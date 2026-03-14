VIDEO: Thierry Henry berolahraga bersama pacarnya, Andrea Rajacic, saat legenda Arsenal itu memamerkan tubuh berototnya

Henry mungkin sudah pensiun dari sepak bola profesional lebih dari satu dekade lalu, tetapi dedikasi pemain asal Prancis ini terhadap profesinya jelas tak pernah surut. Berbeda dengan tubuh ramping dan gesit yang dulu membuat ketakutan barisan pertahanan Liga Premier, legenda Arsenal ini kini memiliki postur tubuh yang lebih kekar; ia sering berlatih di gym untuk mempertahankan bentuk tubuh yang berotot menjelang usianya yang ke-50.

Mantan striker ini membagikan sekilas gambaran langka tentang rutinitas latihannya di Instagram, dengan mengenakan rompi pemberat seberat 10 kg untuk meningkatkan tingkat kesulitan sirkuit latihannya. Rekaman tersebut menangkap semangat kompetitif Henry yang tak tergoyahkan, membuktikan bahwa disiplin yang diperlukan untuk mencapai puncak olahraga ini tetap menjadi bagian mendasar dari kehidupan sehari-harinya.