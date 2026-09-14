VIDEO: Top skor Eredivisie Artem Stepanov membuat reporter tercengang setelah gagal mengenali legenda Belanda Rafael van der Vaart

Sebuah percakapan lucu terjadi usai pertandingan ketika seorang reporter ESPNbertanya apakah sang striker tahu siapa pemain termuda sebelumnya yang mencetak gol dalam lima laga beruntun. Saat jurnalis itu menyebut Van der Vaart, Stepanov menjawab: "Saya tidak kenal orang-orang ini. Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak. Saya tidak tahu."

Pewawancara yang terkejut itu menjelaskan bahwa mantan bintang Ajax tersebut pernah mencetak gol dalam tujuh pertandingan beruntun saat masih remaja, yang langsung memicu ambisi Stepanov: "Kalau begitu saya akan mencoba memecahkan rekor ini."

Ketika diingatkan bahwa ia harus mencetak gol saat menghadapi Feyenoord berikutnya dan disarankan mempelajari rekaman aksi ikon Belanda itu, Stepanov berkata: "Saya sudah, saya harus, ya. Lalu hari ini saya akan pergi ke tempat tidur saya dan saya akan menonton."