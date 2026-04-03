Viktor Gyokeres mengikuti jejak Kylian Mbappe dan Cole Palmer dengan mendaftarkan hak merek atas selebrasi gol dengan topeng ikoniknya

Para ahli hukum mencatat bahwa meskipun Gyokeres telah memperoleh hak atas sebuah gambar tertentu, format pendaftarannya mungkin sangat berbeda dari merek gerak yang digunakan oleh bintang-bintang Liga Premier lainnya. Lee Curtis, seorang pengacara merek dagang bersertifikat di HGF, berpendapat bahwa mendaftarkan satu foto saja, bukan rangkaian gerakan lengkap, berpotensi memengaruhi kekuatan perlindungan tersebut.

Curtis menjelaskan: "Merek gerak menampilkan perayaan secara keseluruhan, bukan hanya satu momen saja. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah pendaftaran Viktor Gyokeres—yang berupa foto satu momen daripada gerakan lengkap—berpotensi membatasi haknya. Meskipun merek gerak mungkin lebih sulit diperoleh daripada merek berbasis foto, hal itu pada akhirnya mungkin sepadan dengan usaha yang dikeluarkan."