Vincent Kompany berhasil mendapatkan pemain incarannya! Bayern Munich mencatat 'kemajuan signifikan' dalam upaya merekrut bek asal Jerman senilai €65 juta

Bek dinamis ini bertekad untuk segera menyelesaikan masa depannya di level domestik agar dapat sepenuhnya fokus pada tugas-tugas internasional tanpa gangguan apa pun. Brown diprediksi kuat akan mengamankan posisi starter di tim asuhan Julian Nagelsmann, yang menghargai fleksibilitas taktis dan gaya permainannya yang intens.

Jerman akan memulai turnamen mereka melawan Curacao pada hari Minggu, dan sang pemain berharap kepindahannya yang bersejarah ke Bavaria akan diumumkan secara resmi pada saat yang bersamaan.