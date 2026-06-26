VIDEO: Zlatan Ibrahimovic menahan air mata setelah menyaksikan Bosnia dan Herzegovina memastikan lolos ke babak gugur Piala Dunia

Prestasi bersejarah ini sangat menyentuh hati Ibrahimovic saat ia melakukan analisis pasca-pertandingan bersama sesama pakar sepak bola, Thierry Henry. Sambil merenungkan warisan keluarganya dan dampak sosial yang mendalam dari kesuksesan tim di turnamen ini, striker ikonik tersebut menyampaikan penghormatan yang sangat menyentuh kepada skuad pemenang dan basis penggemar global mereka yang penuh semangat.

Ibrahimovic menjelaskan: "Itulah inti dari sepak bola, yaitu menyatukan orang-orang. Terutama bagi Bosnia, mengingat betapa banyak penderitaan yang telah dialami negara ini, melihat kebahagiaan ini membuat saya sangat terharu. Saya merinding karena itulah akar asal ayah saya, dan hanya dengan melihat 70.000 orang bernyanyi... para penggemar Bosnia mungkin sudah memenangkan Piala Dunia di hati mereka. Hal itu membuat saya bahagia dan sangat bangga pada mereka.

"Melihat mereka juga lolos dari babak penyisihan grup memang istimewa, tapi momen paling istimewa adalah saat para pendukung bernyanyi. Itu membuat saya terharu. Saya bahkan tidak bisa mengungkapkannya dengan baik saat ini, tapi ini momen yang sangat mengharukan, dan saya hanya merasa bahagia. Saya hanya merasa bahagia."

Manajer Barbarez sebelumnya telah mengungkapkan perasaan serupa mengenai perjalanan dongeng mereka, sambil menambahkan: “Kami datang ke sini sebagai tim yang sama sekali tidak diunggulkan. Kami berusaha melakukan sesuatu yang besar dan penting, dan kini hal itu telah menjadi kenyataan.”