VIDEO: 'Tak bisa diterima!' - Endrick menari di hadapan suporter fanatik PSG saat merayakan golnya dalam kemenangan mengejutkan Lyon atas juara Ligue 1

Lyon berhasil meraih kemenangan mengejutkan 2-1 atas Paris Saint-Germain di Ligue 1 di Parc des Princes pada Minggu, berkat penampilan gemilang dari Endrick, pemain pinjaman dari Real Madrid. Penyerang berusia 19 tahun itu hanya membutuhkan enam menit untuk meninggalkan jejaknya dalam pertandingan tersebut, memanfaatkan umpan dari Afonso Moreira untuk melepaskan tendangan akurat yang menggetarkan gawang Matvey Safonov.

Namun, justru aksi perayaannya setelah mencetak gol yang mencuri perhatian. Setelah mencetak gol, pemain internasional Brasil itu menari dengan penuh canda tepat di depan para ultras PSG. Perayaan tersebut langsung disambut sorakan protes dan memicu reaksi marah dari para pendukung Paris, yang menganggap gestur tersebut tidak sopan mengingat taruhannya yang tinggi dalam pertandingan tersebut.

Dampak dari perayaan tersebut langsung terasa di berbagai platform media sosial. Sebuah akun penggemar PSG yang terkenal, @PSGINT_, membagikan video insiden tersebut di X dengan keterangan yang penuh amarah: “BAGAIMANA ENDRICK BERANI MENARI SEPERTI INI DI PARC???!!!! KITA HARUS MENGEMBALIKAN KEUNGGULAN, INI TIDAK DAPAT DITERIMA”. Postingan tersebut dengan cepat mendapatkan ribuan penayangan saat para pendukung memperdebatkan apakah pemain muda tersebut telah melewati batas.