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Vincent Kompany berhasil mendapatkan pemain incarannya! Bayern Munich mencatat 'kemajuan signifikan' dalam upaya merekrut bek asal Jerman senilai €65 juta
Klub Bavaria hampir merekrut pemain bintang
Pembicaraan antara anggota dewan Bayern bidang olahraga, Max Eberl, dan direktur olahraga Frankfurt, Markus Krosche, telah berjalan dengan cepat setelah beberapa pekan perundingan intensif. Menurut BILD, kedua klub Bundesliga tersebut telah mencapai kesepakatan mengenai paket total senilai hingga €65 juta (£56 juta), termasuk potensi bonus berdasarkan performa. Biaya transfer yang besar ini akan menjadikan pemain berusia 22 tahun tersebut sebagai salah satu rekrutan termahal dalam sejarah gemilang juara Bundesliga yang tak tertandingi.
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Kompany memimpin serangan balik
Kerangka kerja kesepakatan tersebut saat ini menjadi satu-satunya poin kecil yang masih menjadi bahan perdebatan antara kedua belah pihak sebelum pengumuman resmi dikeluarkan. Bayern lebih memilih untuk memberikan insentif besar pada nilai transfer akhir melalui bonus, sementara Frankfurt bersikeras menginginkan jumlah tetap yang lebih tinggi. Di internal klub, Kompany menjadi motor penggerak di balik upaya ini, karena ia memandang bintang serba bisa asal Frankfurt tersebut sebagai aset ideal yang dapat bermain dengan sempurna sebagai bek sayap atau maju lebih ke depan di sayap kiri.
Negosiasi yang lancar mencegah terjadinya drama
Pihak klub sangat ingin segera menyelesaikan urusan administratif ini, berbeda jauh dengan kebuntuan transfer yang berlarut-larut musim panas lalu yang melibatkan Nick Woltemade, yang akhirnya pindah ke Newcastle dari Stuttgart setelah berbulan-bulan terlibat negosiasi terbuka dengan Bayern. Karena Brown saat ini sedang bertugas bersama tim nasional di Amerika Serikat, rencana sedang disusun untuk melakukan pemeriksaan medis wajibnya langsung di lokasi. Pertukaran data medis secara digital antara klub memastikan proses ini dapat diselesaikan dengan cepat tanpa mengganggu kampanye Jerman di seberang Atlantik.
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Tugas Piala Dunia menanti
Bek dinamis ini bertekad untuk segera menyelesaikan masa depannya di level domestik agar dapat sepenuhnya fokus pada tugas-tugas internasional tanpa gangguan apa pun. Brown diprediksi kuat akan mengamankan posisi starter di tim asuhan Julian Nagelsmann, yang menghargai fleksibilitas taktis dan gaya permainannya yang intens.
Jerman akan memulai turnamen mereka melawan Curacao pada hari Minggu, dan sang pemain berharap kepindahannya yang bersejarah ke Bavaria akan diumumkan secara resmi pada saat yang bersamaan.