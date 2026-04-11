VIDEO: Wajah Kylian Mbappe berlumuran darah setelah bintang Real Madrid itu dijatuhkan oleh pemain pinjaman Man City, namun TIDAK ada penalti yang diberikan

Pelatih Madrid, Alvaro Arbeloa, secara terbuka mengkritik wasit setelah pertandingan, dengan menegaskan bahwa tekel terhadap Mbappe jelas merupakan pelanggaran yang layak mendapat penalti.

“Ini penalti di sini dan di bulan,” kata Arbeloa kepada wartawan. “Dan ini hanya satu lagi. Lagi. Inilah yang kita hadapi, begitulah adanya. Baik saya maupun orang lain tidak memahaminya. VAR campur tangan saat menguntungkan, dan saat tidak, mereka tidak melakukannya.”

“Saya sudah mengatakannya kemarin, dan Anda tahu pendapat saya. Kejadian-kejadian ini mengonfirmasinya. Itu jelas pelanggaran. Kylian bahkan dijatuhi pelanggaran di babak pertama yang lebih ringan. Kami telah mengalami banyak masalah dengan wasit. Dengan yang ini, di Mallorca... Ini cerita lama yang sama.”