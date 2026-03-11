Saat lagu kebangsaan Liga Champions berkumandang, Osimhen tampak terharu hingga meneteskan air mata saat berdiri di barisan bersama rekan setimnya Mario Lemina dan Gabriel Sara. Gelandang Lucas Torreira terlihat menghibur striker tersebut sebelum ia menenangkan diri untuk berjabat tangan dengan para pemain Liverpool. Ini adalah dukungan yang luar biasa dari para pendukung Cimbom untuk penyerang andalan mereka, yang telah menjalin ikatan yang luar biasa dengan klub Istanbul sejak kedatangannya. Osimhen tetap profesional di lapangan, memberikan assist kepada Mario Lemina untuk mencetak gol tunggal dalam kemenangan krusial 1-0 bagi raksasa Turki.
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Victor Osimhen terharu hingga menangis saat para pendukung Galatasaray menghormati ibunya yang telah meninggal dengan spanduk raksasa dalam laga Liga Champions melawan Liverpool
Osimhen memberikan assist dalam kemenangan Galatasaray.
Tonton klipnya
Perjalanan sulit Osimhen menuju puncak
Penghormatan tersebut memiliki makna pribadi yang mendalam bagi Osimhen, yang sebelumnya pernah berbicara tentang trauma kehilangan ibunya di usia muda. Membahas tentang masa kecilnya dan kesulitan yang dihadapi keluarganya di Lagos, Nigeria, striker tersebut mengatakan kepada UEFA: "Ibuku meninggal di usia yang sangat muda. Kakak laki-lakiku menelepon dari desa, dia mengatakan bahwa ibuku tertidur dan tidak pernah bangun lagi. Ketika dia pergi, itu benar-benar sulit bagi keluarga. Ayah saya harus keluar mencari pekerjaan untuk memastikan kami bisa makan setiap hari. Sepak bola adalah satu-satunya jalan keluar bagi saya dan keluarga untuk keluar dari kemiskinan."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Galatasaray telah dua kali mengalahkan Liverpool di kandang sendiri dalam Liga Champions musim ini, dan akan optimis meraih hasil positif dalam leg kedua babak 16 besar di Anfield pekan depan. Namun, sebelum itu, mereka akan menghadapi Basaksehir akhir pekan ini di Liga Super Turki, berusaha mempertahankan keunggulan empat poin di puncak klasemen.