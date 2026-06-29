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Viktor Gyokeres menegaskan sikapnya terkait bursa transfer musim panas, sementara Arsenal dilaporkan sedang membidik Julian Alvarez dari Atlético Madrid
Gyokeres menanggapi spekulasi tentang kepergiannya
Gyokeres mengakui bahwa ia menyadari spekulasi seputar masa depannya di Emirates Stadium. Meskipun datang dari Sporting CP dengan reputasi yang sangat baik, pemain asal Swedia ini menghabiskan sebagian musim saat Arsenal meraih gelar juara dengan berada di urutan kedua di bawah Kai Havertz dalam hierarki tim, sehingga memunculkan spekulasi bahwa ia mungkin akan dilepas pada musim panas ini.
Berbicara menjelang laga babak gugur Piala Dunia Swedia melawan Prancis, sang penyerang menegaskan bahwa ia tetap bahagia di bawah asuhan Arteta. “Tentu saja saya merasa tersanjung melihat ada klub-klub yang tertarik, tetapi saya merasa sangat nyaman di Arsenal. Setelah musim yang telah kami lalui, saya hanya memiliki perasaan positif,” kata Gyokeres.
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Rumor mengenai kesepakatan pertukaran Alvarez
Ketidakpastian seputar Gyokeres semakin meningkat akibat kabar ketertarikan Arsenal terhadap Alvarez. Berbagai laporan menyebutkan bahwa juara Liga Premier tersebut sedang menjajaki kesepakatan yang berpotensi membawa mantan pemain Manchester City itu kembali ke Inggris, dengan kemungkinan Gyokeres pindah ke Metropolitano sebagai bagian dari pertukaran pemain yang menarik perhatian.
Arteta dikabarkan ingin menambah fleksibilitas di lini depannya saat The Gunners berupaya mempertahankan gelar juara mereka. Meskipun Gyokeres mencetak 21 gol di semua kompetisi musim lalu, ia kesulitan mempertahankan ketajamannya yang ditunjukkan di Portugal dalam lingkungan Premier League yang lebih fisik. Kedatangan Alvarez yang potensial akan menandai pergeseran signifikan dalam pendekatan taktis Arsenal menjelang musim baru.
Sorotan Piala Dunia dan Duel Saliba
Untuk saat ini, Gyokeres tetap memusatkan perhatiannya pada tugas-tugas internasional, saat tim Swedia asuhan Graham Potter bersiap menghadapi laga krusial di babak 32 besar. Tim Swedia lolos setelah menjalani fase grup yang naik-turun, termasuk kemenangan atas Tunisia dan hasil imbang melawan Jepang, sehingga akan menghadapi laga menarik melawan Prancis, salah satu favorit turnamen.
Pertandingan ini akan mempertemukan Gyokeres dengan rekan setimnya di Arsenal, William Saliba. Menanggapi tantangan menghadapi salah satu bek terbaik dunia, Gyokeres berkata: "Ya, saya menantikan untuk bertemu dengannya dan bermain melawannya, ini akan seru. Kami harus tampil dalam performa terbaik, mengatur pertahanan dengan hampir sempurna, dan tentu saja memanfaatkan peluang-peluang yang akan kami dapatkan dalam pertandingan ini."
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Swedia bertekad menciptakan kejutan di babak gugur
Meskipun dicap sebagai tim underdog, Gyokeres yakin Swedia memiliki kualitas untuk menciptakan kejutan. Penyerang ini diperkirakan akan memimpin lini depan dan harus tampil sangat tajam jika pasukan Potter ingin melaju ke perempat final dengan mengalahkan finalis Piala Dunia 2022 tersebut.
Saat membahas peluang mereka, pemain Arsenal itu menambahkan: "Kami memiliki kepercayaan diri. Saya pikir kami harus percaya pada diri sendiri. Kami telah melihat dalam banyak pertandingan di turnamen ini bahwa Anda bisa memenangkan pertandingan dan tampil baik meskipun melawan tim-tim terbaik. Jadi tentu saja, kami mungkin dianggap sebagai tim yang tidak diunggulkan, tetapi kami tetap percaya pada diri sendiri."