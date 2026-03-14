Viktor Gyokeres 'sangat bahagia' setelah menyaksikan Max Dowman yang 'luar biasa' mencetak gol pertamanya di Liga Premier dalam penampilan singkatnya yang sensasional bersama Arsenal

Gyokeres memuji habis-habisan rekan setim mudanya, Dowman, usai kemenangan Arsenal yang penuh perjuangan di Emirates. Pemain internasional Swedia itu, yang datang dengan reputasi besar, langsung mengalihkan sorotan ke bintang muda berusia 16 tahun tersebut setelah sang remaja menggandakan keunggulan The Gunners di masa tambahan waktu.

Berbicara kepada BBC MOTD, Gyokeres mengungkapkan kegembiraannya atas lulusan akademi tersebut, dengan menyatakan: "Dia tidak terlihat seperti berusia 16 tahun saat bermain, tapi dia luar biasa dan melihatnya mencetak gol seperti itu. Anda bisa melihat semua pemain merayakannya bersamanya. Dia luar biasa, dan saya sangat senang untuknya. Kami selalu berusaha mencari cara kami, dan kami melakukannya hari ini juga."

Dia mengatakan kepada media klub: "Dia membuat banyak keputusan yang tepat saat masuk ke lapangan. Dia adalah pemain yang luar biasa dan sangat bagus.”