AFP
Vincent Kompany kepada Marie-Louise Eta seiring Union Berlin menunjuk pelatih kepala wanita pertama
Union Berlin mencatat sejarah di Bundesliga
Union secara resmi membuka lembaran baru dalam sejarah sepak bola Jerman pekan ini dengan mengonfirmasi Eta sebagai pengganti Baumgart. Keputusan ini diambil setelah kekalahan mengecewakan 3-1 dari Heidenheim, tim papan bawah Bundesliga, yang mendorong petinggi klub untuk berpisah dengan manajer sebelumnya dan menunjuk pria berusia 34 tahun itu untuk memimpin tim utama. Penunjukan ini menuai pujian luas di seluruh liga, terutama dari Kompany. Manajer Rekordmeister tersebut mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa atas perkembangan ini, sambil menyoroti makna mendalam dari langkah ini yang melampaui sekadar papan taktik.
- Marie-Louise Eta getty
Kompany memuji sosok panutan yang sangat penting
Saat berbicara pada hari Selasa, Kompany langsung merayakan terobosan ini dan menekankan dampak sosial yang lebih luas dari keputusan tersebut. Ia mendesak komunitas sepak bola untuk menyadari betapa pentingnya penunjukan ini, alih-alih menganggapnya sebagai perubahan biasa. "Saya sangat senang dengan hal ini," kata Kompany. "Dia bisa menjadi panutan bagi gadis-gadis muda, sehingga mereka bisa melihat: 'Saya bisa melatih di mana saja dan memiliki karier yang sukses'. Kisah-kisah seperti ini sangat penting. Momen-momen penting ini bisa dengan mudah diremehkan dan orang-orang bisa berkata: 'Dia hanya seorang pelatih, begitulah cara kita harus memperlakukannya'. Tapi ini adalah sesuatu yang istimewa."
Diperlukan kesabaran dalam menghadapi atasan baru
Menariknya, mantan bek Manchester City itu menyarankan bahwa ada satu hal spesifik di mana ia berharap Eta tidak diperlakukan persis seperti rekan-rekan prianya: tekanan langsung dari pekerjaannya. Ia meminta klub dan publik untuk memberinya waktu yang cukup guna menerapkan gagasannya selama masa sulit yang dihadapi tim asal Berlin tersebut. Pemain asal Belgia itu menambahkan bahwa ia berharap "mereka bersabar terhadapnya". Eta diperkirakan akan memimpin lima pertandingan terakhir musim ini sebelum beralih menjadi pelatih kepala tim wanita pada musim depan.
Ujian krusial menanti Bayern Munich
Di saat ia memuji prestasi historis di tempat lain, Kompany akan menghadapi momen krusialnya sendiri besok. Meskipun mencatatkan rekor luar biasa dengan 39 kemenangan dari 45 pertandingan di semua kompetisi musim ini, tim Bayern Munich asuhannya akan menjamu Real Madrid di perempat final Liga Champions. Mereka harus membalikkan defisit 2-1 dari leg pertama sebelum menghadapi Stuttgart pada hari Minggu.