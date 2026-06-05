Viktor Gyokeres pantas mendapat lebih banyak pengakuan! Graham Potter menyoroti 'dampak luar biasa' yang diberikan striker Arsenal itu meski menuai kritik, sekaligus membela penampilan Alexander Isak pada musim perdananya di Liverpool

Pelatih Swedia itu memuji kualitas Gyokeres, sambil menekankan perannya yang sangat penting bagi klub maupun tim nasional. Ia juga mengaku terkejut dengan banyaknya kritik yang ditujukan kepada striker Arsenal tersebut.

"Dia mencetak empat gol dalam dua pertandingan, membawa kami ke Piala Dunia, jadi dampaknya luar biasa," kata Potter, seperti dikutip The Athletic. “Dari sudut pandang Arsenal, dia telah menjalankan perannya, mencetak gol-golnya, dan tim telah memenangkan Liga Premier serta mencapai final Liga Champions.

"Dia telah bermain di sebagian besar pertandingan, tetapi dia tetap mendapat kritik. Itulah dunia yang kita hadapi, tetapi jika Anda melihatnya, seberapa banyak kerja keras yang dia lakukan, bagaimana dia menjalankan tugasnya, dan dia adalah sosok yang luar biasa."