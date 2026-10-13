Manajer Aston Villa, Emery, menegaskan bahwa timnya harus kembali menunjukkan dominasinya di kandang saat menghadapi Fenerbahce pada Rabu malam. Meski mengalami kemajuan pesat di sepakbola Eropa, Aston Villa kesulitan di Villa Park musim ini dan belum meraih satu kemenangan pun dalam tiga pertandingan kandang pertamanya di semua kompetisi. Penurunan performa ini terjadi ketika atmosfer stadion sebagian terpengaruh oleh renovasi North Stand yang sedang berlangsung menjelang Euro 2028.

Emery tetap berfokus pada penyesuaian taktik dan mental yang diperlukan untuk memperbaiki performa kandang timnya. "Kami realistis dalam menilai cara kami bekerja dan memperbaiki berbagai hal," jelas manajer Villa itu dalam konferensi pers sebelum pertandingan. "Namun, itu belum cukup. Karena itu, kami banyak berdiskusi dengan tim, baik dalam pertemuan maupun melalui video, dan juga berlatih agar peningkatan itu terlihat dalam pertandingan. Di Villa Park, kami belum menang, jadi sangat penting bagi kami untuk memperbaiki berbagai hal agar semakin dekat dengan kemenangan."

Mantan pelatih Arsenal dan Villarreal itu mengandalkan pengalaman klub dalam beberapa tahun terakhir untuk menginspirasi skuadnya. "Besok adalah kesempatan yang sangat baik untuk melangkah maju dalam upaya perbaikan itu, sekaligus bagi para pemain untuk mendapatkan kepercayaan diri dan merasa nyaman," katanya, seperti dikutip ESPN. "Villa Park adalah tempat yang sangat, sangat istimewa bagi kami. Stadion ini seharusnya seperti selama empat tahun kami berada di sini, ketika kami menjadikannya tempat yang istimewa, benteng kami. Besok adalah tantangan baru untuk menunjukkannya."