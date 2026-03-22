Vinicius menghadiri acara Professional Fighters League (PFL) ditemani rekan setimnya, Thibaut Courtois dan Jude Bellingham, dengan harapan dapat menikmati pertarungan dari barisan depan, namun suasana berubah drastis saat kamera arena mengarah ke mereka. Ketika gambar mereka ditayangkan di layar raksasa arena, terdengar siulan dan cemoohan dari penonton. Insiden tersebut dengan cepat menjadi viral di media sosial, menyoroti perbedaan pendapat yang jelas yang ditimbulkan para pemain di luar Santiago Bernabeu, bahkan di dalam kota Madrid sendiri.

Terlepas dari intensitas cemoohan dan tekanan dari ribuan orang, para pemain Madrid berusaha untuk tetap tenang sepanjang waktu. Vini, yang terbiasa menjadi sasaran kritik di berbagai stadion di Spanyol, tidak menunjukkan tanda-tanda kesal atau konfrontasi terhadap tribun penonton, dan tetap mempertahankan sikap profesional saat kamera mengikuti setiap gerakannya. Sementara itu, Courtois justru mendapat sorakan meriah.