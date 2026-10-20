Bayern Munich berpacu dengan waktu untuk memastikan apakah pelatihnya dapat mendampingi tim dari bangku cadangan dalam laga Eropa di Allianz Arena. Kompany tidak dapat memimpin sesi latihan terakhir tim pada Selasa dan juga absen dari agenda media menjelang pertandingan karena masih dalam pemulihan dari infeksi virus yang berdampak signifikan pada pinggulnya.

Asisten pelatih Bayern, Aaron Danks, yang menggantikan Kompany dalam konferensi pers, memberikan kabar terperinci mengenai kondisi kesehatan mantan kapten Manchester City itu dan kemungkinan keterlibatannya melawan tim asuhan Mikel Arteta. “Vincent mengalami infeksi virus. Penting baginya untuk beristirahat. Kami terus memantau situasinya dan akan melihat bagaimana kondisinya besok. Kami terus berkomunikasi. Dia memberikan masukannya kepada kami; soal apakah dia bisa berada di Allianz Arena besok, kita lihat saja besok,” jelas pria berusia 43 tahun itu, seperti dilaporkan Bulinews.

Meski rutinitas tim terganggu, Danks menegaskan staf pelatih tetap fokus pada tugas yang dihadapi. Ia menekankan bahwa tim pelatih telah siap mengemban tanggung jawab jika Kompany pada akhirnya tidak dapat mendampingi tim dalam pertandingan. “Bagi saya, tidak banyak yang berubah. Kami adalah tim pelatih yang solid; kami punya prosedur yang sudah berjalan. Kami perlu menjaga tingkat energi para pemain tetap tinggi agar mereka siap untuk besok,” tambahnya saat membahas kemungkinan dirinya mendampingi tim dari bangku cadangan.