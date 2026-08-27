Musiala telah membuat langkah maju yang signifikan dalam pemulihannya dengan kembali mengikuti latihan penuh bersama tim pada Kamis, meski dipastikan absen pada pertandingan liga pertama Bayern di musim baru. Gelandang serang berusia 23 tahun itu berada di bawah pengawasan medis ketat setelah serangkaian insiden yang mengkhawatirkan selama persiapan pramusim klub. Kompany memberikan pandangan optimistis mengenai perkembangan sang gelandang, dengan menyebut bahwa ia meresponsnya dengan baik saat tubuhnya menyesuaikan diri dengan peningkatan pengobatan yang dijalaninya saat ini

Kompany menjelaskan lebih lanjut soal proses tersebut, sembari menegaskan bahwa kesehatan jangka panjang sang pemain tetap menjadi prioritas mutlak bagi raksasa Bundesliga itu. "Itu berarti dia sedang menyesuaikan diri dengan peningkatan pengobatan, bahwa dia meresponsnya dengan baik," kata Kompany. "Dia akan kembali masuk skuad pada suatu saat dan dia akan bermain normal lagi, tetapi tentu saja kami akan mengambil keputusan itu seiring dengan semua ahli (medis) dan sebagainya. Dia dalam kondisi baik. Dia akan ambil bagian dalam latihan tim hari ini. Tetapi dia tidak akan masuk skuad besok."