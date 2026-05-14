Goal.com
LiveTiket
Nelo vingada - نيلو فينجاداKooora.com

Diterjemahkan oleh

Video.. Vingada dalam wawancara dengan Koora (2/1): Prestasi Portugal menginspirasi Mesir di Piala Dunia.. dan ini adalah tim nasional Arab terkuat

N. Vingada
Belgium vs Egypt
Belgium
Egypt
World Cup
Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
Jordan vs Algeria
Jordan
H. Hassan
H. El Badry
Al Masry SC vs Al Ahly SC
Al Masry SC
Al Ahly SC
Premier League
Zamalek SC vs Ceramica Cleopatra
Zamalek SC
Ceramica Cleopatra
Pyramids FC vs Smouha SC
Pyramids FC
Smouha SC
Zizo
Portugal
Belgia
Mesir
AS
Brasil
Maroko
Argentina
Aljazair
Yordania

Sistem baru Piala Dunia tidak menguntungkan sepak bola... dan grup Prancis adalah yang terkuat

Tim-tim Arab akan tersingkir sebelum perempat final.. dan inilah masalah timnas Mesir

Aljazair mungkin akan kesulitan melawan Yordania.. dan saya tidak akan terkejut jika keduanya lolos bersama

Pelatih nasional yang paling cocok untuk Firaun... dan para penggemar akan berbeda pendapat mengenai 3 nama dalam daftar Piala Dunia

Hossam El Badry adalah legenda di Al Ahly.. dan Zizo akan bersinar musim depan

Di antara berbagai sekolah pelatihan dan pengalaman yang mencakup 12 negara, pelatih asal Portugal Nelo Vingada tetap menjadi salah satu nama terkemuka yang meninggalkan jejak yang jelas di dunia sepak bola Arab, baik saat memimpin Zamalek meraih gelar Liga Mesir yang bersejarah tanpa kekalahan, maupun saat menjuarai Piala Asia 1996 bersama tim nasional Arab Saudi, serta kesuksesannya yang besar bersama timnas Portugal U-21, yang membawanya meraih gelar Piala Dunia dua kali.

Dalam bagian pertama wawancara eksklusifnya dengan Koora, Vingada, 73 tahun, membagikan pengalamannya yang panjang dan berbicara tentang kisah di balik layar pengalamannya di sepak bola Mesir, serta pandangannya tentang masa depan tim-tim Arab di Piala Dunia 2026.

Mantan manajer teknis Asosiasi Sepak Bola Mesir ini juga mengungkapkan pandangannya mengenai peluang timnas Mesir di bawah kepemimpinan Hossam Hassan, serta evaluasinya terhadap rekam jejak pelatih nasional, dan kisah di balik pencalonan Carlos Queiroz pada 2021.

Pelatih veteran asal Portugal ini, yang juga pernah memimpin timnas Yordania dan Wydad Casablanca, berbicara tentang pandangannya terhadap masa depan sepak bola Arab, memilih tim Arab yang diunggulkan untuk tampil terbaik di Piala Dunia, serta membahas persaingan yang dinantikan di Liga Mesir, di samping pandangannya mengenai kemungkinan kembalinya Hossam El-Badry ke Al-Ahly, dan masa depan Ahmed Sayed "Zizo" setelah kontroversi besar yang baru-baru ini melibatkannya. Berikut adalah bagian pertama dari wawancara:

  • Apa alasan Anda tidak mengikuti latihan selama beberapa tahun terakhir?

    Saya baik-baik saja, dalam kondisi prima, dan benar-benar siap, tetapi saya bukanlah tipe orang yang aktif di media sosial atau bergantung pada agen. Semua orang tahu prestasi dan kontribusi saya di dunia sepak bola di berbagai negara, baik bersama tim nasional maupun klub, jadi saya selalu siap.

    Selama periode terakhir, saya juga mengembangkan karier saya sebagai manajer teknis dan konsultan teknis, serta telah memberikan banyak seminar dan ceramah. Hal ini penting bagi saya, karena saya memiliki kemampuan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan serta menyampaikan pesan saya, terutama karena sepak bola saat ini tentu saja telah berubah. Namun, saya terus mengikuti semua yang terjadi dan semua metode modern, dan saya benar-benar siap.

    Sepak bola terkait dengan banyak hal, termasuk hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Namun demikian, saya senang dengan apa yang saya lakukan, dan saya merasa baik-baik saja. Saya yakin bahwa saya mampu, kapan pun dan di mana pun, menyampaikan pesan saya serta berkontribusi dalam pengembangan sepak bola dan memberikan manfaat.

