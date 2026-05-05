AFP
Vincent Kompany dan Bayern Munich mengacaukan rencana penginapan PSG, sehingga juara bertahan Liga Champions terpaksa mencari alternatif mendadak
Bayern menempati hotel tempat mereka menginap menjelang laga Liga Champions
Leg kedua semifinal Liga Champions antara Bayern Munich dan PSG dimulai dengan ketegangan di luar lapangan setelah tim asal Jerman itu melarang lawan mereka menginap di hotel pilihan mereka di Munich, menurut media Prancis Football365. Skuad asuhan Luis Enrique semula berencana menginap di Infinity Hotel bintang empat di Unterschleissheim, yang terletak sekitar 15 menit dari Allianz Arena. Namun, Bayern bersikeras untuk menyewa hotel tersebut secara eksklusif bagi mereka sendiri menjelang pertandingan leg kedua pada Rabu.
Kompany menegaskan sikap Bayern
Keputusan tersebut memaksa PSG untuk mengubah rencana perjalanan mereka dalam waktu singkat saat mereka berupaya lolos ke final setelah meraih kemenangan 5-4 pada leg pertama. Pelatih kepala Bayern, Kompany, menegaskan sikap klub saat membahas situasi tersebut. "Ini kota kami! Kami akan menginap di Infinity," kata Kompany, menegaskan penolakan Bayern untuk melepaskan markas mereka yang biasa. Christoph Freund juga mendukung keputusan tersebut, dengan direktur olahraga itu dengan tegas menolak untuk melepaskan "hotel kandang" Bayern.
PSG kehilangan hotel yang terkait dengan kesuksesan mereka di Liga Champions di masa lalu
Pilihan hotel tersebut memiliki makna simbolis bagi PSG. Juara Prancis itu sebelumnya pernah menginap di tempat yang sama saat final Liga Champions 2025 di Munich. Pada kesempatan itu, PSG menampilkan performa bersejarah dengan mengalahkan Inter 5-0 dan mengangkat trofi. Oleh karena itu, klub tersebut memandang lokasi tersebut sebagai tempat yang membawa keberuntungan menjelang kembalinya mereka ke Bavaria. Dengan mencegah PSG menginap di sana lagi, Bayern telah menghilangkan suasana yang sudah tak asing lagi dan identik dengan malam terhebat klub asal Paris itu di kancah Eropa.
PSG mempersiapkan diri menjelang semifinal yang menentukan
Karena rencana awal mereka terhalang dan Hotel Hilton di dekatnya tidak tersedia akibat pekerjaan renovasi, PSG terpaksa mencari tempat penginapan alternatif selama berada di Munich. Tim tersebut akan menginap di Hotel Andaz di Schwabinger Tor, dari mana mereka akan berangkat ke Allianz Arena untuk sesi latihan terakhir dan kegiatan media menjelang pertandingan. Meskipun terjadi kendala, fokus PSG tetap tertuju pada upaya merebut tempat di final Liga Champions lagi.