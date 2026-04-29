Meskipun Vincent Kompany pada akhirnya merasa puas dengan kebangkitan FC Bayern yang sukses di Paris dan, menurut laporan, memuji semangat juang yang ditunjukkan timnya di ruang ganti setelah pertandingan, ia tetap mengkritik dua keputusan wasit yang berdampak besar pada beberapa kesempatan sepanjang malam itu.
Vincent Kompany benar-benar kesal: Mengapa penalti yang diberikan kepada PSG saat melawan FC Bayern itu tepat
Di satu sisi, ada tendangan sudut pada menit ke-33 yang disundul oleh Joao Neves ke gawang, membuat skor menjadi 2-1 untuk keunggulan PSG. Aksi tersebut diawali oleh gerakan solo dan tendangan Desire Doue yang meleset tipis di samping gawang Munich. Wasit asal Swiss yang handal, Sandro Schärer, mengira Jonathan Tah masih menyentuh bola, namun tampaknya hal itu tidak terjadi.
Hal itu juga disinggung oleh Kompany, meskipun adegan tersebut sangat sulit dinilai dalam kecepatan normal mengingat lintasan aneh tendangan Doue, dan bahkan dalam tayangan lambat pun sulit untuk dikenali. Setelah itu, Joao Neves dibiarkan sendirian oleh Jamal Musiala dan berhasil mencetak gol tanpa hambatan untuk membawa Paris memimpin. Hal ini sekali lagi memperjelas kelemahan pertahanan Bayern yang mungkin terbesar saat menghadapi tendangan bebas lawan.
Mungkin karena itulah, setelah skor spektakuler 4-5 dari sudut pandang Munich—yang membuat pintu final tetap terbuka bagi FCB—Kompany lebih merasa kesal atas insiden lain menjelang akhir babak pertama. Sebuah umpan silang dari Ousmane Dembele mengenai lengan Alphonso Davies yang sedikit terulur, padahal sebelumnya ia telah menyilangkan tangannya di belakang punggung.
Kompany mengeluhkan penalti PSG: Gerakan pinggul Davies tidak membuatnya lolos dari hukuman
Setelah protes keras dari para pemain PSG, VAR pun turun tangan dan memanggil Schärer ke layar monitor, yang kemudian memutuskan untuk memberikan penalti—sebuah keputusan yang sangat tidak disukai oleh Kompany dan mantan pemain timnas Christoph Kramer. Dembele sendiri yang mengambil alih situasi tersebut dan mencetak gol untuk membawa timnya unggul 3-2 saat jeda babak pertama.
"Penalti itu bukan penalti, menurut saya. Bola itu (catatan redaksi) bergerak dari tubuh ke tangan," keluh Kompany kepada CBS Sports. Dengan demikian, pemain asal Belgia itu menunjuk bahwa umpan silang Dembele awalnya menyentuh pinggul pemain Kanada tersebut dan dari sana memantul ke tangan Davies. Adegan tersebut "sangat kontroversial," tambah Kompany di Mixed Zone: "Dari gambar yang saya lihat, sepertinya bola terlebih dahulu mengenai tubuh dan kemudian ke lengan. Jika itu yang terjadi, maka itu bukan penalti."
Namun, kasus ini tidak sesederhana itu, dan dalam adegan tersebut, Schärer pada akhirnya mengambil keputusan yang setidaknya secara teknis sesuai aturan dan benar. Hal itu juga disampaikan oleh pakar wasit Lutz Wagner di Prime Video, yang menekankan bahwa sentuhan pada pinggul Davies dalam kasus ini "tidak berperan": "Lengan kiri terulur dan memperluas area pertahanan. Menurut saya, ini jelas merupakan handball yang layak dihukum, karena area tubuh diperluas. Berdasarkan gambar-gambar ini, keputusan tersebut benar."
FC Bayern keberatan dengan penalti yang diberikan kepada Davies: Aturan mainnya jelas
Penjelasan ini juga tercermin dalam peraturan. Di sana disebutkan bahwa sentuhan dengan bagian tubuh lain harus secara signifikan mengubah arah bola. Namun, hal itu tidak terjadi pada Davies. Umpan silang Dembele tetap akan mengenai lengannya yang—perlu dicatat—sedang terulur.
Bagi wasit Schärer, setelah melihat tayangan di monitor VAR, jelas terlihat bahwa Davies telah "secara tidak wajar" melebarkan lengannya. Pandangan yang sangat bisa dipahami. Dan itulah poin pentingnya. Karena dalam hal ini, peraturan juga sangat jelas bahkan untuk tendangan atau umpan silang yang sengaja dibelokkan.
"Jika bola memantul dari kepala, kaki, atau bagian tubuh lain seorang pemain dan kemudian menyentuh lengan atau tangan pemain yang sama atau pemain di dekatnya, maka: Pelanggaran tangan dapat dikenakan sanksi jika pemain tersebut sebelumnya telah memperlebar lengan secara tidak wajar (misalnya, untuk memblokir tendangan ke gawang)."
Bagi wasit Schärer dan juga pakar Wagner, hal ini persis terjadi pada Davies dan oleh karena itu, keputusan penalti pada akhirnya sesuai dengan peraturan.
Keluhan Kompany mendapat dukungan dari tokoh terkemuka - "satu-satunya permintaan" kepada para penggemar FC Bayern
Namun, Manuel Gräfe, mantan wasit dan kini kepala penilai wasit Jerman, memiliki pandangan berbeda. Gräfe mempertanyakan "ketidakwajaran" posisi lengan Davies.
"Lengan itu sudah sedikit terulur saat langkah diambil sebelum umpan silang, tapi masih dalam posisi yang wajar, dan saat umpan silang dilepaskan, lengan itu berada dalam posisi yang cukup wajar, masih relatif dekat dengan tubuh, dan yang terpenting, bola memantul dari pinggul terlebih dahulu," kata Gräfe di X: "Jadi, satu-satunya argumen yang mendukung penalti adalah gerakan lengan yang keluar sebelumnya, tetapi itu sudah terjadi sebelum umpan silang dilepaskan."
Pada akhirnya, kemarahan besar Kompany atas dua keputusan tersebut kemungkinan besar akan segera mereda. Setelah PSG sempat unggul 2-5, timnya berjuang dengan tekad yang sekali lagi tak tertandingi untuk menghindari keputusan dini di leg pertama semifinal dan benar-benar berhasil mengejar ketertinggalan berkat gol dari Dayot Upamecano dan Luis Diaz.
Dengan demikian, beban yang harus ditanggung Munich di leg kedua jauh lebih ringan daripada yang sempat dikhawatirkan. Dan Kompany sudah tahu tak lama setelah pertandingan berakhir, apa yang akan menjadi kunci di leg kedua pada Rabu mendatang. Itulah sebabnya sang pemain asal Belgia itu menyampaikan satu permintaan khusus kepada para penggemar FC Bayern.
Untuk lolos ke final di Budapest, ia bahkan meminta dukungan penuh dari para pendukung. "Kami membutuhkan para penggemar dan dukungan mereka dengan semangat yang sama seperti saat melawan Madrid," kata pemain asal Belgia itu, sekaligus meminta sedikit pengorbanan: "Di kandang, satu-satunya permohonan saya adalah: Jika ada yang sudah membeli tiket dan merasa tidak sehat pada hari pertandingan, tolong tinggal di rumah dan berikan tiketnya kepada orang-orang yang paling bugar, yang bisa membawa energi luar biasa dari Allianz Arena. 75.000 orang di Allianz Arena sangat penting bagi kami."