    • Iklan

  • Anda telah melatih sejumlah klub dan tim nasional selama karier yang panjang. Pengalaman mana yang paling berkesan bagi Anda?

    Saya memiliki pengalaman panjang sebagai pelatih. Sepanjang karier saya, saya pernah bekerja di 12 negara berbeda, termasuk tentu saja Portugal. Semua pengalaman itu sangat berarti bagi saya, bahkan yang tidak membuahkan kesuksesan besar, karena kesuksesan memang sering kali tercapai, namun terkadang hal itu tidak mungkin terjadi.

    Salah satu pengalaman paling menonjol dalam karier saya adalah saat memimpin Portugal ke Olimpiade Atlanta untuk pertama kalinya. Kami menyelesaikan turnamen di peringkat keempat. Setelah itu, saya pergi ke Arab Saudi dan menjadi pelatih Portugal pertama yang memenangkan turnamen kontinental, setelah kami menjadi juara Asia. Itu adalah pengalaman pertama saya di luar Portugal, dan saya meraih kesuksesan besar.

    Pada tahun 2003, saya menerima tawaran dari Zamalek, dan itu adalah pengalaman luar biasa yang mengubah pandangan saya terhadap hidup bahkan kehidupan keluarga saya, karena hingga hari ini saya masih menganggap Mesir sebagai negara kedua saya. Zamalek membuka pintu bagi saya dan memberi saya kesempatan ini melalui presiden yang luar biasa, Dr. Kamal Darwish, dan kami mencetak sejarah pada saat itu.

    Salah satu pengalaman yang sangat baik juga, meskipun hasilnya tidak luar biasa, adalah pengalaman saya di Yordania. Saya pergi untuk menggantikan pelatih hebat Mahmoud Al-Jawhari, yang melakukan pekerjaan luar biasa di sana. Tugas utama saya adalah memperbarui tim nasional dan melakukan perubahan pada beberapa pemain, karena generasi yang meraih kesuksesan besar bersama Al-Jawhari membutuhkan perubahan.

    Itu juga merupakan pengalaman yang luar biasa dari segi suasana dan negaranya, ditambah dengan kehadiran Pangeran Ali, Ketua Federasi Sepak Bola Yordania saat itu dan Wakil Presiden FIFA, yang merupakan sosok luar biasa dan pemimpin yang luar biasa yang memberikan segala yang dibutuhkan oleh pelatih.

    Tentu saja, saya juga pernah bekerja di negara lain seperti Iran, Tiongkok, India, dan Malaysia, tetapi saya menganggap pengalaman-pengalaman ini yang paling penting dan berpengaruh bagi saya.

  • Bagaimana pendapat Anda tentang sistem baru Piala Dunia 2026?

    Edisi kali ini berbeda karena untuk pertama kalinya akan diikuti oleh 48 tim nasional, dan sejujurnya, saya tidak setuju dengan hal itu. Menurut saya, Piala Dunia seharusnya hanya diikuti oleh tim-tim terbaik di dunia.

    Kita pasti akan melihat hasil yang sangat mengejutkan dan kekalahan telak bagi beberapa tim, dan menurut saya hal ini tidak baik bagi perkembangan sepak bola. Namun, pandangan ini tidak hanya berkaitan dengan olahraga, tetapi juga bisnis; semakin banyak pertandingan berarti semakin banyak uang, dan uang selalu berbicara.

  • Menurutmu, grup mana yang paling sulit di Piala Dunia?

    Ada banyak grup yang berbeda, tapi sejujurnya saya tidak melihat adanya "grup maut", karena sistem turnamen ini memberikan kesempatan kepada tim-tim terbaik untuk lolos. Seperti yang Anda ketahui, dua tim teratas akan lolos, ditambah beberapa tim peringkat ketiga.

    Namun, ada grup yang terdiri dari Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia, yang bisa dianggap sebagai grup yang seimbang. Prancis tentu saja merupakan favorit untuk memenangkan Piala Dunia, dan Senegal, juara Afrika, juga termasuk tim yang kuat, tetapi Norwegia yang dipimpin oleh Haaland mungkin bisa menjadi kejutan yang menyenangkan, sementara Irak mungkin dianggap sebagai yang terlemah, tetapi kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Pada fase pertama ini, saya yakin tim-tim terbaik akan lolos, dan saya tidak mengharapkan kejutan besar.

