Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro League

Video: Yang kedua dalam 40 hari... Al-Taawoun mengalahkan Al-Nassr dan menahan imbang Al-Hilal

Al Hilal vs Al-Taawoun
Al Hilal
Al-Taawoun
Saudi Pro League
Arab Saudi

"Al-Zaeem" Terus Terpuruk di Liga Roshen

Tim Al-Taawoun terus mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka atas Al-Hilal di Liga Roshen Saudi, setelah memaksa lawan mereka bermain imbang untuk kedua kalinya dalam 40 hari.

Al-Hilal bermain imbang 2-2 dengan Al-Taawoun dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Sabtu ini, di Stadion Kingdom Arena, pada putaran ke-27 Liga Roshen.

Al-Hilal membuka skor melalui Mohamed Kader Miti pada menit ke-44, namun bek Brasil Andre Gerotto membalikkan keadaan dengan mencetak dua gol untuk Al-Taawoun pada menit ke-55 dan ke-67, sebelum Marcos Leonardo mencetak gol penyeimbang pada menit ke-77.

  • Masalah kerja sama

    Dengan demikian, Al-Taawoun berhasil menahan imbang Al-Hilal baik pada leg pertama maupun leg kedua di musim Liga Roshen saat ini. Hasil imbang pertama terjadi dengan skor 1-1, sekitar 40 hari yang lalu, tepatnya pada 24 Februari lalu, dalam pertandingan tunda dari pekan kesepuluh.

    Dengan demikian, perolehan poin Al-Hilal naik menjadi 65 poin, menempati posisi kedua di klasemen Liga Saudi, dengan selisih 5 poin penuh di belakang Al-Nassr yang memimpin klasemen, dan unggul selisih gol atas Al-Ahli yang menempati posisi ketiga.

    Di sisi lain, Al-Taawoun menambah poinnya menjadi 46, sehingga menempati posisi kelima di klasemen Liga Roshen.

  • Absen massal

    Pelatih Al-Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, terpaksa memasukkan sejumlah pemain cadangan ke dalam susunan pemain inti untuk menutupi absennya beberapa pemain kunci saat "Al-Hilal" menghadapi Al-Taawoun.

    Gelandang Serbia Sergej Milinković-Savić absen karena akumulasi kartu, sementara dua pemain Prancis, Simon Bouabri dan Karim Benzema, absen karena cedera, begitu pula dengan bek Turki Yusuf Akçıkçık.

    Selain itu, sejumlah pemain lokal penting juga absen karena cedera, seperti sayap Salem Al-Dossari dan Sultan Mandash, gelandang Nasser Al-Dossari, serta bek kanan Hamad Al-Yami.

    Pelatih asal Italia itu mengandalkan pemain Brasil Marcos Leonardo dan pemain Pantai Gading Mohamed Kader Miti di lini serang, yang dibantu oleh sayap Brasil Malcom, untuk menggantikan absennya Benzema dan Salem Al-Dossari.

    Selain itu, Inzaghi menurunkan pemainnya, Murad Hawsawi, di lini tengah, bersama Mohamed Kano dan pemain Portugal Ruben Neves, untuk menggantikan absennya Safetch dan Nasser Al-Dossari.

    Di sisi lain, Inzaghi terpaksa mengandalkan banyak pemain tim Al-Hilal U-21 dalam daftar cadangan, seperti Abdulaziz Al-Jarmoush, Mishaal Al-Dawood, Abdullah Al-Zaid, Mohammed Al-Zaid, Suhaib Al-Zaid, dan Saad Al-Mutairi.

    Susunan pemain Al-Hilal adalah sebagai berikut:

    Penjaga gawang: Yassin Bono

    Barisan pertahanan: Muteb Al-Harbi - Hassan Tambakti - Kalidou Koulibaly - Theo Hernandez

    Gelandang: Murad Hawsawi - Ruben Neves - Muhammad Kano

    Lini serang: Malcom - Marcos Leonardo - Muhammad Qadir Miti

  • Tendangan Neves

    Ancaman Al-Hilal mulai terasa pada menit kelima, ketika Ruben Neves melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, namun bola meleset tipis di sebelah tiang kiri gawang Al-Taawoun.

