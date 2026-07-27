Vincent Janssen, pemain Tottenham yang gagal bersinar, akan bergabung dengan MLS setelah kesepakatan kontrak baru tercapai

Janssen akan berangkat ke Amerika Serikat untuk membuka babak baru yang penting dalam karier sepak bolanya yang penuh petualangan. Menurut Voetbal International, penyerang berpengalaman ini telah menyetujui persyaratan kontrak dengan Portland Timbers. Klub MLS tersebut bertindak cepat dengan mengajukan paket kontrak yang definitif dan sepenuhnya selaras dengan rencana jangka panjang sang pemain di luar lapangan.

Keputusan untuk berangkat ke wilayah Pacific Northwest ini diambil meskipun Royal Antwerp telah berupaya keras untuk mempertahankan pemain kunci lini serang mereka di Belgia. Namun, Janssen menolak tawaran tersebut, memilih untuk mengakhiri masa empat musimnya yang produktif di Liga Pro Belgia demi mengejar terobosan baru di Amerika Serikat.



