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VIDEO: Thomas Tuchel berteriak pada Djed Spence agar 'bangun' dalam sesi latihan Timnas Inggris menjelang Piala Dunia, sementara sang bek sayap angkat bicara soal video yang viral tersebut
- AFP
Tuchel menuntut standar yang tinggi
Tuchel telah menegaskan bahwa ia tidak akan mentolerir adanya penurunan konsentrasi selama perjalanan Tim Tiga Singa di Piala Dunia. Dalam sebuah video yang dengan cepat menjadi viral di media sosial, pelatih asal Jerman itu terlihat kehilangan kesabaran terhadap Spence saat sesi latihan taktis di Kansas City.
Saat skuad bersiap untuk pertandingan kedua fase grup melawan Ghana, Spence tampak ragu-ragu saat melakukan gerakan tertentu, yang memicu teguran keras dari manajernya. Tuchel terdengar berteriak: "Djed, Djed, Djed, bangun! Bangun!" sekeras-kerasnya, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai standar yang ia harapkan dari para pemainnya.
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Spence menanggapi video latihan yang viral
Meskipun instruksi tersebut terdengar tegas, Spence menegaskan tidak ada rasa dendam di antara dirinya dan mantan manajer Chelsea itu. Pemain Spurs itu meredam drama tersebut dan memuji pendekatan Tuchel dalam mengelola tim. Ia menyatakan: "Ya, menurutku itu wajar. Dia manajer hebat dan ingin yang terbaik dari para pemainnya. Dia menuntut standar tinggi, dan untuk turnamen ini, kita harus siap, kita harus jujur. Menurut saya, setiap sesi latihan harus berkualitas tinggi dan itulah yang dia tuntut. Itu bagus."
Bek berusia 25 tahun itu tetap tak terpengaruh oleh teguran terbuka tersebut, dan mengisyaratkan bahwa sikap blak-blakan Tuchel diterapkan kepada seluruh skuad. Spence mengakui: "Sebenarnya tidak ada perasaan apa-apa. Lagipula saya tidak akan berada di sana, dan dia mengatakan hal itu kepada semua orang. Tidak, tidak, tidak, kebebasan hanyalah bagian dari permainan. Jika dia membutuhkan saya untuk melakukan apa pun, saya akan melakukannya. Itu hanyalah bagian dari permainan, sungguh."
Spence terus memuji suasana di bawah kepemimpinan baru: “Menurut saya, dia manajer yang hebat, orang yang luar biasa. Sangat detail dalam apa yang ingin dia lakukan. Saya rasa para pemain benar-benar menyukainya dan sangat menghormatinya. Saya rasa ini seperti yang selalu dia katakan, kami sedang membangun sebuah keluarga di sini dan kami telah membangun sebuah keluarga... Saya rasa jika semua orang berada di jalur yang sama, kita bisa mencapai hal-hal istimewa. Dia telah menciptakan lingkungan yang baik di dalam skuad.”
- Getty Images Sport
Watkins mengakui bahwa dia 'beruntung'
Penyerang Aston Villa, Ollie Watkins, juga turut berkomentar mengenai situasi tersebut, mengakui bahwa setiap pemain berisiko menghadapi kemarahan manajer jika performa mereka menurun. Watkins bahkan bercanda bahwa ia beruntung karena kamera justru menangkap kesalahan Spence, bukan kesalahannya sendiri, selama sesi latihan tersebut.
Watkins mengatakan kepada media: "Menurut saya, dia tidak segan-segan memarahi Anda. Dia selalu menuntut yang terbaik dari Anda, memastikan Anda tetap fokus setiap hari. Anda lihat sendiri saat dia berkata kepada Djed, 'Bangun, bangun!' Saya beruntung bukan saya yang kena, karena saya rasa saya melakukan kesalahan tepat sebelum Djed melakukannya dan akhirnya dia memarahi Djed, untungnya... Tapi menurut saya, hal itu justru menunjukkan bahwa pada akhirnya dia adalah seorang pemenang, yang terus menaikkan standar, dan saya rasa itulah yang Anda butuhkan."