VIDEO: Tendangan penalti Panenka yang mengejutkan dari bintang Brentford, Dango Ouattara, membawa West Ham melaju ke perempat final Piala FA, sementara Keith Andrews angkat bicara

Harapan Brentford untuk mencapai perempat final Piala FA pertama mereka sejak 1989 hancur secara spektakuler ketika taruhan berani Ouattara berbalik melawan mereka. Setelah pertandingan yang mendebarkan berakhir imbang 2-2 setelah perpanjangan waktu, dengan Jarrod Bowen dan Igor Thiago mencetak dua gol masing-masing untuk klub mereka, pertandingan Piala FA ini ditentukan melalui adu penalti yang tegang di London Stadium.
Penyerang Burkina Faso, Ouattara, mencoba tendangan Panenka yang berani, tetapi upayanya dengan mudah dihalau oleh Alphonse Areola yang berdiri tegak. Itu adalah satu-satunya kegagalan dalam adu penalti tersebut, sementara West Ham memastikan kemenangan 5-3, meninggalkan Ouattara yang berusia 24 tahun menghadapi kritik tajam atas keputusan-keputusannya di bawah tekanan.