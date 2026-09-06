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Vincent Kompany membela keputusan mencadangkan Harry Kane melawan Schalke saat rentetan bersejarah Bayern Munich yang selalu mencetak gol dalam 59 pertandingan berakhir secara tiba-tiba
Kompany membenarkan kebijakan rotasi meski bermain imbang tanpa gol
Keputusan taktis untuk membiarkan Kane dan Olise di bangku cadangan memicu tanda tanya, terutama ketika tim tamu kesulitan menemukan gol pembuka di Veltins-Arena. Kane, yang menggantikan Nathaniel Brown saat turun minum, hampir mencuri kemenangan pada akhir laga ketika ia melepaskan tembakan keras dari jarak jauh yang tampak mengarah ke pojok atas gawang. Namun, Lorius Karius mampu menghalaunya dengan menepis bola melewati mistar gawang. Olise juga nyaris mencetak gol, menguji kiper dari sudut sempit tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua menggantikan Lennart Karl.
Berbicara kepada media setelah peluit akhir, pelatih asal Belgia itu menjelaskan alasannya dengan mengatakan: “Keputusan terkait Michael dan Harry sepenuhnya murni rasional. Keduanya baru kembali sangat, sangat terlambat dari liburan mereka setelah Piala Dunia. Bukan berarti Anda bisa begitu saja berkata: ‘Kalian bermain 90 menit, 90 menit, 90 menit.’ Pertandingan piala di Osnabrück juga menguras tenaga. Anda tidak bisa selalu membebankan seluruh beban kerja itu kepada para pemain ini.”
- Getty
Rangkaian gol bersejarah itu berakhir
Hasil itu lebih dari sekadar ganjalan kecil bagi sang Rekordmeister; itu menandai berakhirnya era efisiensi ofensif yang benar-benar luar biasa. Bayern berhasil menjebol gawang lawan dalam 59 pertandingan kompetitif beruntun sebelum lawatan ini ke Gelsenkirchen. Rentetan luar biasa ini bermula sejak Juli 2025, ketika mereka kalah 2-0 dari Paris Saint-Germain di Piala Dunia Antarklub. Dengan gagal menaklukkan Loris Karius, laju Bayern yang selalu mencetak gol dalam 59 laga kompetitif akhirnya terhenti secara mendadak di hadapan
Merefleksikan jalannya pertandingan dan peluang yang terlewat untuk memperpanjang rekor tersebut, Kompany mencatat bahwa timnya tidak memiliki intensitas berkelanjutan yang dibutuhkan untuk membongkar pertahanan rendah. Sang manajer mengamati: "Setiap pertandingan punya ceritanya sendiri. Cerita kami adalah kami tidak mencetak gol dan lawan pulang tanpa melepaskan satu tembakan pun. Tetapi itu tidak boleh mengurangi apa pun dari Schalke. Saya sudah sering melihat pertandingan seperti ini. Anda membutuhkan tekanan selama 90 menit melawan pertahanan seperti ini sampai mereka retak. Kami tidak benar-benar berhasil melakukannya hari ini karena kami beberapa kali menurunkan tempo permainan."
Karius menghantui Bayern dengan penampilan heroik
Meski rotasi Bayern menjadi bahan pembicaraan utama, penampilan Karius tanpa diragukan lagi menjadi cerita di lapangan. Kiper asal Jerman itu, yang telah membangun kembali kariernya di Bundesliga, melakukan serangkaian penyelamatan kelas dunia untuk membendung sang juara. Kompany pun cepat memberikan selamat kepada tim tuan rumah atas kerja defensif mereka yang gigih, seraya mengakui bahwa atmosfer dan disiplin bertahan membuat malam itu menjadi sulit.
"Itu pertandingan sepak bola yang indah dengan emosi dan gairah," kata pelatih Bayern itu. "Ada juga banyak situasi bertahan ketika sesuatu yang istimewa selalu harus terjadi. Schalke berhasil melakukannya malam ini, jadi selamat. Mereka melakukan pekerjaan yang hebat dan memberikan segalanya. Anda bisa melihat itu."
- Getty Images Sport
Fokus ke Liga Champions setelah terpeleset di kompetisi domestik
Waktu yang dimiliki Bayern untuk meratapi kekecewaan mereka di kompetisi domestik tidak banyak karena panggung Eropa sudah menanti. Juara Jerman itu dijadwalkan memulai kampanye mereka di Eropa pekan depan, saat mereka akan berusaha menghapus kenangan dari kebuntuan tanpa gol ini. Allianz Arena akan menjadi tuan rumah bagi tim Norwegia, Bodo/Glimt, pada Kamis, yang memberi pasukan Kompany kesempatan langsung untuk menemukan kembali ketajaman mereka dan memulai perjalanan mereka di Liga Champions dengan catatan positif sebelum kembali beraksi di Bundesliga.
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