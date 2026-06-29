Gyokeres mengakui bahwa ia menyadari spekulasi seputar masa depannya di Emirates Stadium. Meskipun datang dari Sporting CP dengan reputasi yang sangat baik, pemain asal Swedia ini menghabiskan sebagian musim saat Arsenal meraih gelar juara dengan berada di urutan kedua di bawah Kai Havertz dalam hierarki tim, sehingga memunculkan spekulasi bahwa ia mungkin akan dilepas pada musim panas ini.

Berbicara menjelang laga babak gugur Piala Dunia Swedia melawan Prancis, sang penyerang menegaskan bahwa ia tetap bahagia di bawah asuhan Arteta. “Tentu saja saya merasa tersanjung melihat ada klub-klub yang tertarik, tetapi saya merasa sangat nyaman di Arsenal. Setelah musim yang telah kami lalui, saya hanya memiliki perasaan positif,” kata Gyokeres.







