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VIDEO: ‘Trik dari Sang Legenda!’ - Cristiano Ronaldo mengajari anak-anaknya cara melakukan aksi pamer, sementara Georgina Rodriguez merekam sesi latihan di taman tersebut
Kelas master tentang Gaya Potong Ronaldo
Saat Portugal terus mempersiapkan diri untuk Piala Dunia FIFA 2026, salah satu momen yang paling banyak dibicarakan yang melibatkan Ronaldo dalam beberapa jam terakhir tidak berasal dari sesi latihan tim nasional atau konferensi pers. Momen itu berasal dari halaman belakang rumahnya. Dalam sebuah video yang dibagikan oleh Georgina Rodriguez, penyerang asal Portugal itu terlihat sedang mengajari putranya, Mateo, cara melakukan salah satu gerakan khas yang turut membentuk kariernya.
Dengan pakaian santai dan bertelanjang kaki di atas rumput, ayah dan anak ini berbagi momen yang dengan cepat mendapat sambutan hangat dari para penggemar. Cristiano dengan cermat menjelaskan setiap detail dari 'Ronaldo Chop' yang terkenal, gerakan yang memungkinkannya meninggalkan para pemain bertahan di beberapa kompetisi terbesar dalam dunia sepak bola selama lebih dari satu dekade. Penjelasan teknis tersebut menunjukkan bahwa pemenang Ballon d'Or lima kali ini masih setajam biasanya dalam hal mekanisme gerakan pamer.
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Pelajaran bagi generasi mendatang
Yang menonjol adalah betapa nyamannya Cristiano membagikan pelajaran tersebut di hadapan jutaan orang di media sosial. Saat Mateo mencoba meniru gerakan tersebut, Ronaldo mengoreksi detail-detail terkait timing, posisi tubuh, dan membaca reaksi lawan—semua elemen yang menjadi ciri khas permainannya sepanjang kariernya. Ini bukan sekadar soal menggeser bola; ini adalah tutorial lengkap tentang seni mengelabui lawan.
Kepercayaan diri yang alami itu membuat banyak penggemar memandang momen tersebut sebagai peringatan yang penuh canda kepada rival-rivalnya di masa depan. Bukan karena Ronaldo sedang membocorkan rahasia tersembunyi, tetapi karena hal itu mencerminkan pola pikir seorang pemain yang tidak pernah merasa perlu menyembunyikan kelebihannya.
- Getty Images Sport
Sejarah Piala Dunia menanti CR7
Ronaldo sudah bergabung dengan timnas Portugal saat tim tersebut bersiap untuk Piala Dunia 2026, turnamen yang akan menandai penampilannya yang keenam di panggung terbesar sepak bola. Di usia 41 tahun, Ronaldo terus menantang usia, namun pertanyaan tetap muncul mengenai perannya di starting XI. Meskipun gagal mencetak gol di Euro 2024 dan hanya menyumbang satu gol di Piala Dunia 2022, CR7 tetap menjadi kapten dan titik fokus bagi Roberto Martinez. Portugal akan memulai kampanye Piala Dunia mereka dengan pertandingan melawan DR Kongo pada 17 Juni.