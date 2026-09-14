Pada Minggu, Stepanov menyamai rekor Eredivisie yang sudah bertahan lama, menyamai pencapaian Van der Vaart pada 2001 dengan mencetak gol dalam lima laga liga secara beruntun. Pemain pinjaman dari Leverkusen itu mencetak gol ke gawang AZ Alkmaar, Sparta Rotterdam, PSV Eindhoven, dan Go Ahead Eagles sebelum gol penentunya pada akhir pekan di markas Excelsior membuatnya sendirian di puncak daftar pencetak gol. Namun, pemain berusia 19 tahun itu cepat mengakui setelah pertandingan bahwa ia tidak tahu siapa mantan playmaker Belanda tersebut.
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VIDEO: Top skor Eredivisie Artem Stepanov membuat reporter tercengang setelah gagal mengenali legenda Belanda Rafael van der Vaart
Stepanov tidak menyadari status sang legenda
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Membidik tonggak sejarah Belanda
Sebuah percakapan lucu terjadi usai pertandingan ketika seorang reporter ESPNbertanya apakah sang striker tahu siapa pemain termuda sebelumnya yang mencetak gol dalam lima laga beruntun. Saat jurnalis itu menyebut Van der Vaart, Stepanov menjawab: "Saya tidak kenal orang-orang ini. Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak. Saya tidak tahu."
Pewawancara yang terkejut itu menjelaskan bahwa mantan bintang Ajax tersebut pernah mencetak gol dalam tujuh pertandingan beruntun saat masih remaja, yang langsung memicu ambisi Stepanov: "Kalau begitu saya akan mencoba memecahkan rekor ini."
Ketika diingatkan bahwa ia harus mencetak gol saat menghadapi Feyenoord berikutnya dan disarankan mempelajari rekaman aksi ikon Belanda itu, Stepanov berkata: "Saya sudah, saya harus, ya. Lalu hari ini saya akan pergi ke tempat tidur saya dan saya akan menonton."
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Tes berat di Rotterdam menanti
Tim asuhan Anthony Correia, yang saat ini berada di peringkat ke-14 klasemen dengan lima poin dari enam pertandingan pembuka mereka, akan menghadapi laga tandang yang berat ke markas Feyenoord pada Minggu, 20 September. Laga pekan ketujuh di Rotterdam itu memberi Stepanov panggung terbaik untuk memperpanjang rentetan golnya dan mendekati pencapaian lama milik Van der Vaart. Utrecht akan sangat bergantung pada penyerang yang sedang on fire itu untuk kembali tampil menentukan dan membantu mengangkat posisi klub di klasemen Eredivisie.
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