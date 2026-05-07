Vincent Kompany kesal dengan keputusan handball yang 'konyol' yang menyebabkan Bayern tersingkir dari Liga Champions
Vitinha menendang bola hingga mengenai lengan Neves
Kegagalan Bayern Munich melaju ke final Liga Champions setelah hasil imbang 1-1 yang menegangkan pada malam itu terhalangi oleh serangkaian keputusan kontroversial. Dengan tiket ke final melawan Arsenal yang dipertaruhkan, ketegangan memuncak karena tim asal Jerman itu merasa mereka dirugikan.
Momen yang paling diperdebatkan terjadi ketika upaya Vitinha untuk menghalau bola mengenai lengan rekan setimnya, Joao Neves, yang terulur di dalam kotak penalti PSG. Meskipun para pemain Bayern mengelilingi wasit Joao Pinheiro untuk memprotes, tidak ada penalti yang diberikan. Keputusan tersebut tetap berlaku karena Peraturan Permainan saat ini melindungi pemain dari keputusan handball ketika bola mengenai mereka oleh rekan setim dari jarak dekat, asalkan tidak langsung menghasilkan gol. Ini merupakan pil pahit yang harus ditelan Bayern, terutama mengingat penalti ringan yang mereka terima pada leg pertama.
Kompany mengkritik keras aturan handball yang 'konyol'
Manajer Bayern Munich itu tak segan-segan mengkritik setelah timnya tersingkir dari kompetisi, mempertanyakan "akal sehat" para wasit yang memimpin laga krusial tersebut.
“Kita harus melihat beberapa momen yang diputuskan oleh wasit di kedua pertandingan ini yang… ini bukan alasan untuk segalanya, tapi hal ini penting,” kata Kompany dalam penilaiannya setelah pertandingan. “Jika kita melihat kedua leg, mungkin terlalu banyak hal yang tidak menguntungkan kami. Para pemain telah memberikan segalanya dan kami berusaha melawan tim PSG yang fantastis. [Tangan Joao Neves] terangkat, bola mengenai tangannya. Karena itu berasal dari rekan setimnya sendiri, itu bukan penalti. Tapi jika melihat kedua [situasi] tersebut, sedikit akal sehat saja sudah cukup dan ini sungguh konyol. Apa pun yang harus terjadi, ini konyol. Ini tidak mencerminkan keseluruhan pertandingan, tapi pada akhirnya ini adalah pertandingan yang ditentukan oleh satu gol.”
Nuno Mendes lolos dari kartu merah
Kekecewaan Kompany semakin memuncak akibat insiden sebelumnya yang melibatkan bek PSG, Nuno Mendes, ketika pemain internasional Portugal itu tampak sengaja menyentuh bola dengan tangan untuk menghentikan serangan Bayern. Karena sudah mendapat kartu kuning, Mendes sepertinya akan diusir dari lapangan. Namun, wasit justru memberikan tendangan bebas kepada tim tamu atas pelanggaran sebelumnya.
Itu adalah momen yang membuat penonton tuan rumah marah. Bayern sudah tertinggal saat harus menghadapi 11 pemain setelah Ousmane Dembele membawa PSG memimpin hanya dalam waktu 141 detik, dan mereka sangat yakin bahwa mereka layak mendapatkan keunggulan jumlah pemain. Mengomentari insiden tersebut, Kompany menyarankan bahwa wasit menunda keputusan besar: “Saya merasa dia mundur karena menyadari sudah memberinya kartu kuning dan tidak ingin mengusirnya karena itu.”
Luis Enrique membidik gelar ganda bersejarah
Sementara Kompany harus berupaya memperbaiki performa tim yang terpuruk di ajang Eropa, pelatih PSG Luis Enrique sudah menanti-nantikan laga puncak melawan Arsenal asuhan Mikel Arteta. Pelatih asal Spanyol itu memuji ketangguhan timnya di lingkungan yang tidak bersahabat dan mengungkapkan keinginannya untuk mengukir warisan PSG melalui kesuksesan beruntun di ajang Eropa.
“Ini akan berbeda,” kata Luis Enrique mengenai final tersebut. “Mereka telah tampil di level tinggi sepanjang musim, mereka luar biasa. Kami ingin terus menorehkan sejarah di Paris, dan untuk menorehkan sejarah, kami harus memenangkan gelar kedua berturut-turut.”
Bagi Bayern, fokus kini harus segera beralih kembali ke kompetisi domestik. Setelah dengan mudah mengamankan gelar Bundesliga dan DFL-Supercup, raksasa Bavaria ini akan berusaha mengalihkan rasa frustrasi mereka untuk meraih treble domestik saat mereka menargetkan final DFB-Pokal mendatang melawan Stuttgart.