Viktor Gyokeres bukanlah jawabannya! Arsenal disadarkan bahwa mereka masih membutuhkan penyerang tengah sekelas Erling Haaland sebagai potongan terakhir dalam teka-teki perburuan gelar juara Liga Premier

Setelah tim asuhan Arteta menyia-nyiakan keunggulan sembilan poin di puncak klasemen, mantan striker The Gunners, Dickov—dalam wawancara eksklusif bersama MrQ—menjawab pertanyaan GOAL mengenai apakah Arsenal masih kekurangan striker nomor 9 yang mampu membawa gelar juara: “Saya benar-benar yakin itu benar.

“Jika Anda melihat beberapa pekan terakhir, dan memang sulit membandingkan Erling Haaland dengan pemain lain di dunia sepak bola, tetapi orang-orang mengatakan dia belum mencapai musim terbaiknya. Dia sudah mencetak 35 gol! Namun, dalam beberapa pekan terakhir, saat situasi semakin ketat dan tekanan meningkat, dia masuk dan mencetak hat-trick. Melawan Burnley, itu adalah pertandingan yang seharusnya dimenangkan Man City, tapi ternyata sulit. Satu peluang, satu gol.

“Lalu lihat Havertz, yang menurut saya pemain fantastis, dan lihat juga Gyokeres, fantastis. Tapi mereka tidak punya ketajaman yang diberikan Erling Haaland. Dan itu menumbuhkan kepercayaan diri di seluruh tim. City bisa bermain buruk selama 90 menit, tapi Erling bisa mendapat peluang di menit ke-91 dan mereka akan mencetak gol. Itu memberi kepercayaan diri di seluruh tim.

“Saya tidak mengatakan bahwa Arsenal harus pergi dan membeli Erling Haaland, karena tidak ada yang seperti itu di luar sana. Tapi lihatlah Erling, dan catatan golnya, lalu lihatlah [Antoine] Semenyo, lihatlah Rayan Cherki baru-baru ini, kontribusi gol yang mereka berikan, yang tidak dilakukan oleh pemain-pemain berbakat di Arsenal baru-baru ini. Anda membutuhkan pemain-pemain besar dan kreatif ini untuk tampil saat pertandingan berlangsung ketat dan tekanan sedang tinggi.”