Viktor Gyokeres menyalahkan 'lapangan yang kering' atas kekalahan kandang Arsenal, sementara Bournemouth membuat persaingan perebutan gelar Liga Premier semakin terbuka lebar

Stadion Emirates sunyi senyap pada Sabtu lalu saat Arsenal menelan kekalahan ketiga dalam empat pertandingan terakhir, kalah 2-1 dari tim Bournemouth yang gigih. Hasil ini menempatkan klub asal London Utara itu dalam posisi yang genting, karena Manchester City kini memiliki peluang untuk memperkecil selisih poin di puncak klasemen saat mereka menghadapi Chelsea di Stamford Bridge pada Minggu.

Junior Kroupi membuka skor untuk tim tamu pada menit ke-17, tetapi Arsenal mendapat peluang ketika Ryan Christie dinilai melakukan handball di area penalti. Gyokeres maju dan mencetak gol penalti yang menyamakan kedudukan, tetapi gol dari Alex Scott di babak kedua memastikan tim asuhan Andoni Iraola pulang dengan membawa tiga poin.