Vincent Kompany bingung melihat Serge Gnabry mengenakan celana pendek aneh yang dipenuhi gambar wajah rekan setimnya di Bayern Munich
Sebuah penghormatan yang aneh di Freiburg
Suasana menjadi sangat meriah setelah Bayern mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir saat bertandang ke Freiburg, di mana mereka melakukan comeback luar biasa untuk membalikkan ketertinggalan dua gol menjadi kemenangan 3-2. Adegan pasca-pertandingan mengambil arah yang tak terduga saat para pemain melakukan putaran kehormatan; saat skuad mendekati para pendukung yang datang jauh-jauh untuk merayakan tiga poin penting tersebut, Gnabry terlihat mengenakan celana pendek yang dilemparkan ke lapangan oleh seorang penggemar.
Pakaian yang dimaksud itu jauh dari merchandise klub standar, dengan motif wajah Goretzka yang berulang-ulang. Gnabry tampaknya menganggapnya lucu, tertawa sambil bersalaman dengan Goretzka sendiri, sementara bek Josip Stanisic ikut bersenang-senang dengan mengangkat spanduk bertema Goretzka yang juga telah masuk ke lapangan dari tribun penonton.
Kompany kehabisan kata-kata
Sementara para pemain menikmati momen santai itu, pelatih kepala Vincent Kompany tampak kebingungan ketika topik tersebut diangkat dalam konferensi pers pasca-pertandingan. Pelatih asal Belgia itu kesulitan memahami deskripsi mengenai pilihan pakaian penyerangnya dan bertanya-tanya apakah ada yang terlewat dalam terjemahan.
"Dia memakai celana dengan gambar kepala Goretzka di atasnya?" tanya Kompany, tampak bingung. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, ia menambahkan: "Mungkin bahasa Jerman saya masih belum begitu bagus, tapi saya merasa tidak memahami pertanyaannya." Itu adalah momen kebingungan yang langka bagi sang manajer, yang sebaliknya telah beradaptasi dengan cepat dalam kehidupan di Bavaria.
Perhatian kini beralih ke Real Madrid
Kompany ingin mengalihkan pembicaraan dari gaya berpakaian Gnabry dan kembali ke pertandingan sepak bola yang sangat penting yang menanti timnya di Liga Champions. Dengan laga perempat final melawan Real Madrid yang semakin dekat, mantan kapten Manchester City itu lebih memilih membahas hal-hal taktis daripada pakaian buatan penggemar.
Sambil tersenyum, Kompany berkata kepada para wartawan: "Silakan tanyakan sesuatu tentang Real Madrid sekarang, tapi mengenai topik ini, saya tidak tahu apa-apa. Maaf." Meskipun manajer tersebut tampak bingung, insiden tersebut menjadi bukti semangat tinggi di dalam tim saat mereka mempersiapkan diri untuk pertandingan besar di Eropa.
Masa depan Goretzka masih belum pasti
Tanda-tanda kasih sayang yang ditunjukkan secara terbuka oleh para penggemar dan rekan-rekan setimnya ini datang di saat yang sangat menyentuh bagi Goretzka. Gelandang ini diperkirakan akan meninggalkan Allianz Arena musim panas ini, karena kontraknya saat ini tidak akan diperpanjang. Meskipun ia pernah mendapat kritik dari sebagian pendukung di masa lalu, tidak ada tanda-tanda hal itu di Freiburg.
Goretzka selalu mempertahankan komitmennya kepada klub, namun era kariernya di Munich tampaknya akan segera berakhir. Setidaknya untuk satu sore itu, ia menjadi pusat perhatian karena alasan yang tepat, meskipun dibutuhkan celana pendek aneh dari Gnabry untuk membuktikan betapa ia dihargai oleh rekan-rekan setim dan para penggemar.