Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Vincent Kompany memberikan kabar terbaru besar soal Jamal Musiala saat bintang Bayern Munich itu dipastikan absen pada laga pembuka Bundesliga
Musiala kembali berlatih
Musiala telah membuat langkah maju yang signifikan dalam pemulihannya dengan kembali mengikuti latihan penuh bersama tim pada Kamis, meski dipastikan absen pada pertandingan liga pertama Bayern di musim baru. Gelandang serang berusia 23 tahun itu berada di bawah pengawasan medis ketat setelah serangkaian insiden yang mengkhawatirkan selama persiapan pramusim klub. Kompany memberikan pandangan optimistis mengenai perkembangan sang gelandang, dengan menyebut bahwa ia meresponsnya dengan baik saat tubuhnya menyesuaikan diri dengan peningkatan pengobatan yang dijalaninya saat ini
Kompany menjelaskan lebih lanjut soal proses tersebut, sembari menegaskan bahwa kesehatan jangka panjang sang pemain tetap menjadi prioritas mutlak bagi raksasa Bundesliga itu. "Itu berarti dia sedang menyesuaikan diri dengan peningkatan pengobatan, bahwa dia meresponsnya dengan baik," kata Kompany. "Dia akan kembali masuk skuad pada suatu saat dan dia akan bermain normal lagi, tetapi tentu saja kami akan mengambil keputusan itu seiring dengan semua ahli (medis) dan sebagainya. Dia dalam kondisi baik. Dia akan ambil bagian dalam latihan tim hari ini. Tetapi dia tidak akan masuk skuad besok."
- Getty Images Sport
Mengelola pemulihan pemain
Keputusan untuk mengistirahatkan Musiala dari laga melawan Stuttgart murni sebagai langkah pencegahan, yang mencerminkan pendekatan hati-hati Bayern terhadap kesejahteraan pemain. Max Eberl sebelumnya telah menjelaskan tantangan yang terlibat dalam menyeimbangkan tuntutan sepak bola profesional dengan kebutuhan neurologis spesifik Musiala. Dengan melibatkan panel ahli medis, Bayern memastikan setiap langkah comeback-nya didukung data ilmiah dan saran para spesialis.
"Sekarang tugasnya adalah menyesuaikan kembali pengobatannya agar dia kembali ke kondisi sebelumnya, yaitu keadaan ketika dia sudah sangat, sangat lama bebas dari kejang," kata direktur olahraga Bayern itu.
Masalah neurologis di balik insiden tumbang itu
Kekhawatiran seputar Musiala bermula dari dua insiden terpisah bulan ini ketika gelandang itu tumbang di lapangan. Insiden pertama terjadi dalam laga persahabatan melawan RB Leipzig pada 15 Agustus, dan insiden kedua menyusul hanya tiga hari kemudian dalam pertandingan melawan Heidenheim. Episode-episode ini memicu investigasi medis intensif untuk menentukan penyebab yang mendasari insiden tumbang tersebut. Musiala sendiri pada akhirnya memberikan kejelasan mengenai situasi itu, dengan mengungkapkan bahwa ia didiagnosis mengalami "absence seizure yang disebabkan oleh disfungsi neurologis.
Staf medis Bayern telah bekerja untuk menyempurnakan rencana perawatan sang pemain guna mencegah kekambuhan kejang tersebut. Tujuan utama sekarang adalah menemukan keseimbangan yang tepat dengan pengobatannya agar ia bisa kembali ke kondisi stabil yang dinikmatinya sepanjang musim lalu.
- Getty Images
Bayern bersiap menghadapi ujian dari Stuttgart
Dengan absennya Musiala, Kompany harus mencari sumber kreativitas lain yang dibutuhkan untuk membongkar pertahanan solid Stuttgart. Bayern bertekad memulai upaya mempertahankan gelar mereka dengan kemenangan meyakinkan di kandang, dan sang manajer berharap timnya menampilkan performa profesional untuk menentukan arah dalam beberapa bulan ke depan.
"Saya selalu punya keyakinan di kepala saya bahwa kami bisa sukses pada akhirnya. Tetapi Anda tidak pernah benar-benar yakin dan itu juga memberi Anda dorongan. Di kepala saya, saya punya nol gelar, saya harus menunjukkan semuanya lagi," ujarnya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami