan ini baru setengah selesai
Meskipun ada perayaan dan pujian yang tinggi dari dewan direksi, Dreesen tetap berhati-hati dalam mengingatkan staf dan para pemainnya bahwa pertandingan ini masih jauh dari selesai. Kemenangan pada leg pertama di kandang lawan memang merupakan keunggulan besar, tetapi pertandingan leg kedua di Allianz Arena akan membutuhkan tingkat konsentrasi yang sama jika mereka ingin memastikan tiket ke babak empat besar.