  • MOROCCO-RABAT-AFCON-FOOTBALL-MAR-SEN-Match52-FINALAFP

    Tim mana dari kawasan Arab yang akan meraih prestasi terbaik di Piala Dunia 2026?

    Sistem baru yang mencakup 48 tim ini memberikan peluang lebih besar bagi tim-tim Arab untuk lolos ke Piala Dunia dan berpartisipasi di dalamnya. Mengingat perbedaan budaya dan mentalitas sepak bola, saya yakin Maroko adalah tim terkuat di kawasan Arab, Aljazair juga merupakan tim yang bagus, dan Mesir selalu bisa menciptakan kejutan.

    Ada generasi pemain Mesir yang bagus, tetapi masalahnya sebagian besar dari mereka bermain di liga Mesir, sementara hanya sedikit yang bermain di Eropa, dan liga Mesir tidak bisa dibandingkan dengan liga-liga Eropa. Di turnamen besar, perbedaan akan terlihat saat persaingan semakin ketat.

    Namun demikian, saya yakin Maroko, Aljazair, atau Mesir bisa meraih hasil bagus, tapi tentu sulit mengulangi apa yang dilakukan Maroko di Piala Dunia Qatar saat mencapai level bersejarah itu. Mereka memiliki pemain-pemain bagus dan generasi yang istimewa, dan kejutan selalu mungkin terjadi di sepak bola—ini adalah olahraga yang paling memungkinkan hal itu. Namun demikian, saya yakin sulit untuk menemukan tim Arab di perempat final pada edisi mendatang.

  • Mengapa Anda meninggalkan Asosiasi Sepak Bola Mesir?

    Pada tahun 2021, saya menerima tawaran dari Ahmed Megahed, yang saat itu menjabat sebagai ketua Federasi Mesir. Masa itu sangat sulit akibat pandemi COVID-19, dan meskipun federasi meminta saya menandatangani kontrak selama dua tahun, saya mengusulkan agar kontrak tersebut berlaku selama satu tahun dengan opsi perpanjangan untuk satu tahun lagi.

    Saya memulai pekerjaan saya di tengah kondisi yang sama sekali tidak mudah, karena banyak hal yang ditutup, komunikasi antar orang sulit, dan semua orang mengingat masa itu dengan baik. Selain itu, saya juga terinfeksi virus Corona selama masa kerja saya, jadi hal itu sama sekali tidak mudah.

    Setelah satu tahun, Presiden Ahmed Megahed mengundurkan diri setelah Piala Afrika yang digelar pada 2022, dan digantikan oleh presiden baru, Jamal Allam. Kami melakukan percakapan yang sangat baik dengan penuh hormat, dan setelah itu saya memutuskan untuk pergi dan memberikan kesempatan kepada manajemen baru untuk mengambil keputusan yang mereka anggap terbaik bagi mereka, karena ketika Anda bekerja dengan seorang presiden lalu bertemu presiden lain, terkadang visi bisa berbeda.

    Namun, semuanya berjalan dengan penuh hormat, dan Mesir, terutama periode itu, akan selalu ada di hati saya. Saya ingat itu adalah pengalaman yang sangat baik, meskipun sulit, tetapi sangat bermanfaat. Saya meninggalkan beberapa dokumen dan rencana, dan saya yakin pekerjaan saya baik, dan bisa saja lebih baik dan lebih berdampak jika dilakukan dalam kondisi yang berbeda, karena situasi saat itu sangat sulit.

    Bagaimanapun, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Kami secara khusus mengembangkan sepak bola pemuda dan sepak bola wanita, dan itu adalah masa yang menakjubkan bagi saya, dan saya sangat senang dengan semua yang telah saya lakukan selama masa itu.

  • Apakah Anda pernah mengusulkan Kerosh untuk menjadi pelatih tim nasional Mesir selama Anda bekerja di Asosiasi Sepak Bola Mesir, dan bagaimana penilaian Anda terhadap kinerjanya bersama tim nasional Mesir?

    Seperti yang Anda ketahui, tugas utama saya pada masa itu berkaitan dengan tim Olimpiade, tim junior, dan tim sepak bola wanita, sehingga keterlibatan saya dengan tim nasional senior relatif terbatas. Meskipun demikian, saya selalu bersedia untuk bekerja dan memberikan yang terbaik.

    Saat itu, Hossam El-Badry adalah pelatih tim nasional, dan setelah pertandingan melawan Gabon yang berakhir imbang 1-1, saya berada di Kairo, dan menerima informasi bahwa El-Badry akan pergi. Saat itu, dia telah menjalani 9 pertandingan dengan catatan 5 kemenangan dan 4 hasil imbang tanpa kekalahan, namun Federasi memutuskan untuk melakukan pergantian.

