Viktor Gyokeres mencetak gol perdana Arsenal dalam 11 tahun terakhir, saat striker seharga £55 juta ini mengikuti jejak Thierry Henry dan Alexis Sanchez
Bergabung dengan klub pencetak gol elit
Mantan penyerang Sporting CP ini telah menjalani musim perdananya yang produktif di London Utara, dan prestasi terbarunya telah membawanya masuk ke dalam kelompok yang sangat eksklusif dalam sejarah Arsenal. Dengan mencetak dua gol ke gawang Fulham, Gyokeres menambah jumlah golnya musim ini menjadi 21 gol di semua kompetisi, sebuah pencapaian yang hanya diraih oleh 12 pemain lain pada tahun pertama mereka di klub sejak didirikan 139 tahun lalu.
Performa terbarunya sungguh spektakuler, setelah ia juga mencetak gol ke gawang Atletico Madrid di Liga Champions pada pertengahan pekan. Gol di Spanyol itu menandai gol kelimanya di kompetisi Eropa musim ini, menambah koleksi gol domestiknya yang mencakup 15 gol di Liga Premier dan satu gol krusial di semifinal Piala Carabao melawan Chelsea. Perayaan dengan topeng ikoniknya kini menjadi pemandangan yang tak terpisahkan di Stadion Emirates.
Mengikuti jejak Henry dan Sanchez
Betapa pentingnya musim debut Gyokeres terlihat dari nama-nama yang kini berada di sampingnya. Sebelum kedatangan pemain asal Swedia itu, Alexis Sanchez adalah pemain terakhir yang mencetak 20 gol pada musim pertamanya, dengan mengoleksi 25 gol pada musim 2014-15. Sebelum pemain asal Chili itu, Thierry Henry yang legendaris berhasil mencetak 26 gol pada musim pertamanya pada tahun 1999-00. Gyokeres kini telah mencetak 15 gol di Liga Premier, hanya tertinggal dua gol dari Henry (17) dan satu gol dari Sanchez (16) untuk rekor gol terbanyak di musim debut bersama Arsenal.
Dengan tiga pertandingan tersisa di kalender domestik, pemain bernomor punggung 14 ini memiliki peluang nyata untuk melampaui kedua ikon era modern tersebut dan merebut rekor itu untuk dirinya sendiri. Ketajamannya terlihat jelas di semua kompetisi, setelah juga mencetak lima gol di Liga Champions dan satu gol di semifinal Carabao Cup melawan Chelsea.
Arteta memuji penampilan gemilang tersebut
Mikel Arteta tidak menyembunyikan kekagumannya atas seberapa cepat pemain bernomor punggung 14 barunya itu beradaptasi dengan kerasnya kompetisi sepak bola Inggris. Usai kemenangan 3-0 atas Fulham, sang manajer menyoroti pengaruh sang striker terhadap momentum tim. “Dia tampil luar biasa,” kata Arteta. “Menurut saya, di Madrid, terutama di babak pertama, dia bermain sangat bagus, dan hari ini, di setiap menit yang dia mainkan, kontribusinya melalui gol-golnya, jelas dia terlibat dalam setiap aksi, setiap serangan, dia terlibat, mencetak dua gol hebat, baik dari segi posisi maupun timing, hal yang telah kami latih, dan ya, ini akan memberinya dorongan energi yang besar dan juga kepercayaan diri bagi tim.”
Momentum semakin menguat menjelang perebutan gelar
Kemenangan Arsenal atas Fulham bukan sekadar soal rekor individu; hal itu memberikan dorongan penting menjelang laga besar di ajang Eropa. Arteta menyoroti ikatan antara para pemainnya dan para suporter, dengan menyatakan bahwa atmosfer di Emirates kini menjadi senjata bagi timnya. Penampilan Bukayo Saka dan kemunculan Myles Lewis-Skelly di lini tengah semakin melengkapi sore yang sempurna bagi The Gunners saat mereka berupaya mempertahankan keunggulan atas Manchester City.
Arteta yakin sang striker sedang dalam performa terbaiknya pada waktu yang tepat saat tekanan dalam perebutan gelar semakin meningkat. "Ya, itulah yang kami inginkan sekarang, memanfaatkan momentum, energi, dan keyakinan itu menuju hari Selasa. Kami pasti akan membutuhkannya, jadi ya, ketika saya melihat suasana di ruang ganti, saya pikir dia sedang menuju ke arah yang benar," tambah pelatih asal Spanyol itu.