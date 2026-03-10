VIDEO: Tendangan penalti Panenka yang mengejutkan dari bintang Brentford, Dango Ouattara, membawa West Ham melaju ke perempat final Piala FA, sementara Keith Andrews angkat bicara

Manajer Brentford, Keith Andrews, menolak untuk menyalahkan pemainnya, dan dengan penuh semangat membela striker tersebut meskipun timnya tersingkir dari Piala FA.

"Tidak, saya sama sekali tidak kesal," kata Andrews tentang penalti Ouattara, seperti yang dikutip oleh ESPN. "Saya pikir hal termudah bagi seorang pesepakbola adalah tidak mengambil penalti. Di panggung seperti itu, butuh keberanian luar biasa untuk mengambil penalti. Ini mungkin kali pertama saya berbicara tentang tendangan penalti dan orang-orang yang gagal melakukannya. Saya benci budaya di sekitar pemain yang gagal mengeksekusi penalti - saya pikir Anda tahu siapa yang saya maksud, pahlawan nasional yang melakukannya - yang diejek dan dihina. Saya pikir itu menjijikkan. Dibutuhkan keberanian yang serius untuk melakukannya. Dia telah berlatih teknik itu dengan intens, dan jika dia melakukannya, semua orang akan memujinya. Dango akan mendapatkan dukungan penuh yang dia butuhkan dari saya dan semua orang yang terkait dengannya."