Viktor Gyokeres menyalahkan 'lapangan yang kering' atas kekalahan kandang Arsenal, sementara Bournemouth membuat persaingan perebutan gelar Liga Premier semakin terbuka lebar
Perebutan gelar juara masih terbuka lebar setelah kejutan dari Emirates
Stadion Emirates sunyi senyap pada Sabtu lalu saat Arsenal menelan kekalahan ketiga dalam empat pertandingan terakhir, kalah 2-1 dari tim Bournemouth yang gigih. Hasil ini menempatkan klub asal London Utara itu dalam posisi yang genting, karena Manchester City kini memiliki peluang untuk memperkecil selisih poin di puncak klasemen saat mereka menghadapi Chelsea di Stamford Bridge pada Minggu.
Junior Kroupi membuka skor untuk tim tamu pada menit ke-17, tetapi Arsenal mendapat peluang ketika Ryan Christie dinilai melakukan handball di area penalti. Gyokeres maju dan mencetak gol penalti yang menyamakan kedudukan, tetapi gol dari Alex Scott di babak kedua memastikan tim asuhan Andoni Iraola pulang dengan membawa tiga poin.
Gyokeres menunjuk ke permukaan
Setelah peluit akhir dibunyikan, pemain internasional Swedia Gyokeres memberikan penilaian kontroversial mengenai alasan mengapa tim pemuncak klasemen kesulitan menemukan ritme permainan mereka. Dalam wawancara dengan BBC Match of the Day, sang penyerang mengakui bahwa Bournemouth memang berbahaya, namun ia mengklaim bahwa kondisi lapangan di Emirates turut berperan dalam kekalahan tersebut.
“Mereka bagus dalam serangan balik,” kata Gyokeres. “Mereka memiliki pemain-pemain bagus dan melakukan beberapa kombinasi yang bagus. Tapi kami harus bermain lebih baik. Kami memiliki beberapa peluang di akhir pertandingan. Lapangan agak kering, yang tidak membantu. Saya sangat percaya diri. Kami tidak perlu terlalu terpaku pada apa yang terjadi hari ini. Kami harus melihat ke depan dan bersikap positif.”
Arteta menyesali 'pukulan telak'
Mikel Arteta tidak segan-segan dalam menilai penampilan timnya, dan menyebut kekalahan ini sebagai peringatan keras bagi skuadnya. Pelatih asal Spanyol itu mengakui bahwa timnya kurang memiliki ketajaman yang dibutuhkan untuk mengalahkan Bournemouth, yang kini telah mencatatkan 11 pertandingan tanpa kekalahan.
“[Itu] mengecewakan,” kata Arteta kepada TNT Sports. “Ini seperti pukulan keras di wajah dan sekarang tergantung bagaimana reaksi kami. Mereka adalah tim yang tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan karena suatu alasan - mereka melakukan banyak hal dengan benar. Kami jauh dari kata efisien. Peluang pertama mereka untuk menyerang kotak penalti, bola membentur pemain, aksi pertahanan yang buruk, dan berujung gol. Itu adalah sesuatu yang harus kami perbaiki. Di babak kedua, Anda mengharapkan permainan yang berbeda. Kami melakukan banyak hal aneh hari ini. Kami telah sangat konsisten. Hal ini bisa terjadi - inilah sepak bola.”
Tujuh hari untuk menyelamatkan musim ini
Meskipun kekalahan ini membuat Arsenal tetap unggul sembilan poin atas Manchester City, persaingan perebutan gelar bisa berbalik menguntungkan tim asuhan Pep Guardiola, yang masih memiliki dua pertandingan sisa dan akan menjamu The Gunners di Etihad akhir pekan depan. Dengan waktu yang sangat terbatas untuk memulihkan diri, Arsenal kini menghadapi pekan penentu musim: laga perempat final Liga Champions yang krusial melawan Sporting CP, disusul pertandingan yang berpotensi menentukan gelar di Manchester. Skuad asuhan Arteta harus segera menemukan kembali soliditas pertahanan dan ketajaman serangan mereka agar impian meraih trofi tidak sirna dalam waktu hanya tujuh hari.