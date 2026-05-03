Viktor Gyokeres mencetak gol perdana Arsenal dalam 11 tahun terakhir, saat striker seharga £55 juta ini mengikuti jejak Thierry Henry dan Alexis Sanchez

Mantan penyerang Sporting CP ini telah menjalani musim perdananya yang produktif di London Utara, dan prestasi terbarunya telah membawanya masuk ke dalam kelompok yang sangat eksklusif dalam sejarah Arsenal. Dengan mencetak dua gol ke gawang Fulham, Gyokeres menambah jumlah golnya musim ini menjadi 21 gol di semua kompetisi, sebuah pencapaian yang hanya diraih oleh 12 pemain lain pada tahun pertama mereka di klub sejak didirikan 139 tahun lalu.

Performa terbarunya sungguh spektakuler, setelah ia juga mencetak gol ke gawang Atletico Madrid di Liga Champions pada pertengahan pekan. Gol di Spanyol itu menandai gol kelimanya di kompetisi Eropa musim ini, menambah koleksi gol domestiknya yang mencakup 15 gol di Liga Premier dan satu gol krusial di semifinal Piala Carabao melawan Chelsea. Perayaan dengan topeng ikoniknya kini menjadi pemandangan yang tak terpisahkan di Stadion Emirates.