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VIDEO: Zlatan Ibrahimovic menahan air mata setelah menyaksikan Bosnia dan Herzegovina memastikan lolos ke babak gugur Piala Dunia
Pundit tak kuasa menahan haru
Mantan penyerang Manchester United dan Barcelona itu benar-benar melepaskan citra dirinya yang berani dan blak-blakan saat bertugas sebagai analis televisi di studio FOX Sports. Ibrahimovic tampak terharu dan berusaha menahan air mata segera setelah menyaksikan negara Balkan tersebut memastikan lolos ke babak selanjutnya secara bersejarah. Momen emosional itu terjadi tepat setelah tim asuhan Sergej Barbarez, yang dikenal gigih, membalikkan prediksi sebagai tim underdog di turnamen tersebut dengan meraih kemenangan dramatis 3-1 atas Qatar di Seattle, sehingga berhasil lolos dari Grup B.
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Akar pribadi membangkitkan emosi
Prestasi bersejarah ini sangat menyentuh hati Ibrahimovic saat ia melakukan analisis pasca-pertandingan bersama sesama pakar sepak bola, Thierry Henry. Sambil merenungkan warisan keluarganya dan dampak sosial yang mendalam dari kesuksesan tim di turnamen ini, striker ikonik tersebut menyampaikan penghormatan yang sangat menyentuh kepada skuad pemenang dan basis penggemar global mereka yang penuh semangat.
Ibrahimovic menjelaskan: "Itulah inti dari sepak bola, yaitu menyatukan orang-orang. Terutama bagi Bosnia, mengingat betapa banyak penderitaan yang telah dialami negara ini, melihat kebahagiaan ini membuat saya sangat terharu. Saya merinding karena itulah akar asal ayah saya, dan hanya dengan melihat 70.000 orang bernyanyi... para penggemar Bosnia mungkin sudah memenangkan Piala Dunia di hati mereka. Hal itu membuat saya bahagia dan sangat bangga pada mereka.
"Melihat mereka juga lolos dari babak penyisihan grup memang istimewa, tapi momen paling istimewa adalah saat para pendukung bernyanyi. Itu membuat saya terharu. Saya bahkan tidak bisa mengungkapkannya dengan baik saat ini, tapi ini momen yang sangat mengharukan, dan saya hanya merasa bahagia. Saya hanya merasa bahagia."
Manajer Barbarez sebelumnya telah mengungkapkan perasaan serupa mengenai perjalanan dongeng mereka, sambil menambahkan: “Kami datang ke sini sebagai tim yang sama sekali tidak diunggulkan. Kami berusaha melakukan sesuatu yang besar dan penting, dan kini hal itu telah menjadi kenyataan.”
- Getty Images Sport
Pertandingan sengit antara tuan rumah dan tim tamu akan digelar
Setelah berhasil melewati babak penyisihan grup untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka,Bosnia-Herzegovina kini melangkah ke babak turnamen yang belum pernah mereka jalani sebelumnya. Tim asuhan Barbarez yang kompak ini harus segera memfokuskan kembali diri menjelang pertandingan babak 32 besar yang menantang melawan tuan rumah AS pekan depan.