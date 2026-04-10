AFP
Diterjemahkan oleh
Viktor Gyokeres menegaskan bahwa Arsenal mampu mengatasi 'ketegangan' tersebut, sementara para pengkritik berpendapat bahwa mereka berisiko gagal meraih gelar Liga Premier
Menyikapi tekanan menjelang akhir musim
Gyokeres telah memimpin upaya Arsenal dalam mengejar tujuan akhir mereka selama sebagian besar musim ini dan kini mendesak rekan-rekan setimnya untuk tetap fokus dan menikmati perburuan gelar ini, meski beban harapan dan ekspektasi menumpuk di pundak mereka. Dalam wawancara dengan football.london, pemain berusia 27 tahun itu mengatakan bahwa merasakan tekanan adalah bagian alami dari berkompetisi di level tertinggi.
“Saya pikir jika Anda merasa gugup, itu berarti hal ini penting bagi Anda,” kata Gyokeres. “Saya pikir tidak ada salahnya jika Anda menanggapinya dengan cara yang benar dan mengarahkan energi itu ke arah yang tepat. Jadi, merasa gugup bukanlah hal yang buruk. Yang buruk adalah jika Anda mengubahnya menjadi sesuatu yang negatif, dan itu tergantung pada bagaimana Anda mengelola emosi tersebut.”
- Getty Images Sport
Pola pikir yang diperlukan untuk meraih gelar juara
Mantan pemain Sporting CP ini tiba di London Utara dengan rekam jejak gemilang, setelah berhasil meraih gelar juara berturut-turut di Portugal. Ia menegaskan bahwa mempertahankan konsistensi adalah satu-satunya cara untuk melewati bulan-bulan terakhir musim ini. “Kamu harus sangat fokus di setiap pertandingan dan menganggap setiap laga seserius mungkin, tak peduli lawan siapa pun. Semua poin yang kamu raih akan dihitung pada akhirnya,” jelasnya.
“Kamu harus berpikir seperti itu, tapi juga jangan terlalu frustrasi jika hasilnya tidak sesuai harapan karena musim ini masih panjang dan masih banyak yang harus diperjuangkan. Bahkan sekarang, di bulan April, masih banyak pertandingan yang harus dimainkan, kita hanya perlu fokus melakukan tugas kita dan menikmatinya. Jangan terlalu memikirkan apa yang bisa terjadi atau bagaimana hasil akhirnya nanti.”
Pengaruh pengalaman di kalangan elit
Arsenal memperkuat skuadnya dengan beberapa pemain berpengalaman musim panas lalu, termasuk Martin Zubimendi, Eberechi Eze, dan Piero Hincapie, sementara Gabriel Heinze bergabung dengan staf pelatih untuk menambah pengalaman kelas atas. Gyokeres meyakini bahwa keragaman latar belakang ini sangat penting bagi tim. “Setiap pemain memiliki pengalaman yang berbeda sepanjang karier mereka dan perasaan yang berbeda terhadap situasi yang sama,” katanya. “Saya pikir penting untuk sesekali datang dengan pola pikir yang berbeda dan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Namun, dengan niat yang sama seperti semua orang di klub, dan bersama-sama dengan semua orang. Kami memiliki banyak pemain di tim yang telah memenangkan trofi, dan itulah yang ingin kami lakukan lagi musim ini.”
- Getty Images Sport
Nasib bercampur aduk saat Arsenal memburu gelar ganda bersejarah
Musim Arsenal sedang mengalami masa-masa sulit di tahap akhir yang krusial, menyusul kekalahan mengecewakan di final Carabao Cup dari Manchester City dan tersingkirnya mereka secara mengejutkan dari Piala FA di tangan tim Championship, Southampton, pada babak perempat final. Terlepas dari kemunduran ini, The Gunners tetap berada dalam posisi yang kuat untuk mengamankan gelar Liga Premier pertama mereka sejak musim 2003-2004, saat ini unggul sembilan poin dari Manchester City di posisi kedua, yang memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Sementara itu, ambisi Eropa mereka tetap tinggi saat mereka semakin mendekati semifinal Liga Champions setelah mengamankan kemenangan tandang penting 1-0 atas Sporting pada leg pertama perempat final.