Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

VIDEO: 'Tak bisa diterima!' - Endrick menari di hadapan suporter fanatik PSG saat merayakan golnya dalam kemenangan mengejutkan Lyon atas juara Ligue 1

Bintang muda Real Madrid, Endrick, membuat para penggemar Paris Saint-Germain geram setelah selebrasinya yang provokatif memicu reaksi keras saat Lyon meraih kemenangan mengejutkan pada Minggu lalu. Bintang muda Brasil yang saat ini dipinjamkan ke OL itu berhasil memanfaatkan peluang di awal pertandingan sebelum mengejek penonton tuan rumah dengan tarian yang kemudian menjadi viral.

  • Endrick membungkam Parc des Princes

    Lyon berhasil meraih kemenangan mengejutkan 2-1 atas Paris Saint-Germain di Ligue 1 di Parc des Princes pada Minggu, berkat penampilan gemilang dari Endrick, pemain pinjaman dari Real Madrid. Penyerang berusia 19 tahun itu hanya membutuhkan enam menit untuk meninggalkan jejaknya dalam pertandingan tersebut, memanfaatkan umpan dari Afonso Moreira untuk melepaskan tendangan akurat yang menggetarkan gawang Matvey Safonov.

    Namun, justru aksi perayaannya setelah mencetak gol yang mencuri perhatian. Setelah mencetak gol, pemain internasional Brasil itu menari dengan penuh canda tepat di depan para ultras PSG. Perayaan tersebut langsung disambut sorakan protes dan memicu reaksi marah dari para pendukung Paris, yang menganggap gestur tersebut tidak sopan mengingat taruhannya yang tinggi dalam pertandingan tersebut.

    Dampak dari perayaan tersebut langsung terasa di berbagai platform media sosial. Sebuah akun penggemar PSG yang terkenal, @PSGINT_, membagikan video insiden tersebut di X dengan keterangan yang penuh amarah: “BAGAIMANA ENDRICK BERANI MENARI SEPERTI INI DI PARC???!!!! KITA HARUS MENGEMBALIKAN KEUNGGULAN, INI TIDAK DAPAT DITERIMA”. Postingan tersebut dengan cepat mendapatkan ribuan penayangan saat para pendukung memperdebatkan apakah pemain muda tersebut telah melewati batas.

    • Iklan

  • Hakimi memberikan ceramah di lapangan

    Ketegangan di lapangan terasa begitu nyata, terutama bagi bek PSG, Achraf Hakimi. Pemain internasional Maroko itu terlihat berhadapan dengan Endrick tak lama setelah tarian perayaan tersebut, jelas merasa frustrasi dengan cara perayaan yang dipilih sang remaja. Hakimi kemudian menjelaskan alasannya ikut campur, dengan menyebutkan bahwa suasana sudah tegang karena timnya tertinggal sejak awal pertandingan.

    Berbicara kepada Ligue 1+ setelah peluit akhir, pemain berusia 27 tahun itu berkata: "[Mengapa saya menyuruh Endrick untuk tetap tenang?] Kami tidak akan fokus pada pemain lawan. Saya ingin tim saya tetap fokus, dan agar dia berhenti melakukan hal-hal yang ditujukan kepada para pendukung kami. Biarkan dia bermain sepak bola, terutama karena dia adalah pemain yang bagus. Namun, ketika dia melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan sepak bola, itu bisa membuat saya kesal, terutama karena kami sedang tertinggal."

    Lyon memperkuat peluangnya di Liga Champions

    Meskipun drama seputar Endrick menjadi topik utama pembicaraan setelah pertandingan usai, hasil ini memberikan dorongan besar bagi ambisi Lyon di kancah Eropa. Kemenangan 2-1 ini mengangkat tim asuhan Paulo Fonseca ke posisi keempat, dengan poin yang sama dengan Lille di posisi ketiga. Dampak Endrick tidak hanya terbatas pada golnya, karena ia juga berperan sebagai pemberi umpan dengan umpan terobosan yang sangat akurat kepada Moreira untuk menggandakan keunggulan pada menit ke-18, menandai kontribusi gol ke-14nya untuk raksasa Prancis tersebut hanya dalam 20 penampilan.

    Bagi PSG, kekalahan ini mempersempit keunggulan mereka di puncak klasemen menjadi hanya satu poin di atas Lens yang berada di posisi kedua. Meskipun Luis Enrique memasukkan pemain seperti Ousmane Dembele dan Khvicha Kvaratskhelia di babak kedua, juara bertahan itu hanya mampu mencetak gol hiburan di akhir pertandingan melalui pemain internasional Georgia tersebut, membuat mereka harus merenungkan malam yang mengecewakan di mana seorang remaja asal Madrid mencuri perhatian.