Vincent Kompany beralih ke kiper pilihan ketiga setelah Bayern Munich enggan mengambil risiko dengan Manuel Neuer menyusul cedera gegar otak yang dialami Jonas Urbig

Dalam konferensi pers prapertandingan pada hari Jumat, Kompany menegaskan bahwa ia tidak akan mengambil risiko terkait kondisi kebugaran kaptennya. Kompany menegaskan bahwa mereka tidak akan mengambil risiko dengan Neuer, sambil menambahkan bahwa Bayern "tidak ingin memberikan tekanan apa pun kepadanya."

Mengenai keputusan untuk memainkan Ulreich melawan Leverkusen, sang manajer menyatakan keyakinan penuh pada sang veteran: "Kepribadian yang stabil, dengan banyak pengalaman. Tidak ada tekanan bagi Ulle. Ia selalu tampil baik dalam latihan. Ini bukan soal Ulle, melainkan soal performa tim."

"Kami bahkan tidak ragu sedikit pun, tidak untuk sedetik pun. Kami tahu dia akan tampil sebaik dua kiper lainnya," kata direktur olahraga Max Eberl.