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VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN Getty Images
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Vincent Kompany berhasil mendapatkan pemain incarannya! Bayern Munich mencatat 'kemajuan signifikan' dalam upaya merekrut bek asal Jerman senilai €65 juta

Transfers
Bayern Munich
V. Kompany
N. Brown
Bundesliga
Eintracht Frankfurt
Germany

Bayern Munich hampir menyelesaikan transfer besar pertama mereka di bursa transfer musim panas ini setelah mencapai terobosan signifikan dengan Eintracht Frankfurt. Klub raksasa asal Bavaria tersebut telah mencapai kesepakatan prinsip untuk merekrut bek timnas Jerman yang sangat diincar, Nathaniel Brown, seorang pemain yang sangat diinginkan oleh pelatih kepala Vincent Kompany.

  • Klub Bavaria hampir merekrut pemain bintang

    Pembicaraan antara anggota dewan Bayern bidang olahraga, Max Eberl, dan direktur olahraga Frankfurt, Markus Krosche, telah berjalan dengan cepat setelah beberapa pekan perundingan intensif. Menurut BILD, kedua klub Bundesliga tersebut telah mencapai kesepakatan mengenai paket total senilai hingga €65 juta (£56 juta), termasuk potensi bonus berdasarkan performa. Biaya transfer yang besar ini akan menjadikan pemain berusia 22 tahun tersebut sebagai salah satu rekrutan termahal dalam sejarah gemilang juara Bundesliga yang tak tertandingi.

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    Kompany memimpin serangan balik

    Kerangka kerja kesepakatan tersebut saat ini menjadi satu-satunya poin kecil yang masih menjadi bahan perdebatan antara kedua belah pihak sebelum pengumuman resmi dikeluarkan. Bayern lebih memilih untuk memberikan insentif besar pada nilai transfer akhir melalui bonus, sementara Frankfurt bersikeras menginginkan jumlah tetap yang lebih tinggi. Di internal klub, Kompany menjadi motor penggerak di balik upaya ini, karena ia memandang bintang serba bisa asal Frankfurt tersebut sebagai aset ideal yang dapat bermain dengan sempurna sebagai bek sayap atau maju lebih ke depan di sayap kiri.

  • Negosiasi yang lancar mencegah terjadinya drama

    Pihak klub sangat ingin segera menyelesaikan urusan administratif ini, berbeda jauh dengan kebuntuan transfer yang berlarut-larut musim panas lalu yang melibatkan Nick Woltemade, yang akhirnya pindah ke Newcastle dari Stuttgart setelah berbulan-bulan terlibat negosiasi terbuka dengan Bayern. Karena Brown saat ini sedang bertugas bersama tim nasional di Amerika Serikat, rencana sedang disusun untuk melakukan pemeriksaan medis wajibnya langsung di lokasi. Pertukaran data medis secara digital antara klub memastikan proses ini dapat diselesaikan dengan cepat tanpa mengganggu kampanye Jerman di seberang Atlantik.

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    Tugas Piala Dunia menanti

    Bek dinamis ini bertekad untuk segera menyelesaikan masa depannya di level domestik agar dapat sepenuhnya fokus pada tugas-tugas internasional tanpa gangguan apa pun. Brown diprediksi kuat akan mengamankan posisi starter di tim asuhan Julian Nagelsmann, yang menghargai fleksibilitas taktis dan gaya permainannya yang intens.

    Jerman akan memulai turnamen mereka melawan Curacao pada hari Minggu, dan sang pemain berharap kepindahannya yang bersejarah ke Bavaria akan diumumkan secara resmi pada saat yang bersamaan.