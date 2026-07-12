VIDEO: Tanggapan kasar ayah Erling Haaland atas keputusan penalti Inggris yang dibatalkan - sang ayah, yang tampak frustrasi, melontarkan pujian sarkastis kepada wasit Piala Dunia

Harapan sangat tinggi saat Norwegia berupaya menciptakan kejutan melawan Three Lions, dan mereka memulai pertandingan dengan sempurna ketika umpan silang Andreas Schjelderup lolos dari jangkauan Jordan Pickford untuk membawa mereka unggul. Namun, malam itu dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk bagi tim Skandinavia tersebut saat Bellingham mengambil alih kendali pertandingan, mencetak dua gol untuk meloloskan pasukan Thomas Tuchel ke babak berikutnya.

Pertandingan ini diwarnai kontroversi wasit yang membuat keluarga Haaland geram. Gol kedua Norwegia dianulir setelah Haaland dihukum karena mendorong Elliot Anderson, dan FIFA terpaksa mengeluarkan pernyataan yang membantah bahwa bola telah mengenai spidercam dalam proses terciptanya gol penyama kedudukan Bellingham.

Seiring bertumpuknya keputusan-keputusan yang menyakitkan bagi tim Norwegia, ketegangan akhirnya memuncak di tribun penonton, yang berujung pada gestur kasar dari ayah Haaland, Alf-Inge, yang terekam dengan jelas oleh kamera siaran.



