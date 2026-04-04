VIDEO: Vinicius Jr. MEMPERMALUKAN Trent Alexander-Arnold dengan trik nutmeg yang luar biasa dalam sesi latihan Real Madrid & langsung merayakannya dengan cara yang kocak

Intensitas latihan di kompleks latihan Real Madrid memang selalu tinggi, namun suasana berubah menjadi sangat lucu dalam sesi latihan pekan ini. Dalam sesi rondo, Vini Jr menggunakan gerakan tipuan yang sangat cepat hingga membuat Alexander-Arnold terpaku di tempatnya. Bola meluncur melewati sela-sela kaki mantan bintang Liverpool itu sebelum ia sempat bereaksi, yang langsung disambut sorakan riuh dari para pemain di sekitarnya.