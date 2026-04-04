Pelatih Al-Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, terpaksa memasukkan sejumlah pemain cadangan ke dalam susunan pemain inti untuk menutupi absennya beberapa pemain kunci saat "Al-Hilal" menghadapi Al-Taawoun.

Gelandang Serbia Sergej Milinković-Savić absen karena akumulasi kartu, sementara dua pemain Prancis, Simon Bouabri dan Karim Benzema, absen karena cedera, begitu pula dengan bek Turki Yusuf Akçıkçık.

Selain itu, sejumlah pemain lokal penting juga absen karena cedera, seperti sayap Salem Al-Dossari dan Sultan Mandash, gelandang Nasser Al-Dossari, serta bek kanan Hamad Al-Yami.

Pelatih asal Italia itu mengandalkan pemain Brasil Marcos Leonardo dan pemain Pantai Gading Mohamed Kader Miti di lini serang, yang dibantu oleh sayap Brasil Malcom, untuk menggantikan absennya Benzema dan Salem Al-Dossari.

Baca juga.. Mantan Presiden Al-Hilal membebaskan Salem Al-Dossari dari tuduhan melarikan diri

Selain itu, Inzaghi menurunkan pemainnya, Murad Hawsawi, di lini tengah, bersama Mohamed Kano dan pemain Portugal Ruben Neves, untuk menggantikan absennya Safetch dan Nasser Al-Dossari.

Di sisi lain, Inzaghi terpaksa mengandalkan banyak pemain tim Al-Hilal U-21 dalam daftar cadangan, seperti Abdulaziz Al-Jarmoush, Mishaal Al-Dawood, Abdullah Al-Zaid, Mohammed Al-Zaid, Suhaib Al-Zaid, dan Saad Al-Mutairi.

Susunan pemain Al-Hilal adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Yassin Bono

Barisan pertahanan: Muteb Al-Harbi - Hassan Tambakti - Kalidou Koulibaly - Theo Hernandez

Gelandang: Murad Hawsawi - Ruben Neves - Muhammad Kano

Lini serang: Malcom - Marcos Leonardo - Muhammad Qadir Miti