    Nevez mencoba mengulanginya pada menit ke-14, setelah kembali melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, namun tendangannya meleset jauh dari gawang Al-Taawoun.

    Namun, respons dari Al-Taawoun datang dengan cepat, di mana Mohammed Al-Kwikbi membuang peluang untuk membawa timnya unggul pada menit yang sama, ketika bola sampai tepat di depannya di depan gawang Al-Hilal, namun ia melepaskan tembakan yang melebar.

    Al-Hilal kembali melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, namun kali ini melalui Malcom, yang melepaskan tendangan datar keras pada menit ke-17, namun kiper Mailsun berhasil menahannya.

    Pada menit ke-21, Theo Hernandez juga mencoba menendang dari luar kotak penalti, namun tendangannya melebar jauh dari gawang Al-Taawoun.

    Neves mencoba mengejutkan Al-Taawoun pada menit ke-30, ketika ia merebut bola di tepi kotak penalti, dan masuk ke area tersebut, sebelum tendangannya yang lemah melintas di samping tiang kanan gawang Al-Taawoun.

    Pada menit ke-33, gelandang Portugal itu melepaskan tendangan baru ke gawang Al-Taawoun, namun kali ini dari tendangan bebas, namun bola melambung di atas mistar gawang kiper Mailsom.

  • Tujuan Miti

    Gol pertama Al-Hilal tercipta pada menit ke-43, melalui penyerang asal Pantai Gading, Mohamed Kader Miti, yang menerima umpan dari Mohamed Mahzari di sayap kiri, sebelum melepaskan tendangan keras ke gawang Al-Taawoun yang gagal dihentikan oleh kiper Mailsun.

    Markus Leonardo membuang peluang untuk menambah gol kedua pada menit kedua tambahan waktu, setelah berhadapan satu lawan satu dengan gawang berkat umpan apik dari Mohamed Kader Miti, namun Mailsun berhasil menahannya.

    Bola kemudian memantul ke arah Al-Hilal, di mana bola sampai ke Mohamed Kano di tepi kotak penalti, yang melepaskan tendangan keras, namun bola berakhir di pelukan kiper Mailsun.

  • Awal yang menjanjikan, tapi!

    Malcolm memimpin serangan Al-Hilal di babak kedua, ketika bola sampai kepadanya di tepi kotak penalti pada menit ke-49, dan ia mencoba melepaskan tendangan keras, namun bola meleset tipis di samping tiang gawang.

    Marcus Leonardo terus membuang peluang pada menit ke-51, ketika bola sampai kepadanya di sisi gawang Al-Taawoun, dan ia melepaskan tendangan keras, namun kiper Mailsun berhasil menahannya.

  • Kebangkitan Al-Taawoun

    Pada menit ke-55, bek asal Brasil André Gerotto mencetak gol penyama kedudukan untuk Al-Taawoun, setelah menyundul umpan silang dari tendangan sudut ke gawang Yassine Bounou.

    Hassan Tambakti kembali membuang peluang untuk unggul pada menit ke-58, ketika ia menerima umpan silang di depan gawang kosong Al-Taawoun, setelah kiper Mailsun keluar dari garis gawang, namun ia gagal mengarahkan bola ke gawang.

    Miti nyaris mencetak gol keduanya untuk Al-Hilal pada menit ke-63, saat ia menerobos dengan kekuatan fisiknya dari tepi kotak penalti, lalu melepaskan tendangan datar yang melintas di samping tiang kanan gawang Al-Taawoun.

    Gerotto terus menunjukkan penampilan gemilangnya, setelah mencetak gol kedua bagi dirinya dan timnya pada menit ke-67, di mana ia menyundul umpan silang lain ke dalam gawang Al-Hilal, yang gagal dihalau oleh kiper asal Maroko, Yassine Bounou.

  • Kembalinya Bulan Sabit

    Markus Leonardo menebus peluang-peluang yang terbuang, dengan mencetak gol penyama kedudukan untuk Al-Hilal pada menit ke-77, setelah tendangan keras Malcom membentur pemain lawan dan jatuh tepat di depannya di depan gawang, yang kemudian ia sundul masuk ke gawang.

    Malcom nyaris mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-89, ketika ia menerima umpan silang dari Ruben Neves, yang ia sundul ke arah gawang, namun bola melebar tipis di samping tiang gawang.

