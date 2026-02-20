VIDEO: Vincent Kompany membalas serangan Jose Mourinho yang menyebut nama Eusebio dalam kasus rasisme Vinicius Junior dengan monolog berdurasi 12 menit

Pernyataan Mourinho menuai banyak kritik, dengan mantan manajer Chelsea dan Manchester United itu dituduh oleh legenda Belanda Clarence Seedorf - yang bertugas sebagai analis untuk Amazon Prime Video - mencoba "membenarkan pelecehan rasial".

Mantan bintang Manchester City, Kompany, yang kini memimpin juara Bundesliga Bayern, memberikan pandangannya tentang insiden dan komentar yang tidak menyenangkan, dengan dugaan rasisme dalam sepak bola menjadi sorotan di seluruh dunia.

Pemain Belgia itu mengatakan: "Ini topik yang sulit. Saya menonton pertandingan dan benar-benar tertarik dengannya. Ada dua komponen berbeda dalam cerita ini. Pertama, apa yang terjadi di lapangan - kedua, apa yang terjadi dengan para pendukung. Dan kemudian ada apa yang terjadi setelah pertandingan. Kita perlu memisahkannya.

“Ketika Anda menonton aksi itu sendiri dan bagaimana Vini bereaksi, reaksi itu tidak bisa dipalsukan. Anda bisa melihat itu adalah reaksi emosional. Saya tidak melihat ada manfaat bagi dia untuk pergi ke wasit dan menumpahkan semua penderitaan ini di pundaknya. Pada saat itu dia melihat bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan.

“Kylian Mbappe biasanya selalu bersikap diplomatis, tapi dia sangat jelas tentang apa yang dia lihat dan dengar. Lalu ada pemain Benfica yang menyembunyikan apa yang dia katakan di balik bajunya. Di stadion, Anda bisa melihat ada orang yang membuat tanda monyet, itu ada di video. Dan bagi saya, apa yang terjadi setelah pertandingan bahkan lebih buruk.

“Jose Mourinho pada dasarnya menyerang karakter Vini Jr dengan membawa jenis perayaan Vini untuk mendiskreditkan apa yang dia lakukan saat itu. Itu adalah kesalahan besar dalam hal kepemimpinan.

“Selain itu, Mourinho menyebut nama Eusebio. Dia mengatakan Benfica tidak bisa rasialis karena pemain terbaik mereka adalah Eusebio. Tahukah Anda apa yang harus dialami pemain kulit hitam di tahun 60-an? Apakah dia ikut bepergian dengan Eusebio ke setiap pertandingan tandang dan melihat apa yang dia alami. Menggunakan namanya hari ini untuk membuat poin tentang Vini Jr.

“Jujur saja, saya tidak melihat diri saya dalam banyak hal yang terjadi hari ini, jadi saya tidak ingin menjadi bagian dari kelompok mana pun. Saya bertemu dengan 100 orang yang bekerja dengan Jose Mourinho. Saya belum pernah mendengar seseorang mengatakan hal buruk tentang Jose. Semua pemainnya mencintainya.

“Saya mengerti siapa dia, saya mengerti dia berjuang untuk klubnya. Saya tahu di dalam hati dia orang baik. Saya tidak perlu menghakiminya atas itu. Tapi saya juga tahu apa yang saya dengar. Saya mengerti apa yang dia lakukan, tapi dia membuat kesalahan. Semoga hal itu tidak terjadi lagi di masa depan, dan kita bisa melanjutkan bersama.”