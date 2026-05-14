Sistem baru Piala Dunia tidak menguntungkan sepak bola... dan grup Prancis adalah yang terkuat
Tim-tim Arab akan tersingkir sebelum perempat final.. dan inilah masalah timnas Mesir
Aljazair mungkin akan kesulitan melawan Yordania.. dan saya tidak akan terkejut jika keduanya lolos bersama
Pelatih nasional yang paling cocok untuk Firaun... dan para penggemar akan berbeda pendapat mengenai 3 nama dalam daftar Piala Dunia
Hossam El Badry adalah legenda di Al Ahly.. dan Zizo akan bersinar musim depan
Di antara berbagai sekolah pelatihan dan pengalaman yang mencakup 12 negara, pelatih asal Portugal Nelo Vingada tetap menjadi salah satu nama terkemuka yang meninggalkan jejak yang jelas di dunia sepak bola Arab, baik saat memimpin Zamalek meraih gelar Liga Mesir yang bersejarah tanpa kekalahan, maupun saat menjuarai Piala Asia 1996 bersama tim nasional Arab Saudi, serta kesuksesannya yang besar bersama timnas Portugal U-21, yang membawanya meraih gelar Piala Dunia dua kali.
Dalam bagian pertama wawancara eksklusifnya dengan Koora, Vingada, 73 tahun, membagikan pengalamannya yang panjang dan berbicara tentang kisah di balik layar pengalamannya di sepak bola Mesir, serta pandangannya tentang masa depan tim-tim Arab di Piala Dunia 2026.
Mantan manajer teknis Asosiasi Sepak Bola Mesir ini juga mengungkapkan pandangannya mengenai peluang timnas Mesir di bawah kepemimpinan Hossam Hassan, serta evaluasinya terhadap rekam jejak pelatih nasional, dan kisah di balik pencalonan Carlos Queiroz pada 2021.
Pelatih veteran asal Portugal ini, yang juga pernah memimpin timnas Yordania dan Wydad Casablanca, berbicara tentang pandangannya terhadap masa depan sepak bola Arab, memilih tim Arab yang diunggulkan untuk tampil terbaik di Piala Dunia, serta membahas persaingan yang dinantikan di Liga Mesir, di samping pandangannya mengenai kemungkinan kembalinya Hossam El-Badry ke Al-Ahly, dan masa depan Ahmed Sayed "Zizo" setelah kontroversi besar yang baru-baru ini melibatkannya. Berikut adalah bagian pertama dari wawancara: