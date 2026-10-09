AFP
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Vincent Kompany memuji Michael Olise yang disebutnya "kelas dunia" saat bintang Bayern Munich itu melanjutkan performa luar biasa
Awal yang luar biasa di Jerman
Olise memulai musim ini dalam performa luar biasa bersama Bayern. Setelah membukukan 22 gol dan 31 assist dalam 52 penampilan di semua kompetisi musim lalu, pemain berusia 24 tahun itu telah mencetak delapan gol hanya dalam tujuh penampilan di semua kompetisi.
Performa fenomenalnya di Jerman dengan cepat menarik perhatian dunia sepakbola. Yang lebih penting, itu membuatnya mendapat kekaguman penuh dari manajernya, Kompany. Pelatih asal Belgia itu sangat terkesan oleh bintang barunya. Kompany kini benar-benar yakin bahwa Olise telah menegaskan dirinya sebagai salah satu tolok ukur global di posisinya.
- Getty Images
Kompany membuat pernyataan kelas dunia
Berbicara dalam wawancara baru-baru ini dengan Sky, Kompany ditanya apakah ia menganggap Olise sebagai pemain kelas dunia. Pelatih Bayern itu memberikan jawaban tegas.
"Apakah dia sudah kelas dunia? Ya, jelas. Tanpa keraguan," kata Kompany. "Pemain dengan bakat seperti Michael Olise akan selalu pada akhirnya menjadi salah satu yang terbaik. Bukan hanya bakatnya, tetapi juga mentalitasnya dan perhatiannya terhadap detail."
Melihat hal-hal yang luput dari perhatian orang lain
Kompany menyoroti kecerdasan sepak bola Olise yang luar biasa sebagai faktor kunci di balik kenaikannya yang pesat. Ia mencatat bahwa pemain Prancis itu beroperasi pada level yang benar-benar berbeda dibanding banyak rekan sebayanya.
"Dia selalu melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain, bahkan saat latihan," lanjut Kompany. "Itulah yang membuatnya menjadi pemain istimewa di sepak bola dunia. Peran kami bukan mengubah seorang pemain menjadi bintang dunia, itu mustahil. Semua itu sudah ada dalam dirinya."
- Getty Images
Menjaga rasa lapar untuk sukses
Terlepas dari pujian tinggi itu, Kompany memperingatkan bahwa Olise tidak boleh menurunkan standarnya. Sang manajer berharap pemain bintangnya terus mendorong diri untuk mencapai level yang lebih tinggi sepanjang musim ini.
"Hal terpenting adalah dia mempertahankan rasa lapar untuk terus berkembang," pungkas Kompany. Bayern Munchen tentu akan sangat bergantung pada ambisi itu saat mereka memburu kejayaan di level domestik dan Eropa.
Olise akan berusaha melanjutkan rentetan gol luar biasanya dalam laga-laga mendatang. Jika ia mampu mempertahankan level ini, ia tanpa diragukan lagi akan tetap menjadi salah satu pemain paling menarik dalam sepak bola dunia.
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