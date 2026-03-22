Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Vinicius Jr. & Jude Bellingham disoraki dan dicemooh habis-habisan dalam ajang MMA Professional Fighters League di Madrid

Bintang Real Madrid, Vinicius Jr dan Jude Bellingham, menjadi sorotan yang tidak menyenangkan akhir pekan ini setelah mendapat sambutan yang tidak ramah saat tampil di depan umum di ibu kota Spanyol. Meskipun berada di kandang sendiri, kedua pemain tim nasional Brasil dan Inggris itu disambut dengan sorakan dan cemoohan yang membuat mereka tampak jelas frustrasi.

  • Sambutan yang tidak ramah bagi para bintang Real Madrid

    Vinicius menghadiri acara Professional Fighters League (PFL) ditemani rekan setimnya, Thibaut Courtois dan Jude Bellingham, dengan harapan dapat menikmati pertarungan dari barisan depan, namun suasana berubah drastis saat kamera arena mengarah ke mereka. Ketika gambar mereka ditayangkan di layar raksasa arena, terdengar siulan dan cemoohan dari penonton. Insiden tersebut dengan cepat menjadi viral di media sosial, menyoroti perbedaan pendapat yang jelas yang ditimbulkan para pemain di luar Santiago Bernabeu, bahkan di dalam kota Madrid sendiri.

    Terlepas dari intensitas cemoohan dan tekanan dari ribuan orang, para pemain Madrid berusaha untuk tetap tenang sepanjang waktu. Vini, yang terbiasa menjadi sasaran kritik di berbagai stadion di Spanyol, tidak menunjukkan tanda-tanda kesal atau konfrontasi terhadap tribun penonton, dan tetap mempertahankan sikap profesional saat kamera mengikuti setiap gerakannya. Sementara itu, Courtois justru mendapat sorakan meriah.

  • Reputasi Vini yang kontroversial di lapangan

    Para pengkritik Vinicius sering kali menyebut perilaku provokatifnya di lapangan sebagai pemicu kebencian publik tersebut. Baik itu menirukan gerakan menangis ke arah suporter lawan, membuat gestur yang menyiratkan bahwa lawan-lawannya pantas berada di divisi dua, maupun konfrontasinya yang sering terjadi dengan wasit, Vinicius kesulitan memenangkan hati para pengamat netral meskipun ia memiliki bakat yang tak terbantahkan. Namun, dunia sepak bola terus mengecam dengan tepat segala bentuk hinaan rasialis yang ditujukan kepada sang pemain.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Pengingat akan polarisasi dalam sepak bola

    Pihak keamanan dan penyelenggara acara MMA tersebut tidak mengeluarkan pernyataan resmi terkait perilaku para penonton, namun foto-foto yang diambil oleh para penggemar dan media yang hadir memperjelas bahwa 'faktor Real Madrid' memicu emosi yang bertentangan. Namun, acara ini menegaskan polarisasi yang kuat yang saat ini terjadi dalam dunia olahraga Spanyol. Sungguh mengejutkan bahwa figur-figur kelas dunia seperti Bellingham dan Vini menghadapi penolakan semacam ini di acara-acara di luar sepak bola profesional, yang menunjukkan bahwa rivalitas dan narasi seputar mereka melampaui lapangan dan merasuki setiap penampilan publik yang mereka lakukan.

