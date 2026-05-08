Vincent Kompany diminta untuk tidak meninggalkan prinsip-prinsip serangannya setelah tersingkir dari Liga Champions, sementara legenda Bayern Munich itu menyoroti kekalahan dari PSG
Matthaus mendukung strategi menyerang Kompany pasca kekalahan dari PSG
Perjalanan Bayern di Liga Champions berakhir setelah mereka kebobolan enam gol dalam dua leg melawan PSG. Kekalahan tersebut menyoroti kelemahan pertahanan mereka, namun juga menegaskan pendekatan menyerang yang diterapkan oleh Kompany. Kerentanan Bayern tidak hanya terjadi di ajang Eropa. Pertandingan dengan skor tinggi di Bundesliga melawan Mainz (4-3) dan Heidenheim (3-3) juga memperlihatkan barisan pertahanan yang kesulitan menyeimbangkan risiko dan stabilitas pertahanan.
Matthaus menegaskan bahwa Bayern tidak boleh meninggalkan gaya bermain mereka
Mantan kapten Bayern, Matthaus, berpendapat bahwa klub harus tetap setia pada filosofi permainan menyerang Kompany, meskipun hal itu menimbulkan tantangan di lini pertahanan.
"Dengan gaya permainan menyerang seperti itu, tentu saja Anda tidak bisa bertahan di segala situasi," jelas Matthaus, seperti dikutip oleh Sport. "Tentu saja, mereka telah kebobolan banyak gol, tetapi mereka tetap sangat sukses musim ini dan berada di ambang meraih gelar ganda. Mereka telah mencapai semifinal Liga Champions."
Suasana meriah kembali terasa di Allianz Arena
Pada leg kedua di Allianz Arena, Ousmane Dembele mencetak gol di awal pertandingan dan membuat penonton tuan rumah terdiam. Gol penyama kedudukan di menit-menit akhir dari Harry Kane tidak cukup untuk membalikkan defisit agregat. Namun, bagi Matthaus, gambaran besarnya tetap positif. Ia yakin Bayern telah mengembalikan kegembiraan dan gaya permainan menyerang musim ini.
"FC Bayern memang tidak menampilkan performa terbaiknya di leg kedua semifinal melawan Paris Saint-Germain, tetapi mereka tetap membuat kita semua terhibur sepanjang tahun," tambahnya. "Saya menantikan setiap pertandingan FC Bayern karena mereka selalu menjadi sorotan dengan permainan yang penuh gol. FC Bayern identik dengan sepak bola spektakuler, dan mereka telah membuktikannya tahun ini. Saya tidak akan menyimpang dari pendekatan itu," kata mantan pemain internasional Jerman pemegang rekor tersebut.
Kini fokus tertuju pada gelar domestik
Bayern harus segera kembali fokus pada target domestik. Die Roten telah memastikan gelar juara Bundesliga musim ini, dan mereka akan menghadapi Wolfsburg serta Koln dalam dua laga liga terakhir mereka. Tim asuhan Kompanya kemudian akan bersiap menghadapi final DFB-Pokal melawan Stuttgart pada 23 Mei.