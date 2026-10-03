Viktor Gyokeres kirim pesan tegas kepada Mikel Arteta saat bintang Arsenal pecahkan rekor bersejarah UEFA Nations League selama jeda internasional

Pada Jumat malam, pemain berusia 28 tahun itu mencetak sejarah dalam hasil imbang 1-1 di Nations League melawan Bosnia & Herzegovina. Bermain di Stadion Bilino Polje, Gyokeres memecah kebuntuan tepat pada menit ke-60 sebelum bintang muda Juventus Kerim Alajbegovic menyamakan kedudukan untuk tuan rumah.

Gol tersebut memastikan tonggak bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi penyerang Arsenal itu. Kini, ia menjadi pemain pertama yang pernah mencetak gol dalam enam penampilan Nations League secara beruntun.

Rentetan impresifnya itu bermula dari torehan empat gol saat menghadapi Azerbaijan pada November 2024. Sejak saat itu, ia terus tampil konsisten di level internasional, dengan menambah gol saat menghadapi Estonia, Slovakia, dan yang terbaru dalam kemenangan atas Rumania serta Polandia.



