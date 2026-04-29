Vincent Kompany benar-benar kesal: Mengapa penalti yang diberikan kepada PSG saat melawan FC Bayern itu tepat

Di satu sisi, ada tendangan sudut pada menit ke-33 yang disundul oleh Joao Neves ke gawang, membuat skor menjadi 2-1 untuk keunggulan PSG. Aksi tersebut diawali oleh gerakan solo dan tendangan Desire Doue yang meleset tipis di samping gawang Munich. Wasit asal Swiss yang handal, Sandro Schärer, mengira Jonathan Tah masih menyentuh bola, namun tampaknya hal itu tidak terjadi.

Hal itu juga disinggung oleh Kompany, meskipun adegan tersebut sangat sulit dinilai dalam kecepatan normal mengingat lintasan aneh tendangan Doue, dan bahkan dalam tayangan lambat pun sulit untuk dikenali. Setelah itu, Joao Neves dibiarkan sendirian oleh Jamal Musiala dan berhasil mencetak gol tanpa hambatan untuk membawa Paris memimpin. Hal ini sekali lagi memperjelas kelemahan pertahanan Bayern yang mungkin terbesar saat menghadapi tendangan bebas lawan.

Mungkin karena itulah, setelah skor spektakuler 4-5 dari sudut pandang Munich—yang membuat pintu final tetap terbuka bagi FCB—Kompany lebih merasa kesal atas insiden lain menjelang akhir babak pertama. Sebuah umpan silang dari Ousmane Dembele mengenai lengan Alphonso Davies yang sedikit terulur, padahal sebelumnya ia telah menyilangkan tangannya di belakang punggung.