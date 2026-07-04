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Vincent Kompany berhasil meyakinkan pemain muda Bayern Munich untuk menandatangani kontrak baru setelah melakukan pembicaraan secara pribadi
Kompany memimpin upaya perpanjangan kontrak Ibrahimovic
Bayern dipastikan akan mengamankan masa depan jangka panjang Ibrahimovic, dengan gelandang serang berusia 20 tahun itu hampir menandatangani kontrak baru. Meskipun sang pemain belum benar-benar mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti tetap di tim senior, klub dan manajer Kompany berkomitmen penuh terhadap pengembangan bakat kelahiran Nuremberg ini.
Menurut laporan dari Sport Bild dan Transfermarkt, Ibrahimovic akan segera menandatangani kontrak yang berlaku hingga 2028. Kontrak sebelumnya akan berakhir pada 2027 dengan opsi perpanjangan satu tahun, namun klub telah mengambil langkah untuk mengubahnya menjadi komitmen jangka panjang yang tetap guna mencerminkan posisinya dalam rencana masa depan mereka.
- Getty Images Sport
Kekuatan persuasi pribadi
Titik balik bagi gelandang muda tersebut tampaknya adalah intervensi langsung dari Kompany. Mantan kapten Manchester City itu dikabarkan telah membela kepentingan Ibrahimovic di balik layar, dengan memprioritaskan untuk mempertahankan penyerang serba bisa tersebut dalam ekosistem Bayern meskipun ada minat dari klub lain. Kompany dilaporkan mengadakan pertemuan pribadi dengan pemain muda tersebut untuk memaparkan gambaran yang jelas mengenai jalur kariernya di Bavaria.
Perjalanan melalui jenjang tim junior
Ibrahimovic awalnya bergabung dengan akademi Bayern pada musim panas 2018, datang dari Nuremberg saat berusia 12 tahun. Perkembangannya di jenjang junior sangat pesat, hingga akhirnya ia menandatangani kontrak profesional pertamanya pada awal 2023. Ia melakukan debutnya di tim senior pada usia 17 tahun saat timnya menang 3-0 atas Bochum pada Februari tahun itu.
Sejak saat itu, gelandang ini juga telah merasakan atmosfer sepak bola Eropa, dengan tampil sebagai pemain pengganti di Liga Champions saat timnya menang 5-1 atas Shakhtar Donetsk pada Desember 2024. Meskipun telah mencapai tonggak-tonggak penting tersebut, perjalanannya menuju tim utama menuntutnya menjalani beberapa masa peminjaman di berbagai klub di Eropa guna memperoleh pengalaman bertanding yang sangat dibutuhkan di level tertinggi.
- Getty Images Sport
Pengalaman yang telah teruji di luar Allianz Arena
Pemain muda ini telah menghabiskan waktu yang cukup lama di luar Munich untuk mengasah kemampuannya, termasuk masa-masa bermain di Italia bersama Frosinone dan Lazio. Baru-baru ini, ia menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Heidenheim, di mana ia membuktikan diri sebagai pemain Bundesliga yang andal dengan tampil dalam 32 pertandingan dan menjadi starter dalam 25 di antaranya.
Selama berseragam klub Bundesliga tersebut, Ibrahimovic menyumbang dua gol dan empat assist. Meskipun klub tersebut menghadapi musim yang sulit, pengalaman bermain secara reguler di kasta tertinggi menjadi bukti bahwa ia siap untuk peran yang lebih besar.
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