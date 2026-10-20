Getty Images Sport
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Vincent Kompany diragukan mendampingi Bayern Munich melawan Arsenal di Liga Champions karena sakit, sementara kondisi Manuel Neuer dan Joshua Kimmich juga belum pasti
Kompany absen akibat infeksi virus
Bayern Munich berpacu dengan waktu untuk memastikan apakah pelatihnya dapat mendampingi tim dari bangku cadangan dalam laga Eropa di Allianz Arena. Kompany tidak dapat memimpin sesi latihan terakhir tim pada Selasa dan juga absen dari agenda media menjelang pertandingan karena masih dalam pemulihan dari infeksi virus yang berdampak signifikan pada pinggulnya.
Asisten pelatih Bayern, Aaron Danks, yang menggantikan Kompany dalam konferensi pers, memberikan kabar terperinci mengenai kondisi kesehatan mantan kapten Manchester City itu dan kemungkinan keterlibatannya melawan tim asuhan Mikel Arteta. “Vincent mengalami infeksi virus. Penting baginya untuk beristirahat. Kami terus memantau situasinya dan akan melihat bagaimana kondisinya besok. Kami terus berkomunikasi. Dia memberikan masukannya kepada kami; soal apakah dia bisa berada di Allianz Arena besok, kita lihat saja besok,” jelas pria berusia 43 tahun itu, seperti dilaporkan Bulinews.
Meski rutinitas tim terganggu, Danks menegaskan staf pelatih tetap fokus pada tugas yang dihadapi. Ia menekankan bahwa tim pelatih telah siap mengemban tanggung jawab jika Kompany pada akhirnya tidak dapat mendampingi tim dalam pertandingan. “Bagi saya, tidak banyak yang berubah. Kami adalah tim pelatih yang solid; kami punya prosedur yang sudah berjalan. Kami perlu menjaga tingkat energi para pemain tetap tinggi agar mereka siap untuk besok,” tambahnya saat membahas kemungkinan dirinya mendampingi tim dari bangku cadangan.
- Getty Images Sport
Kekhawatiran soal kondisi kebugaran Kimmich dan Neuer
Ketidakpastian di posisi pelatih diperparah oleh kekhawatiran soal kebugaran dua sosok senior paling berpengaruh di Bayern. Joshua Kimmich juga absen dari sesi latihan terakhir klub menjelang laga melawan Arsenal, dengan ketidakhadirannya dikaitkan dengan alasan pribadi yang tidak diungkapkan. Gelandang serbabisa berusia 31 tahun itu tampil dalam seluruh 10 pertandingan Bayern Munich di semua kompetisi musim ini tanpa sekali pun absen, serta menyumbang empat assist.
Saat ditanya mengenai kondisi sang gelandang, Danks belum bisa memastikan apakah Kimmich akan dimainkan. “Josh absen hari ini karena alasan pribadi. Saya belum yakin apa dampaknya untuk pertandingan besok,” ujar sang asisten.
Dilema kiper bagi Bayern Munich
Di tengah minimnya kabar positif, kiper veteran Manuel Neuer kembali ke lapangan rumput setelah absen dalam dua pertandingan sebelumnya akibat cedera kaki. Pemain berusia 40 tahun itu telah tampil enam kali di semua kompetisi musim ini. Namun, setelah melakukan kesalahan yang menyita perhatian dalam hasil imbang 2-2 melawan Augsburg pada 10 Oktober, ia absen akibat cedera saat timnya menang 6-1 atas RB Leipzig dan hanya duduk di bangku cadangan ketika timnya bermain imbang 3-3 melawan Viking di Liga Champions.
“Kami belum mengambil keputusan. Manu sudah kembali ke lapangan selama dua hari, dan itu kabar yang luar biasa. Kami akan memutuskan bersama staf pelatih dan Vincent. Namun, senang sekali Manu sudah kembali,” kata Danks terkait pemulihan sang kapten.
- Getty Images Sport
Performa Bayern Munich di Liga Champions dan posisi mereka di kompetisi domestik
Bayern Munich saat ini menempati peringkat ke-10 klasemen Liga Champions dengan empat poin, setelah meraih kemenangan meyakinkan 5-0 atas Bodo/Glimt sebelum ditahan imbang Viking. Di kompetisi domestik, Bayern memimpin klasemen Bundesliga dengan 14 poin, unggul selisih gol atas Borussia Dortmund yang berada di posisi kedua.
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