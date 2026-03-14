Viktor Gyokeres 'sangat bahagia' setelah menyaksikan Max Dowman yang 'luar biasa' mencetak gol pertamanya di Liga Premier dalam penampilan singkatnya yang sensasional bersama Arsenal
Gyokeres memuji bintang muda Arsenal yang 'luar biasa'
Gyokeres memuji habis-habisan rekan setim mudanya, Dowman, usai kemenangan Arsenal yang penuh perjuangan di Emirates. Pemain internasional Swedia itu, yang datang dengan reputasi besar, langsung mengalihkan sorotan ke bintang muda berusia 16 tahun tersebut setelah sang remaja menggandakan keunggulan The Gunners di masa tambahan waktu.
Berbicara kepada BBC MOTD, Gyokeres mengungkapkan kegembiraannya atas lulusan akademi tersebut, dengan menyatakan: "Dia tidak terlihat seperti berusia 16 tahun saat bermain, tapi dia luar biasa dan melihatnya mencetak gol seperti itu. Anda bisa melihat semua pemain merayakannya bersamanya. Dia luar biasa, dan saya sangat senang untuknya. Kami selalu berusaha mencari cara kami, dan kami melakukannya hari ini juga."
Dia mengatakan kepada media klub: "Dia membuat banyak keputusan yang tepat saat masuk ke lapangan. Dia adalah pemain yang luar biasa dan sangat bagus.”
Drama di menit-menit akhir mengantarkan poin penting bagi The Gunners
Sepanjang sebagian besar pertandingan, tampak bahwa Arsenal mungkin akan mengalami malam yang mengecewakan saat menghadapi tim Everton yang disiplin. Namun, suasana langsung berubah ketika Gyokeres, dengan Dowman memainkan peran kunci dalam proses serangan tersebut, mencetak gol di menit-menit akhir pertandingan, mengakhiri ketegangan yang telah mencengkeram penonton di London selama hampir 90 menit.
"Tentu saja ini sangat penting, kami mencetak gol begitu terlambat dan, tentu saja, kami tahu sangat penting bagi kami untuk memenangkan pertandingan seperti ini," kata Gyokeres mengenai kontribusinya yang menentukan kemenangan. "Rasanya sangat menyenangkan setelahnya. Kami selalu percaya bahwa kami bisa memenangkan pertandingan. Melakukannya lagi adalah perasaan yang luar biasa. Saya tidak keberatan dengan itu. Itu adalah gol yang sangat indah."
Suasana memanas seiring dengan semakin sengitnya persaingan perebutan gelar
Dengan Manchester City kehilangan poin akibat hasil imbang 1-1 melawan West Ham pada malam hari, kebangkitan Arsenal di menit-menit akhir kini terasa seperti momen penentu musim ini. Stadion Emirates, yang sebelumnya dipenuhi ketegangan, berubah menjadi arena kegembiraan murni saat dua gol tercipta untuk mengamankan tiga poin dan memperlebar jarak di puncak klasemen, yang kini mencapai sembilan poin.
Gyokeres mengakui tekanan yang dirasakan para pemain dari tribun penonton, sambil menambahkan: "Tentu saja, hal itu bisa dimengerti ketika hasilnya seperti itu, dan Anda tidak tahu ke mana arah pertandingan ini. Suasana setelah gol-gol itu sungguh luar biasa." Kemenangan ini membuat Arsenal berada di posisi yang menguntungkan saat mereka berusaha menahan laju City yang sedang tersendat.
Membangun momentum menjelang akhir musim
Kemenangan ini memastikan Arsenal tetap unggul atas tim asuhan Pep Guardiola di titik krusial musim ini. Dengan tidak adanya jadwal pertandingan Liga Premier dalam beberapa pekan ke depan, kemenangan ini memberikan dorongan moral yang sangat dibutuhkan bagi skuad saat mereka bersiap menghadapi rintangan terakhir musim ini.
Gyokeres menyoroti pentingnya hasil ini, sambil menambahkan: “Ini adalah kemenangan yang sangat penting bagi kami di tahap musim ini. Kami tidak memiliki pertandingan di Liga Premier selama beberapa minggu ke depan, jadi tentu saja menyenangkan bisa meraih kemenangan dengan mempertimbangkan hal itu juga. Kami masih memiliki beberapa pertandingan tersisa sebelum jeda, namun banyak di antaranya yang sangat penting.”