    Tentu saja, waktu yang tersisa sebelum pertandingan-pertandingan berikutnya sangat singkat, lalu Presiden Ahmed Megahed mendatangi saya, dan kami berusaha bersama untuk memberikan yang terbaik. Banyak nama yang diusulkan saat itu, dan saya siap sepenuhnya dalam situasi darurat apa pun untuk membantu dan memberikan yang terbaik.

    Selama diskusi dan pencarian di antara banyak nama, nama Carlos Queiroz muncul. Tidak mudah menghubunginya karena dia berada di Mozambik di perkebunannya sendiri. Setelah beberapa hari dan beberapa panggilan yang awalnya tidak dijawab, dia akhirnya bisa dihubungi, dan saya menghubungkan kedua belah pihak untuk berbicara.

    Tentu saja, Mujahid meminta pendapat saya, dan saya rasa itu adalah langkah yang tepat, karena pada saat itu keputusan tersebut adalah yang benar, dan dia adalah orang yang tepat untuk tugas tersebut.

  • Nama Anda sudah beberapa kali dikaitkan dengan posisi pelatih klub-klub Mesir dan tim nasional. Apakah memang pernah ada negosiasi, dan mengapa negosiasi tersebut gagal?

    Saya melatih Zamalek pada musim 2003-2004, dan tentu saja, bagi seorang pelatih yang berhasil memenangkan liga tanpa terkalahkan, serta menjuarai Piala Arab dan Piala Super Mesir-Saudi, sekaligus mencatatkan hasil-hasil yang memuaskan, hal itu tentu menjadi tonggak penting dalam karier profesionalnya.

    Prestasi ini sangat luar biasa bagi saya, para pemain, semua orang yang bekerja bersama saya, serta staf teknis yang luar biasa yang terdiri dari Mahmoud Al-Khawaja dan Hisham Yaken, selain para pemain yang merupakan bagian terpenting dalam mencapai apa yang telah kami raih.

    Setelah itu, sesekali muncul kesempatan untuk kembali ke Mesir. Saya harus mengatakan bahwa Mesir memang adalah negara kedua saya, karena negara inilah yang paling sering saya kunjungi setelah Portugal.

    Dan saya yakin cara saya berinteraksi dengan orang-orang, budaya lokal, dan semua pihak yang terkait dengan sepak bola—baik media maupun tim lawan—telah meninggalkan jejak rasa hormat dan sportivitas, serta tentu saja hasil yang memuaskan, karena meraih gelar liga bersama Zamalek tanpa kekalahan sama sekali merupakan pencapaian yang luar biasa.

    Manuel José telah melakukannya beberapa kali, dan dia adalah pelatih terbaik yang pernah bekerja di sepak bola Mesir di level klub. Begitu pula dengan Hassan Shehata, tentu saja, yang mencatatkan prestasi dan hasil luar biasa bersama tim nasional.

    Namun seperti yang saya katakan, apa yang saya raih bersama Zamalek kemudian memberi saya peluang untuk kembali ke sepak bola Mesir. Dan terkadang hal itu tidak mungkin terjadi.

    Bahkan dua tahun lalu, segalanya sudah siap dan terorganisir sepenuhnya untuk kembalinya saya ke sepak bola Mesir, dan saya sudah sepenuhnya siap untuk itu, tetapi hal itu tidak terwujud.

    Artinya, saya tidak kembali ke Mesir, mungkin kadang-kadang karena keputusan pribadi saya, dan kadang-kadang karena keputusan orang-orang yang menganggap saya bukan pelatih yang tepat untuk tantangan tersebut, tetapi Mesir akan selalu menjadi negara kedua saya.

  • FBL-AFR-2025-EGY-PRESSERAFP

    Hossam Hassan pernah mengatakan dalam sebuah pernyataan yang terkenal bahwa pelatih nasional lebih cocok untuk tim nasional Mesir daripada pelatih asing. Apakah Anda sependapat dengannya?

    Setiap pelatih atau siapa pun yang ingin berkecimpung di dunia sepak bola harus siap bekerja di mana saja. Saya sendiri telah bekerja di 11 negara selain Portugal, dan semua pengalamannya sangat baik.

