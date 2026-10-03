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Viktor Gyokeres kirim pesan tegas kepada Mikel Arteta saat bintang Arsenal pecahkan rekor bersejarah UEFA Nations League selama jeda internasional
Malam pemecah rekor di Zenica
Pada Jumat malam, pemain berusia 28 tahun itu mencetak sejarah dalam hasil imbang 1-1 di Nations League melawan Bosnia & Herzegovina. Bermain di Stadion Bilino Polje, Gyokeres memecah kebuntuan tepat pada menit ke-60 sebelum bintang muda Juventus Kerim Alajbegovic menyamakan kedudukan untuk tuan rumah.
Gol tersebut memastikan tonggak bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi penyerang Arsenal itu. Kini, ia menjadi pemain pertama yang pernah mencetak gol dalam enam penampilan Nations League secara beruntun.
Rentetan impresifnya itu bermula dari torehan empat gol saat menghadapi Azerbaijan pada November 2024. Sejak saat itu, ia terus tampil konsisten di level internasional, dengan menambah gol saat menghadapi Estonia, Slovakia, dan yang terbaru dalam kemenangan atas Rumania serta Polandia.
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Kesabaran dibutuhkan di London utara
Saat gol-gol di level internasional terus mengalir, menit bermain di kompetisi domestik justru sulit didapat. Spekulasi pada musim panas menyebut Arsenal sedang mencari titik fokus baru di lini serang, dengan Julian Alvarez dari Atletico Madrid sangat santer dikaitkan dengan kepindahan ke Emirates Stadium.
Terlepas dari rumor tersebut dan minimnya waktu bermain reguler di bawah Arteta musim ini, Gyokeres tetap bertahan di Arsenal. Kini ia menghadapi persaingan untuk menggusur Kai Havertz dari susunan pemain inti, tetapi ketajamannya yang terus terjaga bersama tim nasional menjadi bukti kuat bahwa ia tetap berada dalam kondisi terbaik.
Gyokeres menegaskan kembali komitmennya kepada Arsenal
Menanggapi situasinya menjelang pertandingan, pemain internasional Swedia itu menegaskan ia tidak pernah mempertimbangkan untuk meninggalkan klub. "Tentu saja, ada banyak spekulasi," jelasnya. "Tetapi saya menjalani pramusim penuh, dan rasanya bagus. Saya sepenuhnya fokus pada Arsenal. Bagi saya, bertahan adalah sesuatu yang sudah pasti. Saya sangat bahagia di klub ini."
Mengakui keinginannya untuk lebih banyak terlibat, ia menambahkan: "Jelas bahwa saya ingin bermain sepakbola dan sesering mungkin. Semoga itu juga akan datang.
"Sebagai pesepakbola, Anda selalu ingin berada di lapangan. Tentu saja Anda mengharapkan lebih banyak waktu bermain, tetapi kami memiliki skuad yang sangat bagus dengan banyak pemain bagus dan telah memulai dengan baik di sini."
- Every Second Media
Kepulangan ke kompetisi domestik menawarkan peluang potensial
Gyokeres punya peluang memperpanjang rangkaian golnya di level internasional ketika Swedia bertandang ke Bucharest untuk menghadapi Rumania pada Senin malam. Setelah itu, fokusnya kembali beralih ke tugas di klub dan potensi terbukanya tempat di starting XI Arteta.
Striker pilihan utama Havertz saat ini sedang memulihkan cedera otot yang dialami saat bersama Jerman. Dengan Arsenal dijadwalkan menghadapi Leeds pada 10 Oktober, Arteta mungkin enggan mengambil risiko memainkan Havertz selama 90 menit penuh. Itu membuka peluang bagi Gyokeres yang sedang on fire untuk tampil dan menerjemahkan performa internasionalnya yang memecahkan rekor ke Premier League.
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