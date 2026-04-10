Gyokeres telah memimpin upaya Arsenal dalam mengejar tujuan akhir mereka selama sebagian besar musim ini dan kini mendesak rekan-rekan setimnya untuk tetap fokus dan menikmati perburuan gelar ini, meski beban harapan dan ekspektasi menumpuk di pundak mereka. Dalam wawancara dengan football.london, pemain berusia 27 tahun itu mengatakan bahwa merasakan tekanan adalah bagian alami dari berkompetisi di level tertinggi.

“Saya pikir jika Anda merasa gugup, itu berarti hal ini penting bagi Anda,” kata Gyokeres. “Saya pikir tidak ada salahnya jika Anda menanggapinya dengan cara yang benar dan mengarahkan energi itu ke arah yang tepat. Jadi, merasa gugup bukanlah hal yang buruk. Yang buruk adalah jika Anda mengubahnya menjadi sesuatu yang negatif, dan itu tergantung pada bagaimana Anda mengelola emosi tersebut.”