Saat berbicara pada hari Selasa, Kompany langsung merayakan terobosan ini dan menekankan dampak sosial yang lebih luas dari keputusan tersebut. Ia mendesak komunitas sepak bola untuk menyadari betapa pentingnya penunjukan ini, alih-alih menganggapnya sebagai perubahan biasa. "Saya sangat senang dengan hal ini," kata Kompany. "Dia bisa menjadi panutan bagi gadis-gadis muda, sehingga mereka bisa melihat: 'Saya bisa melatih di mana saja dan memiliki karier yang sukses'. Kisah-kisah seperti ini sangat penting. Momen-momen penting ini bisa dengan mudah diremehkan dan orang-orang bisa berkata: 'Dia hanya seorang pelatih, begitulah cara kita harus memperlakukannya'. Tapi ini adalah sesuatu yang istimewa."