    Dan saya harus katakan bahwa sepak bola tidak terkait dengan kewarganegaraan; permainannya sendiri selalu 11 pemain melawan 11 pemain, tetapi budaya dan mentalitasnya sangat berbeda dari satu negara ke negara lain. Saya pernah bekerja di Korea lalu di Tiongkok, dua negara yang secara geografis berdekatan, tetapi segalanya di sana berbeda, jadi kita harus selalu siap beradaptasi.

    Sekarang Hossam Hassan adalah pelatih tim nasional Mesir, dan saya ingat masa kejayaan Firaun bersama Hassan Shehata ketika Mesir memenangkan Piala Afrika tiga kali berturut-turut, sebuah prestasi yang sangat sulit diulang di era saat ini.

    Namun, saya yakin keputusan untuk merekrut pelatih Mesir adalah keputusan yang tepat, karena pelatih asing terkadang membawa ide-ide penting dan bagus, tetapi setelah beberapa waktu, perubahan menjadi penting.

    Selain itu, saya yakin Mesir memiliki pelatih-pelatih yang baik yang mampu memimpin tim nasional, dan Hossam Hassan mendapat kesempatan ini, serta berhasil lolos ke Piala Dunia. Hal itu memang sudah diperkirakan, namun ia melakukannya dengan mudah.

    Dan sekarang, terutama dalam dua pertandingan terakhir, kita bisa merasakan bahwa tim ini berada di jalur yang benar, karena kemenangan 4-0 atas Arab Saudi dan hasil imbang di Spanyol adalah hal yang sangat penting.

    Tentu saja, itu adalah keputusan yang tepat, dan kita akan lihat apa yang akan terjadi. Memang benar bahwa Piala Dunia adalah turnamen yang berbeda, tetapi sudah waktunya untuk memberikan kesempatan dan keyakinan bahwa Mesir memiliki pelatih dan pemain terbaik untuk turnamen ini.

  • Jika Anda berada di posisi Hossam Hassan, apakah Anda akan memanggil Hamza Abdelkarim ke skuad Piala Dunia?

    Mengenai para pemain yang harus masuk dalam skuad tim nasional, sulit bagi saya untuk menjawabnya karena saat ini saya tidak terlibat langsung, dan saya tahu bahwa memilih 23 pemain terbaik untuk berlaga di Piala Dunia bukanlah hal yang mudah.

    Saya rasa hampir semua orang akan setuju dengan 19 atau 20 pemain, sehingga memilih mereka tidaklah sulit, tetapi selalu ada 3 posisi yang menjadi perdebatan.

    Namun, saya yakin bahwa Hossam Hassan, berkat pengetahuannya yang luas tentang tim dan para pemain, akan mampu memilih pemain terbaik dan kombinasi terbaik untuk membentuk tim yang kuat, karena tugas ini tidak akan mudah. Dan kini saatnya Mesir menunjukkan kemampuannya untuk meraih hasil yang baik dan melaju di turnamen ini.

  • Sejauh mana tim nasional Mesir di bawah asuhan Hossam Hassan akan melaju di Piala Dunia?

    Pada awalnya, fase grup tetap yang paling penting, dan setelah itu kita lihat saja nanti. Tujuan utamanya adalah lolos ke babak berikutnya. Ini tidak akan mudah, karena persaingan antar tim sangat ketat di fase grup, dan mungkin pertandingan melawan Iran akan sangat menentukan. Namun, tujuan utama di turnamen ini adalah lolos ke babak selanjutnya.

    Tentu saja, menempati posisi pertama atau kedua menjamin lolos, tetapi terkadang bahkan tim yang berada di posisi ketiga pun bisa mendapatkan kesempatan untuk lolos, jadi kita harus mencari hasil yang memberikan kemungkinan tersebut.

    Saya ingat bahwa Portugal menjuarai Kejuaraan Eropa 2016 setelah bermain imbang dalam ketiga pertandingan fase grup dan hanya mengumpulkan 3 poin, namun mereka lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik.

    Oleh karena itu, saya yakin Mesir mampu berjuang dan lolos ke babak berikutnya, dan setelah itu semuanya bergantung pada bagaimana undian tim-tim dan lawan yang akan dihadapi, karena semuanya akan ditentukan dalam satu pertandingan, yang membuat turnamen ini semakin menarik. Saya yakin Mesir bisa mencapai babak berikutnya, dan saya juga berharap demikian.

  • Siapa yang menurutmu akan menjadi juara Liga Mesir musim ini?

    Liga Mesir musim ini menerapkan sistem baru, dengan grup yang terdiri dari 7 tim yang bersaing memperebutkan gelar juara, yang berarti ada satu tim yang tidak bertanding di setiap putaran, dan menurut saya itu bukanlah keputusan yang paling adil atau terbaik.

