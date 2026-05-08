Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Vincent Kompany diminta untuk tidak meninggalkan prinsip-prinsip serangannya setelah tersingkir dari Liga Champions, sementara legenda Bayern Munich itu menyoroti kekalahan dari PSG

V. Kompany
Bayern Munich
Champions League
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Bundesliga

Lothar Matthäus mendesak Vincent Kompany untuk tetap berpegang pada filosofi permainannya yang menyerang, meskipun Bayern Munich tersingkir dari Liga Champions oleh Paris Saint-Germain. Legenda sepak bola Jerman itu meyakini bahwa gaya permainan Bayern yang menghibur tidak boleh diubah, meskipun kelemahan pertahanan mereka terungkap akibat kekalahan agregat 6-5 di babak semifinal.

  • Matthaus mendukung strategi menyerang Kompany pasca kekalahan dari PSG

    Perjalanan Bayern di Liga Champions berakhir setelah mereka kebobolan enam gol dalam dua leg melawan PSG. Kekalahan tersebut menyoroti kelemahan pertahanan mereka, namun juga menegaskan pendekatan menyerang yang diterapkan oleh Kompany. Kerentanan Bayern tidak hanya terjadi di ajang Eropa. Pertandingan dengan skor tinggi di Bundesliga melawan Mainz (4-3) dan Heidenheim (3-3) juga memperlihatkan barisan pertahanan yang kesulitan menyeimbangkan risiko dan stabilitas pertahanan.

    • Iklan
  • FC Bayern frustriertGetty Images

    Matthaus menegaskan bahwa Bayern tidak boleh meninggalkan gaya bermain mereka

    Mantan kapten Bayern, Matthaus, berpendapat bahwa klub harus tetap setia pada filosofi permainan menyerang Kompany, meskipun hal itu menimbulkan tantangan di lini pertahanan.

    "Dengan gaya permainan menyerang seperti itu, tentu saja Anda tidak bisa bertahan di segala situasi," jelas Matthaus, seperti dikutip oleh Sport. "Tentu saja, mereka telah kebobolan banyak gol, tetapi mereka tetap sangat sukses musim ini dan berada di ambang meraih gelar ganda. Mereka telah mencapai semifinal Liga Champions."

  • Suasana meriah kembali terasa di Allianz Arena

    Pada leg kedua di Allianz Arena, Ousmane Dembele mencetak gol di awal pertandingan dan membuat penonton tuan rumah terdiam. Gol penyama kedudukan di menit-menit akhir dari Harry Kane tidak cukup untuk membalikkan defisit agregat. Namun, bagi Matthaus, gambaran besarnya tetap positif. Ia yakin Bayern telah mengembalikan kegembiraan dan gaya permainan menyerang musim ini.

    "FC Bayern memang tidak menampilkan performa terbaiknya di leg kedua semifinal melawan Paris Saint-Germain, tetapi mereka tetap membuat kita semua terhibur sepanjang tahun," tambahnya. "Saya menantikan setiap pertandingan FC Bayern karena mereka selalu menjadi sorotan dengan permainan yang penuh gol. FC Bayern identik dengan sepak bola spektakuler, dan mereka telah membuktikannya tahun ini. Saya tidak akan menyimpang dari pendekatan itu," kata mantan pemain internasional Jerman pemegang rekor tersebut.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-MAINZ-MUNICHAFP

    Kini fokus tertuju pada gelar domestik

    Bayern harus segera kembali fokus pada target domestik. Die Roten telah memastikan gelar juara Bundesliga musim ini, dan mereka akan menghadapi Wolfsburg serta Koln dalam dua laga liga terakhir mereka. Tim asuhan Kompanya kemudian akan bersiap menghadapi final DFB-Pokal melawan Stuttgart pada 23 Mei.

Bundesliga
Wolfsburg crest
Wolfsburg
WOB
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Brest crest
Brest
B29