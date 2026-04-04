Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Vinicius Jr. MEMPERMALUKAN Trent Alexander-Arnold dengan trik nutmeg yang luar biasa dalam sesi latihan Real Madrid & langsung merayakannya dengan cara yang kocak

Vinicius Junior
T. Alexander-Arnold
Real Madrid
LaLiga

Vinicius Junior sekali lagi membuktikan mengapa ia termasuk salah satu pemain dengan kemampuan menggiring bola paling ditakuti di dunia sepak bola, meskipun kali ini korbannya adalah salah satu rekan setimnya sendiri. Bintang Brasil itu membuat Trent Alexander-Arnold malu-maluin dalam sesi latihan Real Madrid baru-baru ini dengan sebuah aksi yang kemudian menjadi viral.

  • Momen ajaib di Valdebebas

    Intensitas latihan di kompleks latihan Real Madrid memang selalu tinggi, namun suasana berubah menjadi sangat lucu dalam sesi latihan pekan ini. Dalam sesi rondo, Vini Jr menggunakan gerakan tipuan yang sangat cepat hingga membuat Alexander-Arnold terpaku di tempatnya. Bola meluncur melewati sela-sela kaki mantan bintang Liverpool itu sebelum ia sempat bereaksi, yang langsung disambut sorakan riuh dari para pemain di sekitarnya.

  • Tonton klipnya

  • Perayaan yang mengocok perut

    Begitu bola melewati sela-sela kaki Alexander-Arnold, Vinicius langsung bereaksi. Alih-alih melanjutkan permainan, ia langsung melakukan selebrasi yang kocak, tertawa dan mengejek bek kanan itu dengan santai sambil digendong oleh Eduardo Camavinga. Para pemain Madrid lainnya pun langsung ikut meramaikan suasana. Momen tersebut langsung memicu reaksi dari rekan-rekan setimnya, yang terlihat tertawa terpingkal-pingkal saat bek kelahiran Liverpool itu berusaha berjalan pergi untuk menghilangkan rasa malu.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Tim asuhan Alvaro Arbeloa saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Mallorca di La Liga. Mereka masih berada dalam persaingan perebutan gelar juara, dengan Los Blancos menduduki peringkat kedua, hanya tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Barcelona. Mereka kemudian akan menghadapi Bayern Munich pada leg pertama perempat final Liga Champions.