    Meskipun demikian, ide sistem itu sendiri bagus, karena adanya fase pertama lalu "play-off" antara tim-tim terbaik dapat menciptakan persaingan yang sangat ketat; tidak ada pertandingan yang mudah. Sistem ini membuktikan bahwa tim-tim yang dianggap lebih lemah mampu meraih poin dan menang melawan tim-tim besar.

    Dan sekarang, menjelang akhir kompetisi, Al Ahly kehilangan poin-poin krusial, dan saya rasa persaingan akan terjadi antara Pyramids dan Zamalek, dan salah satu dari mereka akan dinobatkan sebagai juara.

  • Bagaimana pendapatmu tentang gagasan kembalinya Hossam El-Badry ke Al-Ahly untuk masa jabatan baru?

    Hossam El Badry adalah legenda di Al Ahly. Ia memiliki pengalaman yang sangat kaya dan pengetahuan yang luas, serta tahu segalanya tentang Al Ahly. Tentu saja, saya tidak tahu persis apa yang sedang terjadi di dalam klub saat ini. Meskipun saya mengikuti perkembangan sepak bola Mesir, berada jauh dari sana membuat saya sulit untuk memberikan pendapat yang sepenuhnya akurat.

    Namun, melihat riwayat, pengalaman, dan pengetahuannya, dia juga seorang yang setia, bahkan jika dia bekerja di klub lain, karena sebagai profesional kita bisa bekerja di tempat lain, dan saya yakin dia mampu memberikan kontribusi dan membantu Al-Ahly, terutama karena semua orang tahu bahwa musim ini tidak sebaik musim-musim sebelumnya.

  • Egyptian-Super-Cup-Semi-FinalAFP

    Ada yang menyebut transfer Zizo ke Al Ahly sebagai "kegagalan", bagaimana pendapatmu?

    Apa yang terjadi pada Zizo terkadang juga dialami oleh pemain lain di liga dan negara yang berbeda. Ketika seorang pemain pindah dari satu tim ke rival abadinya, terkadang suasananya berbeda, dan kondisinya pun berbeda.

    Tentu saja ada contoh pemain yang pindah dari Zamalek ke Al Ahly atau sebaliknya dan berhasil mempertahankan performa bagus mereka, tetapi terkadang hal-hal seperti ini juga terjadi.

    Saya yakin Zizo adalah pemain hebat; ia telah menampilkan musim-musim yang luar biasa bersama Zamalek, serta penampilan yang kuat bersama tim nasional Mesir. Ia memang pemain yang sangat baik, dan terkadang, hal ini berkaitan dengan bagaimana ia beradaptasi dan menghadapi tekanan dari para pendukung, dan itu bukanlah hal yang mudah.

    Namun, saya yakin setelah musim ini dia akan melewati fase ini, dan itu akan baik baginya secara pribadi maupun bagi sepak bola Mesir, jika dia kembali ke level yang dia tunjukkan bersama Zamalek.

  • Anda sudah beberapa kali melatih di Iran dan memiliki pengalaman luas dalam sepak bola Iran. Bagaimana pandangan Anda mengenai pertandingan mereka melawan Mesir?

    Mesir akan bertanding di grup yang juga dihuni Iran, dan saya yakin pertandingan ini bisa menjadi penentu untuk merebut setidaknya posisi kedua, yang akan memberikan tiket lolos ke babak berikutnya.

  • Anda pernah menjadi pelatih tim nasional Yordania. Apa pendapat Anda mengenai pernyataan Nourredine Zakri yang mengatakan, "Jika Aljazair tidak mengalahkan Yordania, lebih baik kita berhenti bermain sepak bola"?

    Yordania telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa selama 3 atau 4 tahun terakhir, dan berhasil menempati posisi kedua di Piala Asia baru-baru ini. Menurut saya, Aljazair adalah favorit utama, tetapi kata-kata tidak menentukan hasil pertandingan. Setiap pertandingan dimulai dengan skor 0-0, dan jika Yordania sedang dalam performa terbaiknya, Aljazair bisa saja mengalami kesulitan besar.

  • Apakah Anda memperkirakan Aljazair dan Yordania akan lolos bersama-sama ke babak berikutnya?

    Dalam sistem ini, tim yang menempati posisi ketiga juga bisa lolos, jadi saya tidak akan terkejut jika Aljazair dan Yordania sama-sama lolos ke babak berikutnya.