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Viktor Gyokeres pantas mendapat lebih banyak pengakuan! Graham Potter menyoroti 'dampak luar biasa' yang diberikan striker Arsenal itu meski menuai kritik, sekaligus membela penampilan Alexander Isak pada musim perdananya di Liverpool
Potter mendukung para pemain Swedia andalannya
Potter memuji Gyokeres setelah sang penyerang membantu Swedia memastikan tiket ke Piala Dunia berkat kemenangan di babak play-off atas Polandia. Penyerang Arsenal itu mencetak empat gol dalam dua pertandingan kualifikasi dan memainkan peran kunci dalam keberhasilan Swedia lolos ke turnamen tersebut. Meskipun telah membantu Arsenal menjuarai Liga Premier dan mencapai final Liga Champions, Gyokeres tetap mendapat kritikan dari sejumlah pengamat. Potter berpendapat bahwa penilaian-penilaian tersebut mengabaikan kontribusi dan peran penting sang penyerang secara keseluruhan, baik bagi klub maupun negaranya.
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Potter memuji Gyokeres
Pelatih Swedia itu memuji kualitas Gyokeres, sambil menekankan perannya yang sangat penting bagi klub maupun tim nasional. Ia juga mengaku terkejut dengan banyaknya kritik yang ditujukan kepada striker Arsenal tersebut.
"Dia mencetak empat gol dalam dua pertandingan, membawa kami ke Piala Dunia, jadi dampaknya luar biasa," kata Potter, seperti dikutip The Athletic. “Dari sudut pandang Arsenal, dia telah menjalankan perannya, mencetak gol-golnya, dan tim telah memenangkan Liga Premier serta mencapai final Liga Champions.
"Dia telah bermain di sebagian besar pertandingan, tetapi dia tetap mendapat kritik. Itulah dunia yang kita hadapi, tetapi jika Anda melihatnya, seberapa banyak kerja keras yang dia lakukan, bagaimana dia menjalankan tugasnya, dan dia adalah sosok yang luar biasa."
Berikan dukungan kepada Isak
Potter juga membela Isak setelah musim pertamanya yang penuh tantangan di Liverpool. Cedera dan ekspektasi yang melekat pada transfernya senilai £125 juta telah mempersulit penampilannya musim ini, namun Potter tetap yakin akan kualitas sang penyerang.
"Saya rasa wajar untuk mengatakan bahwa mungkin semuanya tidak berjalan sebaik yang dia harapkan - dan yang diharapkan siapa pun - tetapi terkadang hal-hal seperti ini memang terjadi," jelasnya.
"Kita terkadang menganggap bahwa ketika merekrut seorang pemain, segalanya akan otomatis membaik. Kita tahu apa yang Alex lakukan untuk Newcastle, tetapi bagaimana dia beradaptasi dengan apa yang Liverpool inginkan darinya? Pemainnya tidak berubah. Kualitasnya tidak berubah. Yang berubah hanyalah bagaimana mereka berinteraksi sebagai sebuah tim.
"Cedera-cedera yang dialaminya memang mengecewakan, tapi dia adalah pemain yang luar biasa, dia ingin bermain dan ingin membantu timnya. Karier bisa naik turun, tapi kualitas sebagai pribadi dan kualitas sebagai pemain tidak bisa dipungkiri dari sudut pandang kami."
- IMAGO
Piala Dunia sudah di depan mata
Setelah memastikan lolos, perhatian Potter kini beralih ke persiapan Swedia untuk Piala Dunia di Amerika Utara. Gyokeres dan Isak diperkirakan akan menjadi andalan timnas Swedia di turnamen tersebut, dengan Swedia tergabung di Grup F bersama Belanda, Jepang, dan Tunisia.