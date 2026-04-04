Vincent Kompany bingung melihat Serge Gnabry mengenakan celana pendek aneh yang dipenuhi gambar wajah rekan setimnya di Bayern Munich

Suasana menjadi sangat meriah setelah Bayern mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir saat bertandang ke Freiburg, di mana mereka melakukan comeback luar biasa untuk membalikkan ketertinggalan dua gol menjadi kemenangan 3-2. Adegan pasca-pertandingan mengambil arah yang tak terduga saat para pemain melakukan putaran kehormatan; saat skuad mendekati para pendukung yang datang jauh-jauh untuk merayakan tiga poin penting tersebut, Gnabry terlihat mengenakan celana pendek yang dilemparkan ke lapangan oleh seorang penggemar.

Pakaian yang dimaksud itu jauh dari merchandise klub standar, dengan motif wajah Goretzka yang berulang-ulang. Gnabry tampaknya menganggapnya lucu, tertawa sambil bersalaman dengan Goretzka sendiri, sementara bek Josip Stanisic ikut bersenang-senang dengan mengangkat spanduk bertema Goretzka yang juga telah masuk ke lapangan dari tribun penonton.



