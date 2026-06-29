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viktor-gyokeres(C)Getty Images
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Viktor Gyokeres menegaskan sikapnya terkait bursa transfer musim panas, sementara Arsenal dilaporkan sedang membidik Julian Alvarez dari Atlético Madrid

V. Gyoekeres
Arsenal
J. Alvarez
Atletico Madrid
Premier League
LaLiga
Sweden
World Cup

Penyerang Arsenal, Viktor Gyokeres, akhirnya angkat bicara mengenai masa depannya di klub tersebut menyusul laporan bahwa klub mungkin akan menggunakannya sebagai bagian dari kesepakatan tukar-menukar untuk mendatangkan bintang Atlético Madrid, Julian Alvarez. Pemain timnas Swedia ini menikmati musim debutnya yang diwarnai gelar juara di London Utara, namun kini posisinya menjadi sorotan seiring upaya Mikel Arteta untuk mengembangkan opsi serangannya.

  • Gyokeres menanggapi spekulasi tentang kepergiannya

    Gyokeres mengakui bahwa ia menyadari spekulasi seputar masa depannya di Emirates Stadium. Meskipun datang dari Sporting CP dengan reputasi yang sangat baik, pemain asal Swedia ini menghabiskan sebagian musim saat Arsenal meraih gelar juara dengan berada di urutan kedua di bawah Kai Havertz dalam hierarki tim, sehingga memunculkan spekulasi bahwa ia mungkin akan dilepas pada musim panas ini.

    Berbicara menjelang laga babak gugur Piala Dunia Swedia melawan Prancis, sang penyerang menegaskan bahwa ia tetap bahagia di bawah asuhan Arteta. “Tentu saja saya merasa tersanjung melihat ada klub-klub yang tertarik, tetapi saya merasa sangat nyaman di Arsenal. Setelah musim yang telah kami lalui, saya hanya memiliki perasaan positif,” kata Gyokeres.



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  • Gyokeres arsenal(C)Getty images

    Rumor mengenai kesepakatan pertukaran Alvarez

    Ketidakpastian seputar Gyokeres semakin meningkat akibat kabar ketertarikan Arsenal terhadap Alvarez. Berbagai laporan menyebutkan bahwa juara Liga Premier tersebut sedang menjajaki kesepakatan yang berpotensi membawa mantan pemain Manchester City itu kembali ke Inggris, dengan kemungkinan Gyokeres pindah ke Metropolitano sebagai bagian dari pertukaran pemain yang menarik perhatian.

    Arteta dikabarkan ingin menambah fleksibilitas di lini depannya saat The Gunners berupaya mempertahankan gelar juara mereka. Meskipun Gyokeres mencetak 21 gol di semua kompetisi musim lalu, ia kesulitan mempertahankan ketajamannya yang ditunjukkan di Portugal dalam lingkungan Premier League yang lebih fisik. Kedatangan Alvarez yang potensial akan menandai pergeseran signifikan dalam pendekatan taktis Arsenal menjelang musim baru.

  • Sorotan Piala Dunia dan Duel Saliba

    Untuk saat ini, Gyokeres tetap memusatkan perhatiannya pada tugas-tugas internasional, saat tim Swedia asuhan Graham Potter bersiap menghadapi laga krusial di babak 32 besar. Tim Swedia lolos setelah menjalani fase grup yang naik-turun, termasuk kemenangan atas Tunisia dan hasil imbang melawan Jepang, sehingga akan menghadapi laga menarik melawan Prancis, salah satu favorit turnamen.

    Pertandingan ini akan mempertemukan Gyokeres dengan rekan setimnya di Arsenal, William Saliba. Menanggapi tantangan menghadapi salah satu bek terbaik dunia, Gyokeres berkata: "Ya, saya menantikan untuk bertemu dengannya dan bermain melawannya, ini akan seru. Kami harus tampil dalam performa terbaik, mengatur pertahanan dengan hampir sempurna, dan tentu saja memanfaatkan peluang-peluang yang akan kami dapatkan dalam pertandingan ini."

  • Viktor Gyokeres Sweden 2026Getty Images

    Swedia bertekad menciptakan kejutan di babak gugur

    Meskipun dicap sebagai tim underdog, Gyokeres yakin Swedia memiliki kualitas untuk menciptakan kejutan. Penyerang ini diperkirakan akan memimpin lini depan dan harus tampil sangat tajam jika pasukan Potter ingin melaju ke perempat final dengan mengalahkan finalis Piala Dunia 2022 tersebut.

    Saat membahas peluang mereka, pemain Arsenal itu menambahkan: "Kami memiliki kepercayaan diri. Saya pikir kami harus percaya pada diri sendiri. Kami telah melihat dalam banyak pertandingan di turnamen ini bahwa Anda bisa memenangkan pertandingan dan tampil baik meskipun melawan tim-tim terbaik. Jadi tentu saja, kami mungkin dianggap sebagai tim yang tidak diunggulkan, tetapi kami tetap percaya pada diri sendiri."