Keputusan taktis untuk membiarkan Kane dan Olise di bangku cadangan memicu tanda tanya, terutama ketika tim tamu kesulitan menemukan gol pembuka di Veltins-Arena. Kane, yang menggantikan Nathaniel Brown saat turun minum, hampir mencuri kemenangan pada akhir laga ketika ia melepaskan tembakan keras dari jarak jauh yang tampak mengarah ke pojok atas gawang. Namun, Lorius Karius mampu menghalaunya dengan menepis bola melewati mistar gawang. Olise juga nyaris mencetak gol, menguji kiper dari sudut sempit tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua menggantikan Lennart Karl.

Berbicara kepada media setelah peluit akhir, pelatih asal Belgia itu menjelaskan alasannya dengan mengatakan: “Keputusan terkait Michael dan Harry sepenuhnya murni rasional. Keduanya baru kembali sangat, sangat terlambat dari liburan mereka setelah Piala Dunia. Bukan berarti Anda bisa begitu saja berkata: ‘Kalian bermain 90 menit, 90 menit, 90 menit.’ Pertandingan piala di Osnabrück juga menguras tenaga. Anda tidak bisa selalu membebankan seluruh beban kerja itu kepada para pemain ini.”