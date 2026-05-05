Pilihan hotel tersebut memiliki makna simbolis bagi PSG. Juara Prancis itu sebelumnya pernah menginap di tempat yang sama saat final Liga Champions 2025 di Munich. Pada kesempatan itu, PSG menampilkan performa bersejarah dengan mengalahkan Inter 5-0 dan mengangkat trofi. Oleh karena itu, klub tersebut memandang lokasi tersebut sebagai tempat yang membawa keberuntungan menjelang kembalinya mereka ke Bavaria. Dengan mencegah PSG menginap di sana lagi, Bayern telah menghilangkan suasana yang sudah tak asing lagi dan identik dengan malam terhebat klub asal Paris itu di kancah Eropa.