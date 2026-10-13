Getty Images Sport
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“Villa Park adalah benteng kami”: Unai Emery desak Aston Villa akhiri puasa kemenangan di kandang saat menghadapi Fenerbahce di tengah krisis cedera bek kiri yang kian parah
Emery tuntut perbaikan di Villa Park
Manajer Aston Villa, Emery, menegaskan bahwa timnya harus kembali menunjukkan dominasinya di kandang saat menghadapi Fenerbahce pada Rabu malam. Meski mengalami kemajuan pesat di sepakbola Eropa, Aston Villa kesulitan di Villa Park musim ini dan belum meraih satu kemenangan pun dalam tiga pertandingan kandang pertamanya di semua kompetisi. Penurunan performa ini terjadi ketika atmosfer stadion sebagian terpengaruh oleh renovasi North Stand yang sedang berlangsung menjelang Euro 2028.
Emery tetap berfokus pada penyesuaian taktik dan mental yang diperlukan untuk memperbaiki performa kandang timnya. "Kami realistis dalam menilai cara kami bekerja dan memperbaiki berbagai hal," jelas manajer Villa itu dalam konferensi pers sebelum pertandingan. "Namun, itu belum cukup. Karena itu, kami banyak berdiskusi dengan tim, baik dalam pertemuan maupun melalui video, dan juga berlatih agar peningkatan itu terlihat dalam pertandingan. Di Villa Park, kami belum menang, jadi sangat penting bagi kami untuk memperbaiki berbagai hal agar semakin dekat dengan kemenangan."
Mantan pelatih Arsenal dan Villarreal itu mengandalkan pengalaman klub dalam beberapa tahun terakhir untuk menginspirasi skuadnya. "Besok adalah kesempatan yang sangat baik untuk melangkah maju dalam upaya perbaikan itu, sekaligus bagi para pemain untuk mendapatkan kepercayaan diri dan merasa nyaman," katanya, seperti dikutip ESPN. "Villa Park adalah tempat yang sangat, sangat istimewa bagi kami. Stadion ini seharusnya seperti selama empat tahun kami berada di sini, ketika kami menjadikannya tempat yang istimewa, benteng kami. Besok adalah tantangan baru untuk menunjukkannya."
- Getty Images Sport
Villa pusing menentukan pilihan di lini pertahanan
Upaya mengatasi raksasa Turki itu kian rumit akibat daftar pemain cedera yang terus bertambah, terutama di lini pertahanan. Villa kini menghadapi krisis serius di posisi bek kiri setelah bermain imbang 2-2 melawan Brentford pada akhir pekan. Matteo Ruggeri terpaksa ditarik keluar saat jeda dalam laga tersebut dan kini diperkirakan akan absen cukup lama, menyusul sesama bek sayap, Ian Maatsen, yang sudah lebih dulu menjalani perawatan.
Emery menegaskan betapa seriusnya situasi tersebut dan mengatakan bahwa ia kini harus mencari solusi taktis yang kreatif untuk mengisi kekosongan itu. “Ada hal negatif bagi beberapa pemain karena mereka cedera, seperti Ruggeri,” ujar Emery. “Kami harus berusaha mencari solusi karena Maatsen belum bisa bermain. Saya pikir dia bisa kembali bergabung dengan kami dalam beberapa hari, satu atau dua pekan. Untuk Ruggeri, kami belum tahu pasti berapa lama dia akan absen, tetapi dia akan menepi selama beberapa pekan, lebih dari satu bulan.”
Kabar baik soal Goretzka dan keterbatasan skuad
Meski situasi di lini pertahanan mengkhawatirkan, ada kabar lebih baik dari lini tengah karena Leon Goretzka semakin dekat dengan debutnya dalam pertandingan kompetitif bersama klub. Namun, skuad tetap sangat terbatas di posisi lain. Brian Madjo dan Taylor Harwood-Bellis tidak bisa tampil setelah tidak dimasukkan ke dalam daftar skuad Villa untuk Liga Champions, sementara George Hemmings absen karena gangguan kesehatan ringan.
Meski pilihan pemain terbatas, Emery tetap optimistis terhadap perkembangan skuadnya menjelang pertandingan Rabu. Ia mengatakan: “Leon Goretzka masuk skuad untuk besok; George Hemmings masih mengalami sedikit rasa sakit, tidak bisa tampil besok, tetapi mungkin ia bisa kembali pada Sabtu.”
- Getty Images Sport
Nasib berbeda bagi Villa dan Fenerbahce
Villa menghadapi laga ini setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 di kandang Club Brugge pada laga pembuka Liga Champions mereka, sementara Fenerbahce bermain imbang 1-1 di kandang melawan Roma. Meski sukses di laga tandang Eropa, tim asuhan Emery kesulitan mengulang performa tersebut di Villa Park musim ini. Mereka kehilangan poin dalam ketiga laga kandang: kalah 1-0 dari Arsenal dan 2-1 dari Nottingham Forest, sebelum ditahan imbang 2-2 oleh Brentford akhir pekan lalu.
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