VIDEO: Victor Osimhen terharu hingga menangis saat para pendukung Galatasaray menghormati ibunya yang telah meninggal dengan spanduk raksasa dalam laga Liga Champions melawan Liverpool

Penghormatan tersebut memiliki makna pribadi yang mendalam bagi Osimhen, yang sebelumnya pernah berbicara tentang trauma kehilangan ibunya di usia muda. Membahas tentang masa kecilnya dan kesulitan yang dihadapi keluarganya di Lagos, Nigeria, striker tersebut mengatakan kepada UEFA: "Ibuku meninggal di usia yang sangat muda. Kakak laki-lakiku menelepon dari desa, dia mengatakan bahwa ibuku tertidur dan tidak pernah bangun lagi. Ketika dia pergi, itu benar-benar sulit bagi keluarga. Ayah saya harus keluar mencari pekerjaan untuk memastikan kami bisa makan setiap hari. Sepak bola adalah satu-satunya jalan keluar bagi saya dan keluarga untuk keluar dari kemiskinan."