VIDEO: Tendangan penalti Panenka yang mengejutkan dari bintang Brentford, Dango Ouattara, membawa West Ham melaju ke perempat final Piala FA, sementara Keith Andrews angkat bicara

Upaya Panenka yang gagal dari Dango Ouattara terbukti mahal bagi Brentford setelah imbang 2-2 dengan West Ham di London Stadium. The Hammers akhirnya memastikan tempat mereka di perempat final Piala FA setelah kemenangan dramatis dalam adu penalti melawan The Bees.

  • Bencana di Stadion London

    Harapan Brentford untuk mencapai perempat final Piala FA pertama mereka sejak 1989 hancur secara spektakuler ketika taruhan berani Ouattara berbalik melawan mereka. Setelah pertandingan yang mendebarkan berakhir imbang 2-2 setelah perpanjangan waktu, dengan Jarrod Bowen dan Igor Thiago mencetak dua gol masing-masing untuk klub mereka, pertandingan Piala FA ini ditentukan melalui adu penalti yang tegang di London Stadium.

    Penyerang Burkina Faso, Ouattara, mencoba tendangan Panenka yang berani, tetapi upayanya dengan mudah dihalau oleh Alphonse Areola yang berdiri tegak. Itu adalah satu-satunya kegagalan dalam adu penalti tersebut, sementara West Ham memastikan kemenangan 5-3, meninggalkan Ouattara yang berusia 24 tahun menghadapi kritik tajam atas keputusan-keputusannya di bawah tekanan.

  • Tonton klipnya

  • Andrews menolak untuk menyalahkan Ouattara.

    Manajer Brentford, Keith Andrews, menolak untuk menyalahkan pemainnya, dan dengan penuh semangat membela striker tersebut meskipun timnya tersingkir dari Piala FA.

    "Tidak, saya sama sekali tidak kesal," kata Andrews tentang penalti Ouattara, seperti yang dikutip oleh ESPN. "Saya pikir hal termudah bagi seorang pesepakbola adalah tidak mengambil penalti. Di panggung seperti itu, butuh keberanian luar biasa untuk mengambil penalti. Ini mungkin kali pertama saya berbicara tentang tendangan penalti dan orang-orang yang gagal melakukannya. Saya benci budaya di sekitar pemain yang gagal mengeksekusi penalti - saya pikir Anda tahu siapa yang saya maksud, pahlawan nasional yang melakukannya - yang diejek dan dihina. Saya pikir itu menjijikkan. Dibutuhkan keberanian yang serius untuk melakukannya. Dia telah berlatih teknik itu dengan intens, dan jika dia melakukannya, semua orang akan memujinya. Dango akan mendapatkan dukungan penuh yang dia butuhkan dari saya dan semua orang yang terkait dengannya."

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Kemenangan ini memastikan langkah The Hammers ke perempat final Piala FA, di mana mereka akan menghadapi Leeds United pada 4 April. Namun sebelum itu, mereka harus menghadapi laga-laga Premier League yang berat melawan Manchester City dan Aston Villa.

    Brentford, di sisi lain, akan berusaha bangkit dari kekalahan ini saat mereka menjamu juara Wolves di Premier League. Ouattara, yang telah mencetak lima gol dan satu assist di liga musim ini, akan berusaha menebus kesalahannya dengan memberikan kontribusi signifikan dalam pertandingan tersebut.

