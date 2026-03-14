Thierry Henry Andrea RajacicGetty & @thierryhenry
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Thierry Henry berolahraga bersama pacarnya, Andrea Rajacic, saat legenda Arsenal itu memamerkan tubuh berototnya

Ikon Arsenal, Thierry Henry, mengejutkan para penggemar dengan memperlihatkan transformasi fisiknya yang luar biasa selama sesi latihan intensitas tinggi. Pria berusia 48 tahun itu didampingi oleh pacarnya, Andrea Rajacic, dalam sesi latihan yang melelahkan yang membuktikan bahwa ia tetap berada dalam kondisi prima jauh setelah pensiun.

  • Rahasia di balik tubuh Henry

    Henry mungkin sudah pensiun dari sepak bola profesional lebih dari satu dekade lalu, tetapi dedikasi pemain asal Prancis ini terhadap profesinya jelas tak pernah surut. Berbeda dengan tubuh ramping dan gesit yang dulu membuat ketakutan barisan pertahanan Liga Premier, legenda Arsenal ini kini memiliki postur tubuh yang lebih kekar; ia sering berlatih di gym untuk mempertahankan bentuk tubuh yang berotot menjelang usianya yang ke-50.

    Mantan striker ini membagikan sekilas gambaran langka tentang rutinitas latihannya di Instagram, dengan mengenakan rompi pemberat seberat 10 kg untuk meningkatkan tingkat kesulitan sirkuit latihannya. Rekaman tersebut menangkap semangat kompetitif Henry yang tak tergoyahkan, membuktikan bahwa disiplin yang diperlukan untuk mencapai puncak olahraga ini tetap menjadi bagian mendasar dari kehidupan sehari-harinya.

  • Tonton klipnya

  • Berolahraga bersama Rajacic

    Henry tidak sendirian dalam sesi latihan yang intens ini, karena ia ditemani oleh pasangannya, Rajacic. Meskipun model asal Bosnia ini biasanya menghindari sorotan publik, kali ini ia tampil di garis depan dalam sesi latihan ini, mengikuti setiap repetisi yang dilakukan oleh sang juara Piala Dunia. Henry melengkapi video tersebut dengan keterangan yang menggambarkan prinsip gaya hidupnya yang ketat: "Sesi latihan 1 JAM bersama PASANGAN SAYA dan mengenakan rompi seberat 10 kg. BERLATIH KERAS, MAKAN SEHAT, TANPA GULA!!!"

  • Thierry Henry 2025Getty Images

    Kehidupan setelah pensiun dari sepak bola profesional

    Meskipun Henry telah mundur dari bangku cadangan setelah menangani Monaco, Montreal Impact, dan tim nasional Belgia, pengaruhnya terhadap dunia sepak bola tetap sangat besar. Saat ini, ia menjadi salah satu pilar utama dalam liputan Liga Champions CBS Sports yang terkenal, di mana kecerdasan taktis dan karismanya membuatnya sangat disukai penonton di seluruh dunia, bersama Jamie Carragher dan Micah Richards.

