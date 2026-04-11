Real Madrid merasa sangat kesal setelah insiden dramatis di menit-menit akhir yang melibatkan Mbappe dalam laga La Liga melawan Girona. Pada menit ke-88, penyerang asal Prancis itu menerobos ke dalam kotak penalti sebelum bertabrakan dengan Reis, pemain pinjaman dari Manchester City. Mbappe tampak tersenggol oleh lengan dan siku bek tersebut yang terulur, hingga ia terjatuh ke tanah. Dampak benturan tersebut membuat sang striker mengalami luka robek yang terlihat di atas mata kanannya dan membutuhkan perawatan medis. Meskipun ada protes keras dari para pemain dan suporter Madrid, wasit Javier Alberola tetap membiarkan permainan berlanjut. VAR meninjau insiden tersebut namun memilih untuk tidak campur tangan, yang berarti tuan rumah kehilangan peluang untuk mendapatkan penalti di menit-menit akhir. Pertandingan akhirnya berakhir imbang dengan skor 1-1.
VIDEO: Wajah Kylian Mbappe berlumuran darah setelah bintang Real Madrid itu dijatuhkan oleh pemain pinjaman Man City, namun TIDAK ada penalti yang diberikan
Insiden yang terjadi baru-baru ini memicu kontroversi di Bernabeu
Arbeloa kesal atas keputusan wasit
Pelatih Madrid, Alvaro Arbeloa, secara terbuka mengkritik wasit setelah pertandingan, dengan menegaskan bahwa tekel terhadap Mbappe jelas merupakan pelanggaran yang layak mendapat penalti.
“Ini penalti di sini dan di bulan,” kata Arbeloa kepada wartawan. “Dan ini hanya satu lagi. Lagi. Inilah yang kita hadapi, begitulah adanya. Baik saya maupun orang lain tidak memahaminya. VAR campur tangan saat menguntungkan, dan saat tidak, mereka tidak melakukannya.”
“Saya sudah mengatakannya kemarin, dan Anda tahu pendapat saya. Kejadian-kejadian ini mengonfirmasinya. Itu jelas pelanggaran. Kylian bahkan dijatuhi pelanggaran di babak pertama yang lebih ringan. Kami telah mengalami banyak masalah dengan wasit. Dengan yang ini, di Mallorca... Ini cerita lama yang sama.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Hasil imbang ini membuat Real Madrid tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen La Liga, Barcelona, yang juga masih memiliki satu pertandingan tersisa. Selisih poin tersebut bisa semakin melebar sebelum akhir pekan ini, sehingga menambah tekanan bagi Los Blancos dalam perebutan gelar juara. Madrid harus segera memusatkan kembali perhatian mereka sambil mempersiapkan diri untuk laga perempat final Liga Champions yang menentukan melawan Bayern Munich. Mereka akan bertandang ke Allianz Arena pada Rabu mendatang dan harus membalikkan ketertinggalan 2-1 dari leg pertama jika ingin mempertahankan harapan mereka di kompetisi Eropa.