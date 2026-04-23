Getty
Diterjemahkan oleh
Viktor Gyokeres bukanlah jawabannya! Arsenal disadarkan bahwa mereka masih membutuhkan penyerang tengah sekelas Erling Haaland sebagai potongan terakhir dalam teka-teki perburuan gelar juara Liga Premier
Penyerang Arsenal yang gagal membawa gelar juara
Pemain seperti Olivier Giroud, Alexandre Lacazette, dan Pierre-Emerick Aubameyang belum mampu mengembalikan gelar juara Liga Premier ke London Utara, sementara Gabriel Jesus belum mampu mengulangi kesuksesan yang pernah ia raih bersama Manchester City saat membela Arsenal.
Penyerang asal Swedia, Gyokeres, didatangkan dengan biaya £55 juta ($74 juta) pada 2025 setelah Mikel Arteta berhasil memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya yang sangat diincar. Mantan penyerang Coventry ini telah mencetak 97 gol dalam 102 penampilan bersama raksasa Portugal, Sporting.
- Getty
Berapa banyak gol yang telah dicetak Gyokeres untuk Arsenal?
Pemain berusia 27 tahun itu mencetak dua gol dalam debut kandangnya di Liga Premier melawan Leeds, namun hanya mampu menambah satu gol lagi di kasta tertinggi sepak bola Inggris sebelum bulan November tiba.
Gyokeres telah mencetak 18 gol di semua kompetisi, termasuk 12 di liga, namun posisinya sebagai starter belum terjamin - karena Kai Havertz kadang-kadang ditempatkan sebagai false nine - dan ia kesulitan meyakinkan bahwa ia bisa menjadi penyerang andalan yang sangat dibutuhkan Arsenal.
Apakah Arsenal perlu mencari penyerang tengah baru?
Setelah tim asuhan Arteta menyia-nyiakan keunggulan sembilan poin di puncak klasemen, mantan striker The Gunners, Dickov—dalam wawancara eksklusif bersama MrQ—menjawab pertanyaan GOAL mengenai apakah Arsenal masih kekurangan striker nomor 9 yang mampu membawa gelar juara: “Saya benar-benar yakin itu benar.
“Jika Anda melihat beberapa pekan terakhir, dan memang sulit membandingkan Erling Haaland dengan pemain lain di dunia sepak bola, tetapi orang-orang mengatakan dia belum mencapai musim terbaiknya. Dia sudah mencetak 35 gol! Namun, dalam beberapa pekan terakhir, saat situasi semakin ketat dan tekanan meningkat, dia masuk dan mencetak hat-trick. Melawan Burnley, itu adalah pertandingan yang seharusnya dimenangkan Man City, tapi ternyata sulit. Satu peluang, satu gol.
“Lalu lihat Havertz, yang menurut saya pemain fantastis, dan lihat juga Gyokeres, fantastis. Tapi mereka tidak punya ketajaman yang diberikan Erling Haaland. Dan itu menumbuhkan kepercayaan diri di seluruh tim. City bisa bermain buruk selama 90 menit, tapi Erling bisa mendapat peluang di menit ke-91 dan mereka akan mencetak gol. Itu memberi kepercayaan diri di seluruh tim.
“Saya tidak mengatakan bahwa Arsenal harus pergi dan membeli Erling Haaland, karena tidak ada yang seperti itu di luar sana. Tapi lihatlah Erling, dan catatan golnya, lalu lihatlah [Antoine] Semenyo, lihatlah Rayan Cherki baru-baru ini, kontribusi gol yang mereka berikan, yang tidak dilakukan oleh pemain-pemain berbakat di Arsenal baru-baru ini. Anda membutuhkan pemain-pemain besar dan kreatif ini untuk tampil saat pertandingan berlangsung ketat dan tekanan sedang tinggi.”
- Getty
Bisakah Gyokeres membawa Arsenal meraih gelar juara Liga Premier?
Gyokeres adalah satu-satunya pemain Arsenal yang berhasil mencetak dua digit gol di Liga Premier musim ini, sementara Saka dan Eberechi Eze berbagi posisi kedua dalam daftar tersebut dengan masing-masing enam gol.
Pemain bernomor punggung 14 terbaru The Gunners mungkin saja mengikuti jejak pendahulunya yang ikonik yang pernah mengenakan jersey tersebut - pemenang Piala Dunia asal Prancis, Thierry Henry - dengan membawa gelar juara bagi tim merah di London Utara, sekaligus membungkam para skeptis, namun pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit akan muncul jika ia gagal memenuhi ekspektasi tersebut.