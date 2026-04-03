Viktor Gyokeres mengikuti jejak Kylian Mbappe dan Cole Palmer dengan mendaftarkan hak merek atas selebrasi gol dengan topeng ikoniknya
Perayaan yang dilindungi secara resmi
Menurut dokumen yang ditinjau oleh Expressen, perwakilan Gyokeres berhasil mengajukan permohonan merek dagang untuk selebrasi ikoniknya, yang secara resmi disetujui pada pertengahan September. Berita tersebut, yang juga dilaporkan oleh Fabrizio Romano, menegaskan bahwa pemain berusia 27 tahun itu mengajukan permohonan ke EUIPO pada awal tahun lalu untuk mencegah pihak ketiga mengeksploitasi citranya secara komersial. Langkah hukum ini sejalan dengan strategi yang diterapkan oleh Mbappe dan Palmer, memastikan bintang Arsenal tersebut tetap memegang kendali penuh atas penggunaan 'topeng' tersebut pada merchandise dan iklan.
Analisis ahli mengenai pendaftaran merek dagang
Para ahli hukum mencatat bahwa meskipun Gyokeres telah memperoleh hak atas sebuah gambar tertentu, format pendaftarannya mungkin sangat berbeda dari merek gerak yang digunakan oleh bintang-bintang Liga Premier lainnya. Lee Curtis, seorang pengacara merek dagang bersertifikat di HGF, berpendapat bahwa mendaftarkan satu foto saja, bukan rangkaian gerakan lengkap, berpotensi memengaruhi kekuatan perlindungan tersebut.
Curtis menjelaskan: "Merek gerak menampilkan perayaan secara keseluruhan, bukan hanya satu momen saja. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah pendaftaran Viktor Gyokeres—yang berupa foto satu momen daripada gerakan lengkap—berpotensi membatasi haknya. Meskipun merek gerak mungkin lebih sulit diperoleh daripada merek berbasis foto, hal itu pada akhirnya mungkin sepadan dengan usaha yang dikeluarkan."
Mengelola merek yang memiliki daya jual
Tren pendaftaran hak merek atas selebrasi telah menjadi komponen penting dalam pemasaran olahraga modern, yang memungkinkan para pemain melindungi aspek-aspek yang dapat dimonetisasi dari penggunaan komersial tanpa izin. Firma hukum Mills & Reeve, yang membantu Palmer dalam pengajuan serupa, menjelaskan bahwa langkah-langkah semacam itu bertujuan untuk melindungi kepentingan finansial pemain, bukan untuk melarang penggemar atau rekan-rekan mereka meniru gerakan tersebut.
Firma tersebut menyatakan: "Ini bukan tentang mencegah tokoh olahraga lain, atau anak-anak di lapangan bermain, untuk melakukan perayaan yang sama atau serupa. Ini tentang menempatkan Cole pada posisi yang lebih baik untuk mengontrol bagaimana nama, julukan, citra, dan perayaan golnya—yang semuanya merupakan aspek-aspek yang sangat dapat dipasarkan dari merek pribadinya—dieksploitasi secara komersial oleh pihak lain."
Panggung Piala Dunia menanti
Penyerang Arsenal itu akan memiliki panggung global yang sempurna untuk mempromosikan merek barunya yang baru saja diluncurkan pada musim panas ini, saat ia memimpin Swedia menuju Piala Dunia 2026. Penampilannya bersama The Gunners dalam waktu dekat akan memberikan peluang lebih lanjut untuk meningkatkan profil globalnya, seiring upayanya memimpin baik klub maupun tim nasional menuju gelar-gelar bergengsi dalam beberapa bulan mendatang.