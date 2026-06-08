Saat Portugal terus mempersiapkan diri untuk Piala Dunia FIFA 2026, salah satu momen yang paling banyak dibicarakan yang melibatkan Ronaldo dalam beberapa jam terakhir tidak berasal dari sesi latihan tim nasional atau konferensi pers. Momen itu berasal dari halaman belakang rumahnya. Dalam sebuah video yang dibagikan oleh Georgina Rodriguez, penyerang asal Portugal itu terlihat sedang mengajari putranya, Mateo, cara melakukan salah satu gerakan khas yang turut membentuk kariernya.

Dengan pakaian santai dan bertelanjang kaki di atas rumput, ayah dan anak ini berbagi momen yang dengan cepat mendapat sambutan hangat dari para penggemar. Cristiano dengan cermat menjelaskan setiap detail dari 'Ronaldo Chop' yang terkenal, gerakan yang memungkinkannya meninggalkan para pemain bertahan di beberapa kompetisi terbesar dalam dunia sepak bola selama lebih dari satu dekade. Penjelasan teknis tersebut menunjukkan bahwa pemenang Ballon d'Or lima kali ini masih setajam biasanya dalam hal mekanisme gerakan pamer.