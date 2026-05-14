Saya memiliki pengalaman panjang sebagai pelatih. Sepanjang karier saya, saya pernah bekerja di 12 negara berbeda, termasuk tentu saja Portugal. Semua pengalaman itu sangat berarti bagi saya, bahkan yang tidak membuahkan kesuksesan besar, karena kesuksesan memang sering kali tercapai, namun terkadang hal itu tidak mungkin terjadi.

Salah satu pengalaman paling menonjol dalam karier saya adalah saat memimpin Portugal ke Olimpiade Atlanta untuk pertama kalinya. Kami menyelesaikan turnamen di peringkat keempat. Setelah itu, saya pergi ke Arab Saudi dan menjadi pelatih Portugal pertama yang memenangkan turnamen kontinental, setelah kami menjadi juara Asia. Itu adalah pengalaman pertama saya di luar Portugal, dan saya meraih kesuksesan besar.

Pada tahun 2003, saya menerima tawaran dari Zamalek, dan itu adalah pengalaman luar biasa yang mengubah pandangan saya terhadap hidup bahkan kehidupan keluarga saya, karena hingga hari ini saya masih menganggap Mesir sebagai negara kedua saya. Zamalek membuka pintu bagi saya dan memberi saya kesempatan ini melalui presiden yang luar biasa, Dr. Kamal Darwish, dan kami mencetak sejarah pada saat itu.

Salah satu pengalaman yang sangat baik juga, meskipun hasilnya tidak luar biasa, adalah pengalaman saya di Yordania. Saya pergi untuk menggantikan pelatih hebat Mahmoud Al-Jawhari, yang melakukan pekerjaan luar biasa di sana. Tugas utama saya adalah memperbarui tim nasional dan melakukan perubahan pada beberapa pemain, karena generasi yang meraih kesuksesan besar bersama Al-Jawhari membutuhkan perubahan.

Itu juga merupakan pengalaman yang luar biasa dari segi suasana dan negaranya, ditambah dengan kehadiran Pangeran Ali, Ketua Federasi Sepak Bola Yordania saat itu dan Wakil Presiden FIFA, yang merupakan sosok luar biasa dan pemimpin yang luar biasa yang memberikan segala yang dibutuhkan oleh pelatih.

Tentu saja, saya juga pernah bekerja di negara lain seperti Iran, Tiongkok, India, dan Malaysia, tetapi saya menganggap pengalaman-pengalaman ini yang paling penting dan berpengaruh bagi saya.