Vincent Kompany beralih ke kiper pilihan ketiga setelah Bayern Munich enggan mengambil risiko dengan Manuel Neuer menyusul cedera gegar otak yang dialami Jonas Urbig
Cedera betis dan gegar otak membuat Bayern kekurangan penjaga gawang
Saat bersiap menghadapi rangkaian pertandingan yang akan menentukan musim ini, raksasa Bavaria tersebut tengah dihadapkan pada dilema pemilihan pemain yang cukup serius. Neuer mengalami robekan serat otot kedua di betis kirinya hanya dalam hitungan minggu, cedera yang awalnya terjadi saat kemenangan 4-1 atas Borussia Mönchengladbach. Meskipun pemain berusia 39 tahun itu dilaporkan menjalani rehabilitasi individu di ruang kebugaran pada hari Kamis, ia belum kembali berlatih di lapangan. Situasi ini semakin memburuk saat Bayern menghancurkan Atalanta 6-1 di Liga Champions; meskipun kemenangan itu sangat meyakinkan, pengganti Neuer, Urbig, mengalami gegar otak di akhir pertandingan. Akibatnya, Ulreich dipromosikan ke starting XI untuk waktu dekat.
Kompany memastikan Ulreich akan menjadi starter dan mengimbau agar tetap bersabar
Dalam konferensi pers prapertandingan pada hari Jumat, Kompany menegaskan bahwa ia tidak akan mengambil risiko terkait kondisi kebugaran kaptennya. Kompany menegaskan bahwa mereka tidak akan mengambil risiko dengan Neuer, sambil menambahkan bahwa Bayern "tidak ingin memberikan tekanan apa pun kepadanya."
Mengenai keputusan untuk memainkan Ulreich melawan Leverkusen, sang manajer menyatakan keyakinan penuh pada sang veteran: "Kepribadian yang stabil, dengan banyak pengalaman. Tidak ada tekanan bagi Ulle. Ia selalu tampil baik dalam latihan. Ini bukan soal Ulle, melainkan soal performa tim."
"Kami bahkan tidak ragu sedikit pun, tidak untuk sedetik pun. Kami tahu dia akan tampil sebaik dua kiper lainnya," kata direktur olahraga Max Eberl.
Memprioritaskan aspek bisnis di akhir musim
Keputusan untuk menahan Neuer adalah langkah strategis yang telah diperhitungkan dengan matang oleh petinggi Bayern guna memastikan sang pemain veteran dapat tampil penuh dalam jadwal padat bulan April. Dengan memberinya waktu istirahat sekarang, klub berharap dapat menghindari kambuhnya cedera betis untuk ketiga kalinya, yang berpotensi membuatnya absen dari babak perempat final Liga Champions pada bulan April, serta semifinal DFB-Pokal melawan Leverkusen di akhir bulan yang sama. Untuk saat ini, fokus beralih ke Ulreich, yang sudah tidak asing lagi dengan sorotan.
Ulreich akan menghadapi ujian berat saat melawan Leverkusen
Ulreich akan menjadi sorotan dalam salah satu pertandingan terpenting musim ini saat Bayern menjamu Leverkusen pada Sabtu mendatang. Dengan jeda internasional yang semakin dekat, prioritas utama adalah melewati rangkaian pertandingan sulit ini tanpa menimbulkan dampak negatif lebih lanjut terhadap moral tim atau posisi klasemen liga. Setelah laga melawan Leverkusen, Ulreich diperkirakan akan tetap menjadi kiper utama untuk leg kedua melawan Atalanta dan saat menjamu Union Berlin. Tim medis kemudian akan memanfaatkan jeda internasional selama dua pekan ini untuk memastikan Neuer siap menghadapi jadwal padat yang menanti klub pada bulan April.
