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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Tanggapan kasar ayah Erling Haaland atas keputusan penalti Inggris yang dibatalkan - sang ayah, yang tampak frustrasi, melontarkan pujian sarkastis kepada wasit Piala Dunia

E. Haaland
England
World Cup
Norway
A. Haaland
Norway vs England
J. Bellingham

Alf-Inge Haaland tampak sangat marah di tribun penonton saat menyaksikan putranya, Erling, dan timnas Norwegia tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah mengalami kekalahan yang penuh drama melawan Inggris. Mantan gelandang Manchester City itu tidak menyembunyikan rasa frustrasinya terhadap keputusan wasit, karena ia tampak membuat gestur yang menyinggung dan meluapkan kemarahannya di media sosial kepada wasit serta bintang tim Three Lions, Jude Bellingham.

  • Norwegia dikalahkan berkat dua gol Bellingham

    Harapan sangat tinggi saat Norwegia berupaya menciptakan kejutan melawan Three Lions, dan mereka memulai pertandingan dengan sempurna ketika umpan silang Andreas Schjelderup lolos dari jangkauan Jordan Pickford untuk membawa mereka unggul. Namun, malam itu dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk bagi tim Skandinavia tersebut saat Bellingham mengambil alih kendali pertandingan, mencetak dua gol untuk meloloskan pasukan Thomas Tuchel ke babak berikutnya.

    Pertandingan ini diwarnai kontroversi wasit yang membuat keluarga Haaland geram. Gol kedua Norwegia dianulir setelah Haaland dihukum karena mendorong Elliot Anderson, dan FIFA terpaksa mengeluarkan pernyataan yang membantah bahwa bola telah mengenai spidercam dalam proses terciptanya gol penyama kedudukan Bellingham.

    Seiring bertumpuknya keputusan-keputusan yang menyakitkan bagi tim Norwegia, ketegangan akhirnya memuncak di tribun penonton, yang berujung pada gestur kasar dari ayah Haaland, Alf-Inge, yang terekam dengan jelas oleh kamera siaran.


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  • Alfie melontarkan kritik tajam kepada wasit dan Bellingham

    Reaksi tersebut terjadi pada babak perpanjangan waktu setelah Inggris mendapat hadiah penalti akibat pelanggaran yang dilakukan Oscar Bobb terhadap Djed Spence. Meskipun VAR turun tangan dan wasit Clement Turpin akhirnya membatalkan keputusan penalti tersebut, kamera menyorot Haaland Senior yang duduk di tribun VIP. Terlihat sangat marah atas keputusan wasit yang kacau, ia melontarkan gestur kasar dengan dua jari ke arah lapangan.

    Kekesalan mantan gelandang City itu tidak berhenti pada gesturnya di tribun penonton. Frustrasi akibat keputusan wasit dan dominasi Inggris, pria berusia 51 tahun itu juga meluapkan kemarahannya di media sosial dengan memposting pesan sarkastis: “Kerja bagus, Bellingham dan wasit.” Komentar tersebut secara luas ditafsirkan sebagai kecaman terhadap apa yang dianggap sebagai bias atau kesalahan yang dirasa Norwegia telah merampas kesempatan mereka untuk lolos ke babak empat besar.


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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haaland dibungkam oleh Three Lions

    Meskipun keputusan wasit menjadi sorotan utama di rumah tangga Haaland, statistik justru menceritakan kisah frustrasi yang berbeda di lapangan. Menurut Opta, Inggris menjadi tim pertama yang berhasil mencegah striker Man City itu mencetak gol dalam pertandingan internasional resmi sejak Austria melakukan hal serupa pada Oktober 2024 — masa paceklik yang berlangsung selama 636 hari.

    Menghentikan Haaland adalah kunci dari rencana Tuchel, dan terlepas dari kekacauan seputar keputusan VAR, ketangguhan pertahanan The Three Lions pada akhirnya membuahkan hasil. Namun, bagi keluarga Haaland, Piala Dunia 2026 akan dikenang karena keputusan-keputusan yang menurut ayah sang penyerang jelas telah merampas tempat mereka dalam sejarah.

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