Berbicara setelah pencapaian pemecah rekor itu, penyerang muda tersebut mengungkapkan kegembiraannya. "Sejujurnya, ini adalah malam yang spesial," kata Espi kepada situs resmi Federasi Sepak Bola Spanyol. "Saya benar-benar ingin berada di sini, membantu tim, dan saya sangat senang."

Talenta Real Madrid itu juga menjelaskan pendekatan taktisnya saat menghadapi pertahanan San Marino yang bermain sangat dalam. "Kami datang ke sini dengan motivasi untuk menang dan kami berjuang sampai akhir," tambahnya. "Kami tahu kami akan berada di kotak penalti, saya siap untuk setiap bola muntah, setiap momen, dan saya ada di sana."

Sang striker menggambarkan reaksi rekan-rekan setimnya sebagai sumber "kebanggaan" dan membagi kredit dengan mereka, sebelum mendedikasikan pencapaian tersebut kepada keluarga dan teman-temannya. Pelatih Spanyol U-21 David Gordo juga sama senangnya dengan dampak menyeluruh dari sang penyerang, dengan mencatat bahwa Espi tampil baik dengan "mencetak gol dan membantu rekan-rekan setimnya mencetak gol juga."

Penampilan internasional bersejarah ini melanjutkan rangkaian performa impresif sang pemain muda. Meski hanya mencatatkan 26 menit bermain dalam delapan pertandingan pembuka Real Madrid musim ini, ia sudah membuktikan diri menjadi penentu di level klub.

Intervensi telatnya melawan Espanyol dan Elche secara langsung mengamankan empat poin untuk Real Madrid. Meski ia mengandalkan kecerdasan posisi alih-alih teknik yang sempurna, kemampuannya menyibukkan para bek dan tanpa ampun memanfaatkan bola-bola liar membuatnya menjadi aset unik bagi pelatihnya.

Tidak ada yang berharap pemain berusia 21 tahun itu akan menggeser Kylian Mbappe dari susunan pemain inti dalam waktu dekat. Namun, efisiensinya yang tanpa henti memberi Jose Mourinho alternatif yang mematikan saat mencari gol-gol penting di akhir pertandingan.