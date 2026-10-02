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FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

VIDEO: Wonderkid Real Madrid Carlos Espi ukir sejarah untuk Spanyol dengan penampilan luar biasa lima gol dalam kemenangan telak 13-0

C. Espi
Real Madrid
Spain U21
San Marino U21
San Marino U21 vs Spain U21
EURO U21 Qualification
Spain
LaLiga

Pemain muda Real Madrid, Carlos Espi, mengumumkan kehadirannya di panggung internasional dengan penampilan yang benar-benar bersejarah untuk Spanyol U-21. Penyerang tajam itu memecahkan rekor nasional saat menghancurkan San Marino 13-0 tanpa ampun, membuktikan dengan tepat mengapa ia dianggap sebagai salah satu talenta paling cemerlang di ibu kota Spanyol.

  • Malam pemecah rekor bagi Spanyol

    Baru menjalani penampilan keduanya dan starter pertamanya di level ini, pemain berusia 21 tahun itu menampilkan performa menyerang yang menghancurkan dalam laga kualifikasi Kejuaraan Eropa U-21 2027 kedua terakhir Spanyol. Ia menjadi pemain pertama yang pernah mencetak lima gol dalam satu pertandingan untuk Spanyol U-21, sekaligus langsung mengukir namanya dalam buku rekor tim nasional.

    Selain torehan gol bersejarah tersebut, sang penyerang juga mencatatkan dua assist untuk membantu mengorkestrasi pembantaian telak itu. Meski kesulitan lawan tetap harus diperhitungkan, efisiensi luar biasa dari penampilan Espi menyoroti instingnya yang istimewa di kotak penalti serta antisipasi alaminya.


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  • Espi menikmati tonggak spesial

    Berbicara setelah pencapaian pemecah rekor itu, penyerang muda tersebut mengungkapkan kegembiraannya. "Sejujurnya, ini adalah malam yang spesial," kata Espi kepada situs resmi Federasi Sepak Bola Spanyol. "Saya benar-benar ingin berada di sini, membantu tim, dan saya sangat senang."

    Talenta Real Madrid itu juga menjelaskan pendekatan taktisnya saat menghadapi pertahanan San Marino yang bermain sangat dalam. "Kami datang ke sini dengan motivasi untuk menang dan kami berjuang sampai akhir," tambahnya. "Kami tahu kami akan berada di kotak penalti, saya siap untuk setiap bola muntah, setiap momen, dan saya ada di sana."

    Sang striker menggambarkan reaksi rekan-rekan setimnya sebagai sumber "kebanggaan" dan membagi kredit dengan mereka, sebelum mendedikasikan pencapaian tersebut kepada keluarga dan teman-temannya. Pelatih Spanyol U-21 David Gordo juga sama senangnya dengan dampak menyeluruh dari sang penyerang, dengan mencatat bahwa Espi tampil baik dengan "mencetak gol dan membantu rekan-rekan setimnya mencetak gol juga."

    Penampilan internasional bersejarah ini melanjutkan rangkaian performa impresif sang pemain muda. Meski hanya mencatatkan 26 menit bermain dalam delapan pertandingan pembuka Real Madrid musim ini, ia sudah membuktikan diri menjadi penentu di level klub.

    Intervensi telatnya melawan Espanyol dan Elche secara langsung mengamankan empat poin untuk Real Madrid. Meski ia mengandalkan kecerdasan posisi alih-alih teknik yang sempurna, kemampuannya menyibukkan para bek dan tanpa ampun memanfaatkan bola-bola liar membuatnya menjadi aset unik bagi pelatihnya.

    Tidak ada yang berharap pemain berusia 21 tahun itu akan menggeser Kylian Mbappe dari susunan pemain inti dalam waktu dekat. Namun, efisiensinya yang tanpa henti memberi Jose Mourinho alternatif yang mematikan saat mencari gol-gol penting di akhir pertandingan.

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    Mengamankan tiket ke kompetisi Eropa

    Sebelum kembali ke ibu kota Spanyol, Espi dan rekan-rekannya di tim Spanyol U-21 akan menghadapi Rumania untuk menutup jeda internasional mereka. Skuad itu akan berupaya memastikan kelolosan mereka secara resmi ke turnamen tahun depan, yang dijadwalkan digelar bersama oleh Albania dan Serbia.

    Setelah tugas internasional, tantangan bagi pemain muda Spanyol itu adalah memaksimalkan peluangnya yang terbatas di klub. Seiring musim berjalan dan padatnya jadwal kian meningkat, Real Madrid kemungkinan akan perlu memanggil predator kotak penalti mereka untuk membongkar pertahanan yang sulit ditembus.