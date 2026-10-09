Olise memulai musim ini dalam performa luar biasa bersama Bayern. Setelah membukukan 22 gol dan 31 assist dalam 52 penampilan di semua kompetisi musim lalu, pemain berusia 24 tahun itu telah mencetak delapan gol hanya dalam tujuh penampilan di semua kompetisi.

Performa fenomenalnya di Jerman dengan cepat menarik perhatian dunia sepakbola. Yang lebih penting, itu membuatnya mendapat kekaguman penuh dari manajernya, Kompany. Pelatih asal Belgia itu sangat terkesan oleh bintang barunya. Kompany kini benar-benar yakin bahwa Olise telah menegaskan dirinya sebagai salah satu tolok ukur global di posisinya.