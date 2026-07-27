AFP
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Vincent Janssen, pemain Tottenham yang gagal bersinar, akan bergabung dengan MLS setelah kesepakatan kontrak baru tercapai
Portland Timbers merekrut pemain veteran asal Belanda
Janssen akan berangkat ke Amerika Serikat untuk membuka babak baru yang penting dalam karier sepak bolanya yang penuh petualangan. Menurut Voetbal International, penyerang berpengalaman ini telah menyetujui persyaratan kontrak dengan Portland Timbers. Klub MLS tersebut bertindak cepat dengan mengajukan paket kontrak yang definitif dan sepenuhnya selaras dengan rencana jangka panjang sang pemain di luar lapangan.
Keputusan untuk berangkat ke wilayah Pacific Northwest ini diambil meskipun Royal Antwerp telah berupaya keras untuk mempertahankan pemain kunci lini serang mereka di Belgia. Namun, Janssen menolak tawaran tersebut, memilih untuk mengakhiri masa empat musimnya yang produktif di Liga Pro Belgia demi mengejar terobosan baru di Amerika Serikat.
- AFP
Sebuah impian Amerika Utara yang sangat pribadi akhirnya terwujud
Bagi penyerang tengah berusia 32 tahun ini, kepindahannya ke MLS merupakan perwujudan dari tujuan keluarga yang sangat pribadi, bukan sekadar transisi finansial belaka. Janssen, yang istrinya berdarah Meksiko-Amerika, telah secara terbuka mengungkapkan selama beberapa musim terakhir keinginannya yang kuat untuk memindahkan keluarganya ke Amerika Serikat sebelum memasuki masa-masa akhir kariernya sebagai pemain.
Rencana jangka panjang keluarganya selalu berpusat pada pendirian tempat tinggal permanen seumur hidup di Amerika Utara setelah ia pensiun dari dunia sepak bola profesional. Dengan memfasilitasi kepindahannya ke Portland, Janssen berhasil menyelaraskan dengan sempurna jadwal karier atletiknya yang kompetitif dengan aspirasi domestik keluarganya.
Merenungkan masa kejayaan di Belgia
Masa-masa Janssen di Tottenham tergolong sulit, di mana sang penyerang hanya mampu mencetak enam gol dalam 42 penampilan di bawah asuhan Mauricio Pochettino sebelum akhirnya hengkang. Namun, kebangkitannya pasca-Premier League benar-benar patut dicontoh. Mantan bintang muda AZ ini meninggalkan Royal Antwerp dengan warisan prestasi domestik yang luar biasa, setelah sepenuhnya memulihkan reputasinya sebagai penyerang nomor sembilan yang tajam dan menjadi tumpuan utama.
Selama empat musim yang sangat konsisten bersama klub Belgia tersebut, Janssen mencatatkan statistik mengesankan dengan 173 penampilan, mencetak 64 gol, dan memberikan 27 assist di semua kompetisi. Permainan taktisnya dalam menahan bola dan kemampuan penyelesaian akhir yang andal benar-benar menjadi kunci dalam mengantarkan Antwerp meraih kesuksesan di kancah domestik, membantu klub tersebut merebut gelar liga dan Piala Belgia sebagai bagian dari prestasi ganda bersejarah di kancah domestik, di samping penampilan pertama klub tersebut di babak grup Liga Champions UEFA.
- Getty Images Sport
Portland memperkuat skuadnya dengan pemain berpengalaman
Manajer asal Spanyol, Martí Cifuentes, mengandalkan pengalaman luas Janssen di berbagai kompetisi di seluruh dunia. Pelatih kepala Portland ini juga sangat menyadari bahwa rekrutan barunya ini sudah tidak asing lagi dengan sepak bola Amerika Utara, karena sebelumnya ia pernah menghabiskan tiga musim bersama klub Meksiko, Monterrey, di mana ia mencetak 24 gol dan 5 assist dalam 92 penampilan di semua kompetisi.
Masa-masa di Meksiko itu juga terbukti membuahkan hasil dari segi gelar, dengan Janssen meraih tiga gelar utama selama berkarier di klub tersebut: gelar Liga Champions CONCACAF, gelar juara Apertura Meksiko, dan gelar Piala Meksiko.
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