Vincent Kompany kesal dengan keputusan handball yang 'konyol' yang menyebabkan Bayern tersingkir dari Liga Champions

Kegagalan Bayern Munich melaju ke final Liga Champions setelah hasil imbang 1-1 yang menegangkan pada malam itu terhalangi oleh serangkaian keputusan kontroversial. Dengan tiket ke final melawan Arsenal yang dipertaruhkan, ketegangan memuncak karena tim asal Jerman itu merasa mereka dirugikan.

Momen yang paling diperdebatkan terjadi ketika upaya Vitinha untuk menghalau bola mengenai lengan rekan setimnya, Joao Neves, yang terulur di dalam kotak penalti PSG. Meskipun para pemain Bayern mengelilingi wasit Joao Pinheiro untuk memprotes, tidak ada penalti yang diberikan. Keputusan tersebut tetap berlaku karena Peraturan Permainan saat ini melindungi pemain dari keputusan handball ketika bola mengenai mereka oleh rekan setim dari jarak dekat, asalkan tidak langsung menghasilkan gol. Ini merupakan pil pahit yang harus ditelan Bayern, terutama mengingat penalti ringan yang mereka terima pada leg pertama.