VIDEO: Thomas Tuchel berteriak pada Djed Spence agar 'bangun' dalam sesi latihan Timnas Inggris menjelang Piala Dunia, sementara sang bek sayap angkat bicara soal video yang viral tersebut

Meskipun instruksi tersebut terdengar tegas, Spence menegaskan tidak ada rasa dendam di antara dirinya dan mantan manajer Chelsea itu. Pemain Spurs itu meredam drama tersebut dan memuji pendekatan Tuchel dalam mengelola tim. Ia menyatakan: "Ya, menurutku itu wajar. Dia manajer hebat dan ingin yang terbaik dari para pemainnya. Dia menuntut standar tinggi, dan untuk turnamen ini, kita harus siap, kita harus jujur. Menurut saya, setiap sesi latihan harus berkualitas tinggi dan itulah yang dia tuntut. Itu bagus."

Bek berusia 25 tahun itu tetap tak terpengaruh oleh teguran terbuka tersebut, dan mengisyaratkan bahwa sikap blak-blakan Tuchel diterapkan kepada seluruh skuad. Spence mengakui: "Sebenarnya tidak ada perasaan apa-apa. Lagipula saya tidak akan berada di sana, dan dia mengatakan hal itu kepada semua orang. Tidak, tidak, tidak, kebebasan hanyalah bagian dari permainan. Jika dia membutuhkan saya untuk melakukan apa pun, saya akan melakukannya. Itu hanyalah bagian dari permainan, sungguh."

Spence terus memuji suasana di bawah kepemimpinan baru: “Menurut saya, dia manajer yang hebat, orang yang luar biasa. Sangat detail dalam apa yang ingin dia lakukan. Saya rasa para pemain benar-benar menyukainya dan sangat menghormatinya. Saya rasa ini seperti yang selalu dia katakan, kami sedang membangun sebuah keluarga di sini dan kami telah membangun sebuah keluarga... Saya rasa jika semua orang berada di jalur yang sama, kita bisa mencapai hal-hal istimewa. Dia telah menciptakan lingkungan yang baik di dalam skuad.”