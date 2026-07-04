Vincent Kompany berhasil meyakinkan pemain muda Bayern Munich untuk menandatangani kontrak baru setelah melakukan pembicaraan secara pribadi

Bayern dipastikan akan mengamankan masa depan jangka panjang Ibrahimovic, dengan gelandang serang berusia 20 tahun itu hampir menandatangani kontrak baru. Meskipun sang pemain belum benar-benar mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti tetap di tim senior, klub dan manajer Kompany berkomitmen penuh terhadap pengembangan bakat kelahiran Nuremberg ini.

Menurut laporan dari Sport Bild dan Transfermarkt, Ibrahimovic akan segera menandatangani kontrak yang berlaku hingga 2028. Kontrak sebelumnya akan berakhir pada 2027 dengan opsi perpanjangan satu tahun, namun klub telah mengambil langkah untuk mengubahnya menjadi komitmen jangka panjang yang tetap guna mencerminkan posisinya dalam rencana masa depan mereka.



